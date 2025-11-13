El dólar sigue planchado mientras las acciones y bonos avanzan firmes

Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026
El dólar oficial cerró casi estable en el mercado mayorista, luego de perforar el valor simbólico de los $1.400 durante la primera etapa de la rueda.
La divisa oficial cedió $1 hasta los $1.412 desde el cierre del martes en los $1.413, y mantiene mínimos en casi un mes, luego de tocar los $1.501 la semana pasada.
A su vez, en la misma sintonía, los paralelos también cayeron: el MEP cotizó a $1.450,54, mientras que el CCL operó $1.471,20, y el blue se mantuvo a $1.435.
En la Bolsa el Merval cerró en alza, con suba de acciones de hasta 6%, mientras que el Riesgo País tuvo una leve suba que lo llevó arriba de los 600 puntos básicos.
El S&P Merval cerró con una suba de 0,88%, hasta los 2.984.607,80 puntos. En los títulos públicos, el AL30 cayó 0,41% y el AL35 avanzó 0,10%; mientras que el Riesgo País avanzó 0,30% hasta 603 puntos, según la medición de JP Morgan.
El panel líder operó con tendencia mixta, con principales avances de Sociedad Comercial del Plata (6,54%), Telecom Argentina (3,52%) y Loma Negra (3,40%). Las principales bajas fueron de Aluar (-4,27%), Transener (-2,08%) y Metrogas (-1,65%).
En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados mayormente positivos. Las principales ganancias fueron de Telecom Argentina (4,72%), Ternium (4,42%) y Loma Negra (4,15%).
