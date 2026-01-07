Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |El acumulado en la ciudad en 2025 fue del 30%

Con el impulso del Transporte, diciembre tuvo 2,5% de inflación

Según un estudio de la UNLP, La Plata terminó el año con una aceleración del 0,3 por ciento mensual en los precios

Con el impulso del Transporte, diciembre tuvo 2,5% de inflación
7 de Enero de 2026 | 02:26
Edición impresa

La Ciudad culminó diciembre con una inflación del 2,5%, lo que implicó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de noviembre. La suba estuvo explicada principalmente por el aumento en el rubro Transporte y Combustibles (+10,2%), el de mayor incidencia en la variación mensual.

Según el Índice de Precios Básicos que elabora el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP para la Cámara de Comercio local, el 2025 cerró con un incremento acumulado del 30% en el Partido de La Plata. Mientras que el último mes del año mostró una aceleración en el ritmo inflacionario, el balance anual reflejó una marcada desaceleración respecto de 2024.

De acuerdo al informe, el comportamiento de los precios en diciembre estuvo marcado por un reacomodamiento relativo, con un fuerte impacto del rubro Transporte y Combustibles que por primera vez en el año se ubicó como el principal responsable de la variación mensual, desplazando a Alimentos, líder de la suba en gran parte del 2025.

En detalle, el incremento de Transporte y Combustible fue 6 puntos porcentuales superior a noviembre. La suba estuvo explicada principalmente por el aumento de los combustibles (+8,7%), que se ubicó 4,5 puntos porcentuales por encima del mes previo. A esto se sumó la actualización de la tarifa del transporte público (+14,9%), que mostró una fuerte aceleración de 10,7 puntos porcentuales respecto de noviembre y tuvo una incidencia significativa en el resultado final del índice.

En segundo lugar se ubicó el rubro Alimentos, con una variación del 1,4%, lo que representó una desaceleración de 1,4 puntos en relación con el mes anterior. Dentro de este grupo, los alimentos para consumo en el hogar (+1,5%) fueron los que más aportaron a la suba general debido a su peso en la canasta básica.

Por su parte, el rubro Servicios aumentó 0,9%, con una leve aceleración frente a noviembre, impulsado principalmente por los servicios personales (+2,5%) y los servicios públicos (+1,0%).

LE PUEDE INTERESAR

Con grandes premios, Bon Odori llega este fin de semana a la Ciudad

LE PUEDE INTERESAR

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

El balance de 2025

En el acumulado de enero a diciembre, la inflación en La Plata fue del 30%, lo que significó una reducción de 94 puntos porcentuales en comparación con el registro de 2024. Según el informe, 2025 estuvo marcado por una desaceleración generalizada del ritmo de crecimiento de los precios, con variaciones mensuales que oscilaron mayormente entre el 2% y el 2,5%.

Más de la mitad de la inflación anual estuvo impulsada por el rubro Alimentos, que acumuló un incremento del 31,7%. Dentro de este grupo, se destacó la evolución de las carnes rojas, con aumentos interanuales superiores al 50%: nalga (+74,3%), carne picada (+54,5%) y asado (+52%).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata

El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso

Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite

En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa

"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones

Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación

Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia

Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
+ Leidas

Muerte y destrucción: lo que dejó el ataque de EE UU

¿Opción militar para anexar Groenlandia?

Trump les agradeció a los medios por no difundir

Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación

Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia

Según Trump, Venezuela le “entregará” petróleo

Los números de la suerte del miércoles 7 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Caos en Europa, golpeada por la nieve y el hielo
Últimas noticias de La Ciudad

Con grandes premios, Bon Odori llega este fin de semana a la Ciudad

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

Reclamos sin pausa por falta de agua y luz

Crece el pozo del Cartonazo y ahora se jugará por $4.000.000
Información General
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense
Deportes
No hay "Noche del León": Estudiantes confirmó la noticia tras la apretada agenda deportiva
Cristian Lema borró todas sus publicaciones vinculadas a Boca
Gimnasia vs Camioneros por Copa Argentina: confirmaron la fecha
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia
Policiales
Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad
Wiñazki sufrió un asalto y negoció con los ladrones
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Otro robo protagonizado por menores en Tolosa
Espectáculos
Elba Marcovecchio denunció a Luzu TV y Diego Leuco por “difusión de imágenes” junto a Jorge Lanata
"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones
Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: “Lo que ven es lo que soy”
Messi, íntimo en Miami: “A veces tengo que soy más raro que la...”
Moria Casán apuró a Cinthia Fernández por los rumores de embarazo y así reaccionó la modelo: "Discúlpenme"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla