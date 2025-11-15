Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

El Mundo |Una semana agitada

Wall Street cerró sin una dirección clara

Wall Street cerró sin una dirección clara
15 de Noviembre de 2025 | 02:45
La Bolsa de Nueva York cerró con resultados mixtos, tras una semana agitada debido a las incertidumbres sobre la fortaleza de la economía estadounidense en ausencia de indicadores oficiales por el cierre gubernamental.

El Dow Jones retrocedió un 0,65%, el Nasdaq ganó un 0,13% y el índice ampliado S&P 500 se mantuvo cerca del equilibrio (-0,05%).

“Tras un fuerte aumento entre abril y octubre, el mercado tiene derecho a hacer una pausa, consolidarse y digerir un poco”, comentó Adam Sarhan, de la firma 50 Park Investments.

Según el analista, hay que esperar que los principales índices del mercado estadounidense evolucionen de manera irregular en los próximos días, como ocurrió esta semana. Aunque la parálisis presupuestaria más larga en la historia de Estados Unidos ya terminó, pasará tiempo antes de que los inversionistas reciban las estadísticas oficiales, que permiten tener una idea más clara del estado de la economía estadounidense.

La próxima semana, por ejemplo, se espera el informe de empleo de septiembre. Sin embargo, las cifras de octubre, que se publicarán después, estarán incompletas, advirtió un asesor del presidente Donald Trump.

Las valoraciones de los gigantes tecnológicos “siguen siendo preocupantes”, dijo Sarhan. Con motivo de la publicación de sus resultados trimestrales, varias grandes empresas del sector se vieron castigadas, como Meta y Palantir.

Chile va camino a unas elecciones muy polarizadas

Trump embarra la cancha: pide investigar a Clinton y a empresarios

En este contexto, según el experto, los resultados trimestrales de Nvidia, la mayor capitalización mundial, serán “muy importantes” el miércoles.

Otros resultados también serán seguidos de cerca, en particular los de distribuidores, que permitirán ver “cómo se comporta el consumo” de los hogares estadounidenses, añadió Sarhan.

 

