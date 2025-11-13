De Vido vuelve a quedar detenido

El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido se presentará hoy, a las 10, en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la pena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 4 por esa causa.

El abogado Maximiliano Rusconi, que representa a De Vido, confirmó que el ex funcionario se hará presente hoy en los tribunales federales.

De todos modos, el letrado había formulado una petición de arresto domiciliario que quedaba pendiente de resolución aunque se la rechazarían.

El TOF 4 había solicitado el martes que De Vido se presentará hoy para que se haga efectiva su detención tras confirmarse la condena por la Corte Suprema, que dejó firme la condena a cuatro años de prisión del ex funcionario al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que causó la muerte de 51 personas.