Política y Economía |Tras la caída de Maduro

La esperanza de la familia del gendarme Nahuel Gallo

La esperanza de la familia del gendarme Nahuel Gallo
5 de Enero de 2026 | 02:12
Edición impresa

La captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos reactivó las expectativas de la familia de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permanece detenido e incomunicado en Venezuela desde hace más de un año. Su entorno considera que el nuevo escenario político podría abrir una vía concreta para su liberación y regreso al país.

María Alexandra Gómez, esposa de Gallo, afirmó que la captura del mandatario venezolano genera una oportunidad para destrabar el caso. “Ahora tiene que haber una salida para que Nahuel pueda venir”, sostuvo.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia. Desde entonces, según denunció su familia, se encuentra en condición de desaparición forzada, sin comunicación con el exterior ni acceso a asistencia consular. “Hasta hoy, Nahuel nunca tuvo una llamada con el mundo exterior, ni siquiera con su hijo”, señaló Gómez.

Pedido de liberación de los detenidos

Gómez sostuvo que la prioridad debería ser la liberación de todas las personas privadas de la libertad por razones políticas. “Lo que debería estar ocurriendo ahora mismo es la liberación de todos los presos que están sufriendo detenciones arbitrarias”, afirmó.

Al referirse al impacto de la ofensiva militar en los centros de detención, agregó que pensó especialmente en los internos. “Cuando veía las imágenes de las explosiones, pensaba en qué estaría pasando por la cabeza de los que están presos. Seguro se habrán puesto felices, rezando para que les llegue la libertad”, relató.

Gallo estaría alojado en la prisión de El Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas, un establecimiento señalado por organismos de derechos humanos por sus severas condiciones de detención.

