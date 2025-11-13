Las expulsiones, un tema que busca corregir

Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026
Ante Tigre, sumó su segunda roja al hilo y perdió otro jugador importante. No fue la primera vez que le pasó en el semestre
Estudiantes se prepara para un duelo crucial, que puede marcar su futuro en el Torneo Clausura. Con la obligación de ganar ante Argentinos, volverá a perder un jugador importante por expulsión, como le pasó en varias situaciones en el semestre, ya que acumula seis expulsiones. Por su parte, en lo que va del 2025, son 11 las tarjetas rojas. Sin dudas, un tema a corregir.
Esta vez le tocó a Guido Carrillo, que no estará presente ante el Bicho luego de un codazo ante Laso frente a Tigre. El goleador será una ausencia importante para el ataque del equipo de Domínguez, al igual que Gabriel Neves en el mediocampo, que deberá cumplir dos fechas más de suspensión por su roja ante Boca.
Como dijo Domínguez en la conferencia post derrota ante el Xeneize, el equipo deberá ser más inteligente en ciertos momentos, donde las revoluciones están a mil. Y para colmo, en jugadas donde se podrían haber evitado las tarjetas.
Más allá que lo mejoró en algunos partidos del campeonato y también en la Libertadores, sufrió varios expulsados en el semestre. En el primer partido del semestre, que fue en la final perdida ante Vélez por la Supercopa Internacional, Edwuin Cetré vio la roja en el final del partido.
Después, ante Huracán, Santiago Núñez vio las dos amarillas también en el final del partido, mientras que Alexis Castro dejó con 10 al equipo en la victoria ante Racing, por una innecesaria plancha. Y para colmo, el Pincha tuvo que sufrir hasta el final para quedarse con los tres puntos. Después también el equipo se quedó con 10 ante Independiente Rivadavia (expulsado Benedetti), en el empate 1-1 como local.
Por su parte, en la primera parte del año, fueron cinco las rojas que sufrió Estudiantes: Gastón Benedetti ante Huracán, Guido Carrilo ante Newell’s, Edwuin Cetré con Sarmiento de La Banda, Santiago Arzamendia ante Newell’s y Tiago Palacios ante Aldosivi por Copa Argentina.
Eduardo Domínguez prepara el partido del domingo ante Argentinos. La principal incógnita es resolver quien reemplazará a Carrillo. Además Ascacibar y Cetré están siendo cuidados en los trabajos, luego de haber sufridEl que trabajó a la par fue José Sosa.
Más allá de la preocupación por estos dos jugadores, sus presencias no correrían peligro en UNO. Cetré, inclusive, podría jugar de falso nueve, por lo que Fabricio Pérez o Joaquín Tobio Burgos podrían sumarse al once.
Tampoco se descarta la opción de Lucas Alario, quien trabaja a contrarreloj para decir presente luego de sufrir un desgarro. Sin embargo, su inactividad hace dudar al DT, que quiere todos al 100% para un duelo en el que Estudiantes se jugará mucho.
