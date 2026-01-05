¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso

Fuego, tiros y demorados en otra noche violenta en La Plata / Video

Las causas judiciales que se desprendieron por el horror de un abuso sexual a una menor de cinco años, que sigue internada, se encuentran atravesadas por distintos interrogantes, uno de ellos central. ¿En la escena del aberrante episodio en Arturo Seguí hubo uno o dos autores? Y en su caso, de ser un agresor solitario, ¿fue el mayor de edad o su hermano inimputable?

En esos expedientes, al menos por el momento, está detenido joven de 19 años, sospechado por un “abuso sexual con acceso carnal”, en los términos del artículo 119 tercer párrafo del Código Penal. Por esa grave imputación, se negó a declarar en la audiencia de indagatoria. Sin embargo, algunas relatos contradictorios alimentan la confusión.

Ayer este diario se contactó con la mamá de la víctima, de la que no se brindan datos por cuestiones legales y para preservar la intimidad de la chiquita, quien expresó que su hija habría sindicado como responsable del hecho al adolescente, desconociendo si el que está preso tuvo algún grado de participación activa o secundaria.

Sin embargo, en base a la resolución del juez garante Eduardo Silva Pelossi, a pedido del fiscal Patricio Barraza, la detención del mayor está basada en las declaraciones de los efectivos policiales que participaron de su aprehensión, el de la abuela de la víctima, el de una vecina y el de la propia progenitora.

La mujer igualmente sentenció: “Nosotros queremos Justicia, que paguen por lo que le hicieron a la nena. A este pibe, que sigue libre, lo tienen escondido en Villa Elisa”. La cita es clara alusión al menor de 14 años.

Los relatos son contradictorios y alimentan las dudas. La Justicia busca despejarlas

Sobre su situación legal, al margen de que los pesquisas deberán evacuar las dudas existentes, se sabe que es inimputable y que no será sometido a un proceso penal. Sí en cambio, como ha ocurrido en otros casos recientes de los asesinatos de Kim Gómez y Mateo Yagame, pueden ser sujetos de una medida de seguridad, en el supuesto de considerarse que son peligrosos para sí o para terceros.

Una fuente segura indicó al respecto: “La Policía en un primer momento detuvo a dos personas, pero cuando llegaron las actuaciones, de las pruebas existentes, se llegó a la conclusión de que solamente hubo un atacante. Y siempre la víctima se refirió a él como un hombre. No obstante, el menor no está desvinculado de la causa”.

En paralelo, se supo que hoy, tanto la madre, como una hermana y la vecina, están citadas a declarar a la sede de la fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil en turno al momento de la comisión del abuso, con la idea que aclaren sus dichos. Serían acercadas al lugar con colaboración policial.

Además la fiscalía de adultos dispuso de una entrevista psicológica para la víctima, a realizarse el próximo 12 de enero, resolución que contará con la adhesión del Fuero Juvenil.

“Tenemos que esperar todo esto para evaluar la eventual responsabilidad y medida de seguridad para el chico de 14 años. Incluso la Cámara Gesell”, destacó el mismo vocero.

En medio de ese contexto, la defensa oficial del único detenido ofreció varios testigos como prueba de descargo. Seguramente, con la idea de acreditar su ajenidad al episodio.

Respecto del estado de salud de la nena de cinco años, por palabras de su madre se descartó una intervención quirúrgica, aunque debe seguir con un tratamiento de profilaxis y apoyo psicológico.

“En la familia de esta gente -por él o los agresores- hay antecedentes de abuso. Se ve que es un patrón de conducta”, añadió la mujer, que aseguró sufrir amenazas.

Hoy declararán en la UFI del Joven la mamá, la hermana y una vecina de la familia de la nena

No hay que olvidar en este punto los terribles incidentes registrados en la noche del viernes, cuando una turba se alzó contra la casa de los acusados, que intentaron prender fuego.

En el camino, al menos ardió un auto y volaron todo tipo de proyectiles. Más cuando la Policía acordó el sector para garantizar la tranquilidad, que no logró.

Por ese alzamiento popular, dos efectivos sufrieron heridas y hubo 10 demorados por atentado, resistencia a la autoridad, daños y lesiones”.