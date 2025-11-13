Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Deportes |ADEMÁS DOMÍNGUEZ PIENSA EN EL ONCE PARA EL CHOQUE CON EL BICHO

Las expulsiones, un tema que busca corregir

Ante Tigre, sumó su segunda roja al hilo y perdió otro jugador importante. No fue la primera vez que le pasó en el semestre

Las expulsiones, un tema que busca corregir

El momento de la expulsión a Carrillo frente a tigre / Fotobaires

13 de Noviembre de 2025 | 04:18
Edición impresa

Estudiantes se prepara para un duelo crucial, que puede marcar su futuro en el Torneo Clausura. Con la obligación de ganar ante Argentinos, volverá a perder un jugador importante por expulsión, como le pasó en varias situaciones en el semestre, ya que acumula seis expulsiones. Por su parte, en lo que va del 2025, son 11 las tarjetas rojas. Sin dudas, un tema a corregir.

Esta vez le tocó a Guido Carrillo, que no estará presente ante el Bicho luego de un codazo ante Laso frente a Tigre. El goleador será una ausencia importante para el ataque del equipo de Domínguez, al igual que Gabriel Neves en el mediocampo, que deberá cumplir dos fechas más de suspensión por su roja ante Boca.

Como dijo Domínguez en la conferencia post derrota ante el Xeneize, el equipo deberá ser más inteligente en ciertos momentos, donde las revoluciones están a mil. Y para colmo, en jugadas donde se podrían haber evitado las tarjetas.

Más allá que lo mejoró en algunos partidos del campeonato y también en la Libertadores, sufrió varios expulsados en el semestre. En el primer partido del semestre, que fue en la final perdida ante Vélez por la Supercopa Internacional, Edwuin Cetré vio la roja en el final del partido.

Después, ante Huracán, Santiago Núñez vio las dos amarillas también en el final del partido, mientras que Alexis Castro dejó con 10 al equipo en la victoria ante Racing, por una innecesaria plancha. Y para colmo, el Pincha tuvo que sufrir hasta el final para quedarse con los tres puntos. Después también el equipo se quedó con 10 ante Independiente Rivadavia (expulsado Benedetti), en el empate 1-1 como local.

Por su parte, en la primera parte del año, fueron cinco las rojas que sufrió Estudiantes: Gastón Benedetti ante Huracán, Guido Carrilo ante Newell’s, Edwuin Cetré con Sarmiento de La Banda, Santiago Arzamendia ante Newell’s y Tiago Palacios ante Aldosivi por Copa Argentina.

LE PUEDE INTERESAR

La Reserva de Gimnasia, entre los ocho mejores

LE PUEDE INTERESAR

Paredes cree que Dybala vendrá a Boca

¿QUÉ EQUIPO PONE EL DT?

Eduardo Domínguez prepara el partido del domingo ante Argentinos. La principal incógnita es resolver quien reemplazará a Carrillo. Además Ascacibar y Cetré están siendo cuidados en los trabajos, luego de haber sufridEl que trabajó a la par fue José Sosa.

Más allá de la preocupación por estos dos jugadores, sus presencias no correrían peligro en UNO. Cetré, inclusive, podría jugar de falso nueve, por lo que Fabricio Pérez o Joaquín Tobio Burgos podrían sumarse al once.

Tampoco se descarta la opción de Lucas Alario, quien trabaja a contrarreloj para decir presente luego de sufrir un desgarro. Sin embargo, su inactividad hace dudar al DT, que quiere todos al 100% para un duelo en el que Estudiantes se jugará mucho.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Maratón de vasectomías en la Ciudad: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso

Avanza la creación de un ente para administrar el Cementerio local

Estadio remodelado y una inversión millonaria

Sangre platense en la Selección

Una firme defensa de las “bandas cambiarias” y la refutación de Cavallo

El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?

Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026
Últimas noticias de Deportes

Sangre platense en la Selección

Los amistosos de la Selección en África

Rulli y Foyth volverán a jugar juntos en la Scaloneta

Estadio remodelado y una inversión millonaria
La Ciudad
Las ventas, 11,9% abajo: una pendiente de 11 trimestres
Maratón de vasectomías en la Ciudad: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos
Llegan la fiesta de egresados y el sueño que exige al bolsillo familiar
Geología e informática, al podio en la demanda de profesionales
Bono de 150 mil pesos para nodocentes de la UNLP
Policiales
Se acerca la hora de la verdad Alegatos en el jury a Julieta Makintach
Falleció por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa
El infierno del abuso sexual y la necesidad de contar para sanar
Le clavaron un cuchillo para sacarle la bicicleta
Un kinesiólogo podría ir a la cárcel por prácticas aberrantes
Espectáculos
Johnny, un platense más
“Crecí identificándome con los desfavorecidos”
Depp, entre una clase magistral y una charla con la gente
Una larga espera en el Coliseo que se hizo sentir
El Modigliani de Depp encabeza una lluvia de estrenos en las salas
Política y Economía
Inflación electoral: se aceleró a 2,3% en octubre
La canasta básica pegó un salto y subió más: 3,1%
Una firme defensa de las “bandas cambiarias” y la refutación de Cavallo
El dólar sigue planchado mientras las acciones y bonos avanzan firmes
Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla