Santilli y otro no a una reunión con Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió ayer una audiencia al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, y este le respondió: “Tomo nota”.

Sin embargo, tras reunirse en Paraná con el gobernador de Entre Ríos, Ricardo Frigerio, a la tarde, dijo que no va a reunirse con él.

“Hay que ser coherentes y no tener doble personalidad. Voy a estar visitando a todos los que firmaron el Pacto de Mayo, él no participó, no adhirió al RIGI, no adhirió a la Ley de Reiterancia para terminar con la puerta giratoria, no adhirió a la Ley Antimafia. ¿Acaso le tiene que pedir permiso a Cristina Kirchner?”, sostuvo Santilli en una conferencia de prensa en la capital entrerriana.