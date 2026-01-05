Nueva junta médica para evaluar la salud mental de “Pity Álvarez”

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
VIDEO. Tras la detención de Maduro, venezolanos volvieron a congregarse en Plaza Moreno
La informalidad acorta la vida: mortalidad, empleo y salud, en el foco
VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
Reyes Magos: ventas moderadas y expectativas puestas en las promos
Cómo es el circuito internacional de los fondos del fútbol argentino
De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Matías Melluso: se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo
Vaca Muerta e inflación: cayó Maduro, el impacto en Argentina
Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro
El Gobierno busca volver a poner en el foco la reforma laboral
Cristina reapareció y dijo que Estados Unidos “secuestró” a Maduro
Murió Horacio Usandizaga, ex intendente de Rosario y dirigente de la UCR
El Congreso de EE UU alerta por la alianza entre Trump y Milei
Los desvíos de la AFA a empresas vinculadas a particulares de Bariloche
Informáticos advierten por estafas con reservas digitales en vacaciones
Piden la reparación de las calles en el barrio Las Banderitas de City Bell
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El 20 de diciembre pasado tocó ante 35 mil personas durante 3 horas. ¿Puede afrontar un juicio? Tiene uno frenado por homicidio
Una junta médica analizará el próximo 10 de febrero la totalidad de los estudios realizados hasta el momento para definir si Cristian Gabriel Álvarez Congiú, conocido como Pity Álvarez, se encuentra en condiciones psíquicas de afrontar el juicio oral por homicidio agravado y otros delitos por los que está procesado. La evaluación se inscribe en el marco del debate judicial que permanece suspendido, a la espera de informes actualizados sobre la salud mental del músico.
En ese contexto, el fiscal Sandro Abraldes ordenó que cuatro efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) asistieran al recital que Álvarez brindó el 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de registrar imágenes del show y sumar nuevos elementos a la evaluación médica. Ese día tocó durante más de tres horas para 35 mil personas.
De acuerdo a lo que surge del expediente judicial, los policías intentaron ingresar al evento acreditándose como prensa, pero no obtuvieron la autorización correspondiente. Ante esa situación, desde la Fiscalía Nacional N° 27 se envió un correo electrónico a la Agencia Córdoba Deportes, presidida por Agustín Calleri, informando que los efectivos debían acceder al estadio para cumplir tareas de investigación ordenadas en el marco de la causa.
Fuentes judiciales indicaron que la agencia deportiva provincial habría notificado al entorno de Pity Álvarez sobre la presencia policial en el recital. Incluso, la hermana del músico se comunicó con el tribunal para manifestar su malestar por la medida adoptada.
A raíz de estos hechos, el fiscal Abraldes presentó una denuncia penal contra Calleri por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que no se habrían realizado las gestiones necesarias para facilitar el ingreso de los policías y que, además, se habría alertado a personas cercanas al imputado sobre el operativo judicial.
Además un representante de la productora alertó que poseían los derechos de imagen y procedió a retener el material registrado. Pero tras una serie de gestiones, las cámaras fueron restituidas y la Policía completó la grabación destinada a incorporarse a la causa. Por este episodio, el fiscal también denunció a la firma.
LE PUEDE INTERESAR
Reclamaron el sobreseimiento de D’Onofrio por el borrado de multas
LE PUEDE INTERESAR
Asalto sorpresa a una jubilada cuando dormía
Se sabe que Pity Álvarez tiene frenado desde marzo de 2023 un juicio por un homicidio y su reactivación dependerá exclusivamente del dictamen que emita la junta médica.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí