Le clavaron un cuchillo para sacarle la bicicleta

Eran cerca de las dos de la mañana y un joven transitaba por calle 29 entre 89 y 93 con rumbo fijo hacia su domicilio luego de cumplir con su jornada laboral cuando fue sorprendido por una banda criminal que lo despojó de su principal herramienta de trabajo.

“Dame el teléfono y la bicicleta”, fue lo único que escuchó antes de sentir el aire cortante del miedo. No hubo resistencia. El joven, de 25 años, entregó los objetos con la calma de quien sabe que la vida vale más que cualquier pertenencia. Pero el delincuente que lo increpó no se conformó con el botín. El atacante que empuñaba el cuchillo lanzó una serie de movimientos torpes y desesperados, hasta que uno de ellos dio en la espalda, a la altura del costado derecho. El cuchillo quedó clavado.

El dolor fue inmediato, pero también la voluntad de seguir en pie. Con la respiración entrecortada, el carpintero se retiró tambaleante, recorriendo a pie la distancia hasta su vivienda. Al llegar a su casa, logró pedir ayuda y, con un esfuerzo que todavía desconcierta a los médicos, se trasladó por sus propios medios al hospital.

Eran las dos de la mañana cuando ingresó al centro de salud, ensangrentado y exhausto. Los médicos constataron una herida profunda provocada por un arma blanca, alojada aún en el cuerpo. Le practicaron curaciones y lo dejaron en observación. El cuchillo, un Tramontina común, se transformó en la primera pista que los agentes policiales recogieron minutos más tarde.

El arma fue secuestrada y enviada a peritaje. Los investigadores buscan rastros biológicos o huellas que puedan conducir a los autores, quienes escaparon de la zona sin dejar rastros aparentes. El caso quedó caratulado como “robo calificado y lesiones”.