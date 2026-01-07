Con el impulso del Transporte, diciembre tuvo 2,5% de inflación

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata
Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata
Frente a la estación: anuncian cortes y desvíos de tránsito en uno de los pasos a nivel claves de La Plata
En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa
Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
No hay "Noche del León": Estudiantes confirmó la noticia tras la apretada agenda deportiva
"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones
Lluvia en La Plata: a qué hora se esperan las precipitaciones
La Plata y otra jornada de penuria para los vecinos que padecieron cortes de luz y agua
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $4.000.000: cuándo sale la tarjeta
Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite
VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Elba Marcovecchio denunció a Luzu TV y Diego Leuco por “difusión de imágenes” junto a Jorge Lanata
El Gobierno respalda a Trump en su plan en Venezuela y desestima el llamado a elecciones
“Tengo 24 cm de razones”: el fuerte descargo de Wanda Nara con guiño a Martín Migueles
Bolsonaro sufrió una convulsión y un traumatismo craneal en la cárcel de Brasilia
Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: “Lo que ven es lo que soy”
¿Se cobra entrada para ingresar a la República de los Niños de La Plata?
Apareció "Negro", el perro del Cuartel de Bomberos La Plata que era buscado hace dos días
Moria Casán apuró a Cinthia Fernández por los rumores de embarazo y así reaccionó la modelo: "Discúlpenme"
Fátima Florez vs Flor Peña por la boletería en Mar del Plata: “No necesitamos comprar nada”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Según un estudio de la UNLP, La Plata terminó el año con una aceleración del 0,3 por ciento mensual en los precios
La Ciudad culminó diciembre con una inflación del 2,5%, lo que implicó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de noviembre. La suba estuvo explicada principalmente por el aumento en el rubro Transporte y Combustibles (+10,2%), el de mayor incidencia en la variación mensual.
Según el Índice de Precios Básicos que elabora el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP para la Cámara de Comercio local, el 2025 cerró con un incremento acumulado del 30% en el Partido de La Plata. Mientras que el último mes del año mostró una aceleración en el ritmo inflacionario, el balance anual reflejó una marcada desaceleración respecto de 2024.
De acuerdo al informe, el comportamiento de los precios en diciembre estuvo marcado por un reacomodamiento relativo, con un fuerte impacto del rubro Transporte y Combustibles que por primera vez en el año se ubicó como el principal responsable de la variación mensual, desplazando a Alimentos, líder de la suba en gran parte del 2025.
En detalle, el incremento de Transporte y Combustible fue 6 puntos porcentuales superior a noviembre. La suba estuvo explicada principalmente por el aumento de los combustibles (+8,7%), que se ubicó 4,5 puntos porcentuales por encima del mes previo. A esto se sumó la actualización de la tarifa del transporte público (+14,9%), que mostró una fuerte aceleración de 10,7 puntos porcentuales respecto de noviembre y tuvo una incidencia significativa en el resultado final del índice.
En segundo lugar se ubicó el rubro Alimentos, con una variación del 1,4%, lo que representó una desaceleración de 1,4 puntos en relación con el mes anterior. Dentro de este grupo, los alimentos para consumo en el hogar (+1,5%) fueron los que más aportaron a la suba general debido a su peso en la canasta básica.
Por su parte, el rubro Servicios aumentó 0,9%, con una leve aceleración frente a noviembre, impulsado principalmente por los servicios personales (+2,5%) y los servicios públicos (+1,0%).
LE PUEDE INTERESAR
Con grandes premios, Bon Odori llega este fin de semana a la Ciudad
En el acumulado de enero a diciembre, la inflación en La Plata fue del 30%, lo que significó una reducción de 94 puntos porcentuales en comparación con el registro de 2024. Según el informe, 2025 estuvo marcado por una desaceleración generalizada del ritmo de crecimiento de los precios, con variaciones mensuales que oscilaron mayormente entre el 2% y el 2,5%.
Más de la mitad de la inflación anual estuvo impulsada por el rubro Alimentos, que acumuló un incremento del 31,7%. Dentro de este grupo, se destacó la evolución de las carnes rojas, con aumentos interanuales superiores al 50%: nalga (+74,3%), carne picada (+54,5%) y asado (+52%).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí