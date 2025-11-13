Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Política y Economía |Y LA ORDENANZA FISCAL

Comienza el análisis del Presupuesto municipal

Comienza el análisis del Presupuesto municipal

Archivo

13 de Noviembre de 2025 | 02:09
Edición impresa

Los proyectos de Presupuesto municipal 2026 y la ordenanza Fiscal impositiva serán tratados hoy en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, con miras a evaluar las posturas que adoptarán al respecto los bloques de la oposición.

Como viene publicando EL DIA, el intendente, Julio Alak, envió al Concejo el expediente del Presupuesto para el ejercicio del año que viene, con un total de recursos estimado en 462 mil millones de pesos.

La cartera con más asignaciones es la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, seguida de la Secretaría General y la de la Seguridad, a donde se imputó la mayor cantidad de los fondos.

Respecto de la ordenanza Fiscal Impositiva, el Municipio estimó para el año que viene una inflación del orden del 30 por ciento, por lo que propuso una suba de todas las tasas municipales, incluida la de Servicios Urbanos Municipales (SUM), en la misma línea. Ahora los bloques del oficialismo y la oposición fijarán su postura e propondrán modificaciones al texto original.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Maratón de vasectomías en la Ciudad: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso

Avanza la creación de un ente para administrar el Cementerio local

Estadio remodelado y una inversión millonaria

Sangre platense en la Selección

Una firme defensa de las “bandas cambiarias” y la refutación de Cavallo

El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?

Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026
Últimas noticias de Política y Economía

Inflación electoral: se aceleró a 2,3% en octubre

La canasta básica pegó un salto y subió más: 3,1%

Una firme defensa de las “bandas cambiarias” y la refutación de Cavallo

El dólar sigue planchado mientras las acciones y bonos avanzan firmes
Policiales
Se acerca la hora de la verdad Alegatos en el jury a Julieta Makintach
Falleció por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa
El infierno del abuso sexual y la necesidad de contar para sanar
Le clavaron un cuchillo para sacarle la bicicleta
Un kinesiólogo podría ir a la cárcel por prácticas aberrantes
Deportes
Sangre platense en la Selección
Los amistosos de la Selección en África
Rulli y Foyth volverán a jugar juntos en la Scaloneta
Estadio remodelado y una inversión millonaria
Francia, Portugal y Noruega podrían sellar la clasificación al Mundial
Información General
Ciencia Argentina: usan un virus del resfrío como arma contra el cáncer colorrectal
Alertan que derogar la prohibición de vapeadores sería un grave retroceso
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
Ulises padece mielomeningocele y lo quieren "echar de su casa": "El lunes podría estar en la calle"
"¡Ups!" Está caída la aplicación BNA+: qué pasó y qué soluciones dan los expertos
Espectáculos
Johnny, un platense más
“Crecí identificándome con los desfavorecidos”
Depp, entre una clase magistral y una charla con la gente
Una larga espera en el Coliseo que se hizo sentir
El Modigliani de Depp encabeza una lluvia de estrenos en las salas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla