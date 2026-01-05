Nueva junta médica para evaluar la salud mental de “Pity Álvarez”

Una junta médica analizará el próximo 10 de febrero la totalidad de los estudios realizados hasta el momento para definir si Cristian Gabriel Álvarez Congiú, conocido como Pity Álvarez, se encuentra en condiciones psíquicas de afrontar el juicio oral por homicidio agravado y otros delitos por los que está procesado. La evaluación se inscribe en el marco del debate judicial que permanece suspendido, a la espera de informes actualizados sobre la salud mental del músico.

En ese contexto, el fiscal Sandro Abraldes ordenó que cuatro efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) asistieran al recital que Álvarez brindó el 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de registrar imágenes del show y sumar nuevos elementos a la evaluación médica. Ese día tocó durante más de tres horas para 35 mil personas.

De acuerdo a lo que surge del expediente judicial, los policías intentaron ingresar al evento acreditándose como prensa, pero no obtuvieron la autorización correspondiente. Ante esa situación, desde la Fiscalía Nacional N° 27 se envió un correo electrónico a la Agencia Córdoba Deportes, presidida por Agustín Calleri, informando que los efectivos debían acceder al estadio para cumplir tareas de investigación ordenadas en el marco de la causa.

Fuentes judiciales indicaron que la agencia deportiva provincial habría notificado al entorno de Pity Álvarez sobre la presencia policial en el recital. Incluso, la hermana del músico se comunicó con el tribunal para manifestar su malestar por la medida adoptada.

A raíz de estos hechos, el fiscal Abraldes presentó una denuncia penal contra Calleri por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que no se habrían realizado las gestiones necesarias para facilitar el ingreso de los policías y que, además, se habría alertado a personas cercanas al imputado sobre el operativo judicial.

Además un representante de la productora alertó que poseían los derechos de imagen y procedió a retener el material registrado. Pero tras una serie de gestiones, las cámaras fueron restituidas y la Policía completó la grabación destinada a incorporarse a la causa. Por este episodio, el fiscal también denunció a la firma.

Se sabe que Pity Álvarez tiene frenado desde marzo de 2023 un juicio por un homicidio y su reactivación dependerá exclusivamente del dictamen que emita la junta médica.