Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |LOS ECOS DE SU ÚLTIMO RECITAL

Nueva junta médica para evaluar la salud mental de “Pity Álvarez”

El 20 de diciembre pasado tocó ante 35 mil personas durante 3 horas. ¿Puede afrontar un juicio? Tiene uno frenado por homicidio

Nueva junta médica para evaluar la salud mental de “Pity Álvarez”

Pity Álvarez

5 de Enero de 2026 | 02:20
Edición impresa

Una junta médica analizará el próximo 10 de febrero la totalidad de los estudios realizados hasta el momento para definir si Cristian Gabriel Álvarez Congiú, conocido como Pity Álvarez, se encuentra en condiciones psíquicas de afrontar el juicio oral por homicidio agravado y otros delitos por los que está procesado. La evaluación se inscribe en el marco del debate judicial que permanece suspendido, a la espera de informes actualizados sobre la salud mental del músico.

En ese contexto, el fiscal Sandro Abraldes ordenó que cuatro efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) asistieran al recital que Álvarez brindó el 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de registrar imágenes del show y sumar nuevos elementos a la evaluación médica. Ese día tocó durante más de tres horas para 35 mil personas.

De acuerdo a lo que surge del expediente judicial, los policías intentaron ingresar al evento acreditándose como prensa, pero no obtuvieron la autorización correspondiente. Ante esa situación, desde la Fiscalía Nacional N° 27 se envió un correo electrónico a la Agencia Córdoba Deportes, presidida por Agustín Calleri, informando que los efectivos debían acceder al estadio para cumplir tareas de investigación ordenadas en el marco de la causa.

Fuentes judiciales indicaron que la agencia deportiva provincial habría notificado al entorno de Pity Álvarez sobre la presencia policial en el recital. Incluso, la hermana del músico se comunicó con el tribunal para manifestar su malestar por la medida adoptada.

A raíz de estos hechos, el fiscal Abraldes presentó una denuncia penal contra Calleri por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que no se habrían realizado las gestiones necesarias para facilitar el ingreso de los policías y que, además, se habría alertado a personas cercanas al imputado sobre el operativo judicial.

Además un representante de la productora alertó que poseían los derechos de imagen y procedió a retener el material registrado. Pero tras una serie de gestiones, las cámaras fueron restituidas y la Policía completó la grabación destinada a incorporarse a la causa. Por este episodio, el fiscal también denunció a la firma.

LE PUEDE INTERESAR

Reclamaron el sobreseimiento de D’Onofrio por el borrado de multas

LE PUEDE INTERESAR

Asalto sorpresa a una jubilada cuando dormía

Se sabe que Pity Álvarez tiene frenado desde marzo de 2023 un juicio por un homicidio y su reactivación dependerá exclusivamente del dictamen que emita la junta médica.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Casaquintas en La Plata: del sur accesible al norte más consolidado

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia

Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas

Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer

En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden

VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
+ Leidas

Vaca Muerta e inflación: cayó Maduro, el impacto en Argentina

Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

Un ataque con al menos 40 muertos y serios daños

El plan de Trump, con obstáculos para tomar el control del petróleo

Las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9

El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro

Más rumores que realidades en el Pincha
Últimas noticias de Policiales

¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso

Reclamaron el sobreseimiento de D’Onofrio por el borrado de multas

Asalto sorpresa a una jubilada cuando dormía

Casi matan de un puntazo a un vecino en Los Hornos
La Ciudad
VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
La informalidad acorta la vida: mortalidad, empleo y salud, en el foco
Hospitales de la Ciudad sumaron dos tomógrafos
Reyes Magos: ventas moderadas y expectativas puestas en las promos
VIDEO. Tras la detención de Maduro, venezolanos volvieron a congregarse en Plaza Moreno
Espectáculos
“Familia en renta”: un fenómeno japonés sobre las conexiones humanas
¿Embarazo y boda? Duki y Emilia juegan al misterio
“Avatar: fuego y cenizas” La épica de Cameron que logró romper la taquilla
Noelia Marzol, furiosa: recibió críticas por besar a su esposo frente a su hija
“No encajaba”: el curioso motivo por el que Calu Rivero no manda a su hijo al jardín
Deportes
Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino
Más rumores que realidades en el Pincha
VIDEO. El Pincha celebró Reyes con los hinchas en Ensenada
Matías Melluso: se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo
Las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9
Información General
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Pinamar busca esta temporada disputarle turistas a Brasil
Reencuentro de leyendas del boxeo: una tarde de recuerdos y grandes batallas sobre el ring
El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro
Intentos de suicidio: alerta por un flagelo que crece

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla