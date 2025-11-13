Comienza el análisis del Presupuesto municipal

Los proyectos de Presupuesto municipal 2026 y la ordenanza Fiscal impositiva serán tratados hoy en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, con miras a evaluar las posturas que adoptarán al respecto los bloques de la oposición.

Como viene publicando EL DIA, el intendente, Julio Alak, envió al Concejo el expediente del Presupuesto para el ejercicio del año que viene, con un total de recursos estimado en 462 mil millones de pesos.

La cartera con más asignaciones es la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, seguida de la Secretaría General y la de la Seguridad, a donde se imputó la mayor cantidad de los fondos.

Respecto de la ordenanza Fiscal Impositiva, el Municipio estimó para el año que viene una inflación del orden del 30 por ciento, por lo que propuso una suba de todas las tasas municipales, incluida la de Servicios Urbanos Municipales (SUM), en la misma línea. Ahora los bloques del oficialismo y la oposición fijarán su postura e propondrán modificaciones al texto original.