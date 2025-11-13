El PRO se mantendrá independiente frente a La Libertad Avanza

El PRO, el partido que lidera Mauricio Macri, no conformará un interbloque con La Libertad Avanza (LLA) en ninguna de las dos cámaras del Congreso y, de ese modo, mantendrá su independencia del oficialismo, según se anunció ayer al término de una reunión de sus máximas autoridades. Fue en la sede partidaria, en la calle Balcarce 412 de la Ciudad de Buenos Aires.

Macri convocó a la cúpula del partido en lo que fue el primer encuentro oficial tras las elecciones de octubre en las que el PRO concurrió en alianza con la LLA en Provincia. Una coalición que crujió días después del comicio tras los desencuentros entre el expresidente y el actual jefe del Estado, JavierMilei.

“El PRO no va a especular, va a acompañar lo que esté bien, va a acompañar lo que sea bueno para la gente; sobre todo en el programa fiscal y macro-económico del Gobierno, que coincide con nuestras ideas. Ahora, en aquello que no, también lo va a decir”, dijo María Eugenia Vidal al término de la reunión. Vidal, que ha escalado posiciones como una de las líderes nacionales del espacio, puntualizó: “En el Congreso, a partir del 10 de diciembre, tanto en el Senado como en Diputados, vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente como lo tuvimos los últimos dos años, que represente las ideas y los valores del PRO”.

La ex gobernadora calificó como “una acción personal” la decisión de Diego Santilli de sumarse al Poder Ejecutivo como ministro del Interior. “Nosotros lo que pensamos es cómo apoyar y cómo garantizar que se transforme nuestro país cada día. Eso es lo que desvela a Mauricio, lo que nos desvela nosotros como dirigentes, más allá de las especulaciones electorales”, expresó. Sin embargo, convertida en una suerte de vocera del encuentro, la dama marcó claramente la línea de separación entre el PRO y LLA, de cara a los comicios presidenciales de 2027. Sostuvo: “Faltan dos años para la elección. Mauricio ha dicho que vamos a tener candidato a presidente y seguramente lo tendremos”. En rigor, suena a ciencia ficción. Las afirmaciones de Vidal, en especial lo dicho sobre Santilli, actuaron como amortiguadores de una situación interna real del PRO que sufre el éxodo de dirigentes y legisladores que se pasaron en las últimas semanas a las filas de LLA, en especial en el Congreso. Lo que dejará la bancada amarilla reducida a apenas una quincena de diputados desde el 10 de diciembre próximo.

Es que, tras las recientes elecciones, la ministra de Seguridad y senadora electa por la Capital Federal, Patricia Bullrich, ordenó a siete diputados de su sector que abandonen la bancada amarilla y se sumen a la violeta.

En la antesala de la reunión de ayer, esa maniobra fue respondida por uno de los diputados que más trabajó para lograr la alianza electoral con LLA, el presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, quien negó o relativizó el impacto numérico del éxodo bullrichista. “No hay ninguna sangría, tenemos identidad y por eso estamos acá. Los que estaban con Patricia ya estaban de antes”, aseguró el legislador al ingresar a la sede partidaria de San Telmo. Ritondo fue consultado además por las recientes afirmaciones de Mauricio Macri -refrendadas también en su momento por el jefe de Gobierno porteño, su primo Jorge Macri-, en el sentido de que en el 2027 el PRO tendrá un candidato presidencial propio,. Respondió Ritondo: “Falta tanto tiempo...primero hay que lograr que Argentina salga adelante”.

“ESTÁN LOS QUE TIENEN QUE ESTAR”

El otro vocero de la reunión de ayer, acaso un encuentro de catarsis, fue Fernando de Andreis, quien resultó electo diputado en octubre en una de las listas conjuntas con LLA. Minimizó las deserciones de legisladores y dirigentes y manifestó que en el PRO “están los que tiene que estar” y “los que quieren”. De Andreis fue el ex secretario general de la Presidencia durante el mandato de Macri. Quienes se quedaron en el partido, dijo, están “muy contentos de la pertenencia” y, optimista, aseveró que “el PRO tiene un enorme futuro”. Una suerte de refutación de la idea que circula con fuerza en la política de que la fuerza amarilla será absorbida por los libertarios.

El encuentro de ayer estuvo encabezado por Mauricio y asistieron Soledad Martínez, su vicepresidenta; Facundo Pérez Carletti, secretario general; el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; los diputados nacionales Vidal y Ritondo, y el intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata), Guillermo Montenegro. También estuvieron presentes diputados y senadores na nacionales.