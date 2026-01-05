El Pincha celebró Reyes con los hinchas en Ensenada

Estudiantes celebró la llegada de los Reyes Magos este fin de semana en Ensenada con un evento libre y gratuito que reunió a cientos de chicos, familias e hinchas albirrojos, en una jornada cargada de alegría, color y fuerte sentido de pertenencia. La actividad fue organizada por las distintas agrupaciones del club y contó con la presencia del presidente Juan Sebastián Verón, quien volvió a mostrarse públicamente en un contexto cercano a la gente.

Las actividades comenzaron alrededor de las 17 horas en el Club Barrio Progreso, ubicado en Pacheco y Perú. Allí se montó un amplio dispositivo recreativo con inflables, juegos para los más chicos y una exposición de autos, generando un clima festivo que se extendió durante toda la tarde y convocó a vecinos de distintos puntos de la región.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la llegada de Verón, quien acaparó la atención con una nueva aparición pública tras un año de fuerte exposición mediática. El presidente del Pincha viene de estar presente en las dos finales que disputó Estudiantes en 2025 —ante Racing por el Torneo Clausura y frente a Platense en el Trofeo de Campeones— y también de protagonizar cruces públicos con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el Tesorero Pablo Toviggino.

En el marco de los festejos por Reyes, la Brujita participó además de una caravana a bordo del tradicional Trencito de la Alegría, que partió desde Plaza Moreno y culminó en Ensenada. Verón llegó al evento con su hija Mila en brazos, acompañado por su esposa Valentina, y, fiel a su estilo en las últimas apariciones públicas —como en Santiago del Estero y San Nicolás—, eligió vestir la camiseta negra correspondiente a la temporada 2024.

Por otro lado, el sábado, el máximo mandatario albirrojo participó de una despedida de fin de año postergada, realizada en el estadio del club junto a dirigentes de la institución. Allí compartieron un momento distendido, de camaradería, que incluyó charlas informales y con el clásico picadito entre los presentes.