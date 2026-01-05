El Pincha celebró Reyes con los hinchas en Ensenada

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
VIDEO. Tras la detención de Maduro, venezolanos volvieron a congregarse en Plaza Moreno
La informalidad acorta la vida: mortalidad, empleo y salud, en el foco
VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
Reyes Magos: ventas moderadas y expectativas puestas en las promos
Cómo es el circuito internacional de los fondos del fútbol argentino
De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Matías Melluso: se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo
Vaca Muerta e inflación: cayó Maduro, el impacto en Argentina
Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro
El Gobierno busca volver a poner en el foco la reforma laboral
Cristina reapareció y dijo que Estados Unidos “secuestró” a Maduro
Murió Horacio Usandizaga, ex intendente de Rosario y dirigente de la UCR
El Congreso de EE UU alerta por la alianza entre Trump y Milei
Los desvíos de la AFA a empresas vinculadas a particulares de Bariloche
Informáticos advierten por estafas con reservas digitales en vacaciones
Piden la reparación de las calles en el barrio Las Banderitas de City Bell
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Estudiantes celebró la llegada de los Reyes Magos este fin de semana en Ensenada con un evento libre y gratuito que reunió a cientos de chicos, familias e hinchas albirrojos, en una jornada cargada de alegría, color y fuerte sentido de pertenencia. La actividad fue organizada por las distintas agrupaciones del club y contó con la presencia del presidente Juan Sebastián Verón, quien volvió a mostrarse públicamente en un contexto cercano a la gente.
Las actividades comenzaron alrededor de las 17 horas en el Club Barrio Progreso, ubicado en Pacheco y Perú. Allí se montó un amplio dispositivo recreativo con inflables, juegos para los más chicos y una exposición de autos, generando un clima festivo que se extendió durante toda la tarde y convocó a vecinos de distintos puntos de la región.
Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la llegada de Verón, quien acaparó la atención con una nueva aparición pública tras un año de fuerte exposición mediática. El presidente del Pincha viene de estar presente en las dos finales que disputó Estudiantes en 2025 —ante Racing por el Torneo Clausura y frente a Platense en el Trofeo de Campeones— y también de protagonizar cruces públicos con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el Tesorero Pablo Toviggino.
En el marco de los festejos por Reyes, la Brujita participó además de una caravana a bordo del tradicional Trencito de la Alegría, que partió desde Plaza Moreno y culminó en Ensenada. Verón llegó al evento con su hija Mila en brazos, acompañado por su esposa Valentina, y, fiel a su estilo en las últimas apariciones públicas —como en Santiago del Estero y San Nicolás—, eligió vestir la camiseta negra correspondiente a la temporada 2024.
Por otro lado, el sábado, el máximo mandatario albirrojo participó de una despedida de fin de año postergada, realizada en el estadio del club junto a dirigentes de la institución. Allí compartieron un momento distendido, de camaradería, que incluyó charlas informales y con el clásico picadito entre los presentes.
LE PUEDE INTERESAR
Matías Melluso: se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo
LE PUEDE INTERESAR
Las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9
Sebastián Verón
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí