Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Política y Economía |MAURICIO MACRI ALINEÓ A LOS DIRIGENTES DE SU PARTIDO

El PRO se mantendrá independiente frente a La Libertad Avanza

Así lo informaron María Eugenia Vidal y Fernando de Andreis tras una reunión de la cúpula partidaria en la ciudad de Buenos Aires

El PRO se mantendrá independiente frente a La Libertad Avanza

X (@mariuvidal) / captura de video

13 de Noviembre de 2025 | 02:16
Edición impresa

El PRO, el partido que lidera Mauricio Macri, no conformará un interbloque con La Libertad Avanza (LLA) en ninguna de las dos cámaras del Congreso y, de ese modo, mantendrá su independencia del oficialismo, según se anunció ayer al término de una reunión de sus máximas autoridades. Fue en la sede partidaria, en la calle Balcarce 412 de la Ciudad de Buenos Aires.

Macri convocó a la cúpula del partido en lo que fue el primer encuentro oficial tras las elecciones de octubre en las que el PRO concurrió en alianza con la LLA en Provincia. Una coalición que crujió días después del comicio tras los desencuentros entre el expresidente y el actual jefe del Estado, JavierMilei.

“El PRO no va a especular, va a acompañar lo que esté bien, va a acompañar lo que sea bueno para la gente; sobre todo en el programa fiscal y macro-económico del Gobierno, que coincide con nuestras ideas. Ahora, en aquello que no, también lo va a decir”, dijo María Eugenia Vidal al término de la reunión. Vidal, que ha escalado posiciones como una de las líderes nacionales del espacio, puntualizó: “En el Congreso, a partir del 10 de diciembre, tanto en el Senado como en Diputados, vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente como lo tuvimos los últimos dos años, que represente las ideas y los valores del PRO”.

La ex gobernadora calificó como “una acción personal” la decisión de Diego Santilli de sumarse al Poder Ejecutivo como ministro del Interior. “Nosotros lo que pensamos es cómo apoyar y cómo garantizar que se transforme nuestro país cada día. Eso es lo que desvela a Mauricio, lo que nos desvela nosotros como dirigentes, más allá de las especulaciones electorales”, expresó. Sin embargo, convertida en una suerte de vocera del encuentro, la dama marcó claramente la línea de separación entre el PRO y LLA, de cara a los comicios presidenciales de 2027. Sostuvo: “Faltan dos años para la elección. Mauricio ha dicho que vamos a tener candidato a presidente y seguramente lo tendremos”. En rigor, suena a ciencia ficción. Las afirmaciones de Vidal, en especial lo dicho sobre Santilli, actuaron como amortiguadores de una situación interna real del PRO que sufre el éxodo de dirigentes y legisladores que se pasaron en las últimas semanas a las filas de LLA, en especial en el Congreso. Lo que dejará la bancada amarilla reducida a apenas una quincena de diputados desde el 10 de diciembre próximo.

Es que, tras las recientes elecciones, la ministra de Seguridad y senadora electa por la Capital Federal, Patricia Bullrich, ordenó a siete diputados de su sector que abandonen la bancada amarilla y se sumen a la violeta.

En la antesala de la reunión de ayer, esa maniobra fue respondida por uno de los diputados que más trabajó para lograr la alianza electoral con LLA, el presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, quien negó o relativizó el impacto numérico del éxodo bullrichista. “No hay ninguna sangría, tenemos identidad y por eso estamos acá. Los que estaban con Patricia ya estaban de antes”, aseguró el legislador al ingresar a la sede partidaria de San Telmo. Ritondo fue consultado además por las recientes afirmaciones de Mauricio Macri -refrendadas también en su momento por el jefe de Gobierno porteño, su primo Jorge Macri-, en el sentido de que en el 2027 el PRO tendrá un candidato presidencial propio,. Respondió Ritondo: “Falta tanto tiempo...primero hay que lograr que Argentina salga adelante”.

LE PUEDE INTERESAR

Avanza la creación de un ente para administrar el Cementerio local

LE PUEDE INTERESAR

“EE UU no vino a ayudar sino a hacer un negocio”

“ESTÁN LOS QUE TIENEN QUE ESTAR”

El otro vocero de la reunión de ayer, acaso un encuentro de catarsis, fue Fernando de Andreis, quien resultó electo diputado en octubre en una de las listas conjuntas con LLA. Minimizó las deserciones de legisladores y dirigentes y manifestó que en el PRO “están los que tiene que estar” y “los que quieren”. De Andreis fue el ex secretario general de la Presidencia durante el mandato de Macri. Quienes se quedaron en el partido, dijo, están “muy contentos de la pertenencia” y, optimista, aseveró que “el PRO tiene un enorme futuro”. Una suerte de refutación de la idea que circula con fuerza en la política de que la fuerza amarilla será absorbida por los libertarios.

El encuentro de ayer estuvo encabezado por Mauricio y asistieron Soledad Martínez, su vicepresidenta; Facundo Pérez Carletti, secretario general; el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; los diputados nacionales Vidal y Ritondo, y el intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata), Guillermo Montenegro. También estuvieron presentes diputados y senadores na nacionales.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Maratón de vasectomías en la Ciudad: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Avanza la creación de un ente para administrar el Cementerio local

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso

Estadio remodelado y una inversión millonaria

Sangre platense en la Selección

Una firme defensa de las “bandas cambiarias” y la refutación de Cavallo

Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026

Los números de la suerte del jueves 13 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Política y Economía

Inflación electoral: se aceleró a 2,3% en octubre

La canasta básica pegó un salto y subió más: 3,1%

Una firme defensa de las “bandas cambiarias” y la refutación de Cavallo

El dólar sigue planchado mientras las acciones y bonos avanzan firmes
Deportes
Sangre platense en la Selección
Los amistosos de la Selección en África
Rulli y Foyth volverán a jugar juntos en la Scaloneta
Estadio remodelado y una inversión millonaria
Francia, Portugal y Noruega podrían sellar la clasificación al Mundial
Información General
Ciencia Argentina: usan un virus del resfrío como arma contra el cáncer colorrectal
Alertan que derogar la prohibición de vapeadores sería un grave retroceso
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
Ulises padece mielomeningocele y lo quieren "echar de su casa": "El lunes podría estar en la calle"
"¡Ups!" Está caída la aplicación BNA+: qué pasó y qué soluciones dan los expertos
Policiales
Se acerca la hora de la verdad Alegatos en el jury a Julieta Makintach
Falleció por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa
El infierno del abuso sexual y la necesidad de contar para sanar
Le clavaron un cuchillo para sacarle la bicicleta
Un kinesiólogo podría ir a la cárcel por prácticas aberrantes
Espectáculos
Johnny, un platense más
“Crecí identificándome con los desfavorecidos”
Depp, entre una clase magistral y una charla con la gente
Una larga espera en el Coliseo que se hizo sentir
El Modigliani de Depp encabeza una lluvia de estrenos en las salas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla