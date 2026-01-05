La esperanza de la familia del gendarme Nahuel Gallo

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
VIDEO. Tras la detención de Maduro, venezolanos volvieron a congregarse en Plaza Moreno
La informalidad acorta la vida: mortalidad, empleo y salud, en el foco
VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
Reyes Magos: ventas moderadas y expectativas puestas en las promos
Cómo es el circuito internacional de los fondos del fútbol argentino
De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Matías Melluso: se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo
Vaca Muerta e inflación: cayó Maduro, el impacto en Argentina
Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro
El Gobierno busca volver a poner en el foco la reforma laboral
Cristina reapareció y dijo que Estados Unidos “secuestró” a Maduro
Murió Horacio Usandizaga, ex intendente de Rosario y dirigente de la UCR
El Congreso de EE UU alerta por la alianza entre Trump y Milei
Los desvíos de la AFA a empresas vinculadas a particulares de Bariloche
Informáticos advierten por estafas con reservas digitales en vacaciones
Piden la reparación de las calles en el barrio Las Banderitas de City Bell
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos reactivó las expectativas de la familia de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permanece detenido e incomunicado en Venezuela desde hace más de un año. Su entorno considera que el nuevo escenario político podría abrir una vía concreta para su liberación y regreso al país.
María Alexandra Gómez, esposa de Gallo, afirmó que la captura del mandatario venezolano genera una oportunidad para destrabar el caso. “Ahora tiene que haber una salida para que Nahuel pueda venir”, sostuvo.
Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia. Desde entonces, según denunció su familia, se encuentra en condición de desaparición forzada, sin comunicación con el exterior ni acceso a asistencia consular. “Hasta hoy, Nahuel nunca tuvo una llamada con el mundo exterior, ni siquiera con su hijo”, señaló Gómez.
Gómez sostuvo que la prioridad debería ser la liberación de todas las personas privadas de la libertad por razones políticas. “Lo que debería estar ocurriendo ahora mismo es la liberación de todos los presos que están sufriendo detenciones arbitrarias”, afirmó.
Al referirse al impacto de la ofensiva militar en los centros de detención, agregó que pensó especialmente en los internos. “Cuando veía las imágenes de las explosiones, pensaba en qué estaría pasando por la cabeza de los que están presos. Seguro se habrán puesto felices, rezando para que les llegue la libertad”, relató.
Gallo estaría alojado en la prisión de El Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas, un establecimiento señalado por organismos de derechos humanos por sus severas condiciones de detención.
LE PUEDE INTERESAR
La fría relación entre algunos obispos y Milei
LE PUEDE INTERESAR
Los desvíos de la AFA a empresas vinculadas a particulares de Bariloche
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí