Le clavaron un cuchillo para sacarle la bicicleta

Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026
Llegan la fiesta de egresados y el sueño que exige al bolsillo familiar
Maratón de vasectomías en la Ciudad: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos
El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?
Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: hasta cuándo y cómo participar
Por un mejor uso de los contenedores de residuos en nuestra ciudad
El dólar sigue planchado mientras las acciones y bonos avanzan firmes
El PRO se mantendrá independiente frente a La Libertad Avanza
Avanza la creación de un ente para administrar el Cementerio local
Murió Dylan, el perro que acompañó a Alberto Fernández en Olivos
Geología e informática, al podio en la demanda de profesionales
Pozos y riesgos en la calle 501, una arteria clave en la Zona Norte
Realizarán una procesión por Rosa Mística en el parque San Martín
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Eran cerca de las dos de la mañana y un joven transitaba por calle 29 entre 89 y 93 con rumbo fijo hacia su domicilio luego de cumplir con su jornada laboral cuando fue sorprendido por una banda criminal que lo despojó de su principal herramienta de trabajo.
“Dame el teléfono y la bicicleta”, fue lo único que escuchó antes de sentir el aire cortante del miedo. No hubo resistencia. El joven, de 25 años, entregó los objetos con la calma de quien sabe que la vida vale más que cualquier pertenencia. Pero el delincuente que lo increpó no se conformó con el botín. El atacante que empuñaba el cuchillo lanzó una serie de movimientos torpes y desesperados, hasta que uno de ellos dio en la espalda, a la altura del costado derecho. El cuchillo quedó clavado.
El dolor fue inmediato, pero también la voluntad de seguir en pie. Con la respiración entrecortada, el carpintero se retiró tambaleante, recorriendo a pie la distancia hasta su vivienda. Al llegar a su casa, logró pedir ayuda y, con un esfuerzo que todavía desconcierta a los médicos, se trasladó por sus propios medios al hospital.
Eran las dos de la mañana cuando ingresó al centro de salud, ensangrentado y exhausto. Los médicos constataron una herida profunda provocada por un arma blanca, alojada aún en el cuerpo. Le practicaron curaciones y lo dejaron en observación. El cuchillo, un Tramontina común, se transformó en la primera pista que los agentes policiales recogieron minutos más tarde.
El arma fue secuestrada y enviada a peritaje. Los investigadores buscan rastros biológicos o huellas que puedan conducir a los autores, quienes escaparon de la zona sin dejar rastros aparentes. El caso quedó caratulado como “robo calificado y lesiones”.
LE PUEDE INTERESAR
Un kinesiólogo podría ir a la cárcel por prácticas aberrantes
LE PUEDE INTERESAR
Misterioso hallazgo en una obra en Ensenada
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí