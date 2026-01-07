Con el impulso del Transporte, diciembre tuvo 2,5% de inflación

La Ciudad culminó diciembre con una inflación del 2,5%, lo que implicó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de noviembre. La suba estuvo explicada principalmente por el aumento en el rubro Transporte y Combustibles (+10,2%), el de mayor incidencia en la variación mensual.

Según el Índice de Precios Básicos que elabora el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP para la Cámara de Comercio local, el 2025 cerró con un incremento acumulado del 30% en el Partido de La Plata. Mientras que el último mes del año mostró una aceleración en el ritmo inflacionario, el balance anual reflejó una marcada desaceleración respecto de 2024.

De acuerdo al informe, el comportamiento de los precios en diciembre estuvo marcado por un reacomodamiento relativo, con un fuerte impacto del rubro Transporte y Combustibles que por primera vez en el año se ubicó como el principal responsable de la variación mensual, desplazando a Alimentos, líder de la suba en gran parte del 2025.

En detalle, el incremento de Transporte y Combustible fue 6 puntos porcentuales superior a noviembre. La suba estuvo explicada principalmente por el aumento de los combustibles (+8,7%), que se ubicó 4,5 puntos porcentuales por encima del mes previo. A esto se sumó la actualización de la tarifa del transporte público (+14,9%), que mostró una fuerte aceleración de 10,7 puntos porcentuales respecto de noviembre y tuvo una incidencia significativa en el resultado final del índice.

En segundo lugar se ubicó el rubro Alimentos, con una variación del 1,4%, lo que representó una desaceleración de 1,4 puntos en relación con el mes anterior. Dentro de este grupo, los alimentos para consumo en el hogar (+1,5%) fueron los que más aportaron a la suba general debido a su peso en la canasta básica.

Por su parte, el rubro Servicios aumentó 0,9%, con una leve aceleración frente a noviembre, impulsado principalmente por los servicios personales (+2,5%) y los servicios públicos (+1,0%).

El balance de 2025

En el acumulado de enero a diciembre, la inflación en La Plata fue del 30%, lo que significó una reducción de 94 puntos porcentuales en comparación con el registro de 2024. Según el informe, 2025 estuvo marcado por una desaceleración generalizada del ritmo de crecimiento de los precios, con variaciones mensuales que oscilaron mayormente entre el 2% y el 2,5%.

Más de la mitad de la inflación anual estuvo impulsada por el rubro Alimentos, que acumuló un incremento del 31,7%. Dentro de este grupo, se destacó la evolución de las carnes rojas, con aumentos interanuales superiores al 50%: nalga (+74,3%), carne picada (+54,5%) y asado (+52%).