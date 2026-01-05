Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Esperanzas en Las últimas compras

Reyes Magos: ventas moderadas y expectativas puestas en las promos

A pesar de que algunas jugueterías abrieron con horarios especiales, el movimiento fue dispar y por debajo de años anteriores

Reyes Magos: ventas moderadas y expectativas puestas en las promos

Algunas jugueterías abrieron ayer con la esperanza de sumar ventas por los reyes / Roberto Acosta

5 de Enero de 2026 | 02:15
Edición impresa

Con poco descanso tras la Navidad, las familias platenses se preparan para cumplir con otro ritual que incluye regalos. Esta vez junto a las zapatillas o zapatos que pongan los chicos junto al agua y el pasto para los Reyes Magos y los camellos. En ese contexto, las jugueterías del centro volvieron a abrir un domingo, con horarios especiales, para afrontar la última fecha fuerte antes de la vuelta a clases. Sin embargo, por el momento, el balance dejó señales de un consumo más contenido y dispar que otros años.

La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar volvió a poner en marcha a los comercios del sector, aunque con un denominador común entre los vendedores: el movimiento se concentró principalmente en los días previos y quedó por debajo de otras temporadas. Descuentos, promociones bancarias y facilidades de pago fueron las principales herramientas para intentar sostener las ventas.

En ese marco, varias jugueterías decidieron abrir ayer de manera excepcional. “Por lo general no abrimos los domingos, pero hoy -por ayer- hicimos horario especial. Aun así, las ventas están muy bajas”, contó Guadalupe, encargada de un local en 47, 7 y 8. Según explicó, el mayor movimiento se dio el sábado: “Ayer -sábado- se vendió bastante, pero hoy -por ayer- casi nada. Otros años había mucha fila y este fue más tranquilo”.

En Navidad se vendió muy bien, pero para Reyes viene más tranquilo. No es como en otras temporadas, pero el sábado hubo algo de movimiento; hoy (por ayer) bastante menos”

Ingrid Encargada de una juguetería

Respecto de los regalos más elegidos, detalló que “se llevaron muchos rodados, como bicis o autos a batería, regalos para bebés y juegos de mesa”. En cuanto al gasto, señaló comportamientos diversos: “Está el que gastó mucho en Navidad y viene por algo chiquito, y el que decide tarjetear un regalo más grande”. En ese escenario, las promociones resultaron clave, con descuentos del 30% y distintos medios de pago.

Un panorama similar describió Ingrid, encargada de otra juguetería de la zona, que también abrió exclusivamente por Reyes. “No es como en otras temporadas pero el sábado hubo algo de movimiento, el domingo bastante menos porque el centro está cerrado”, explicó. Según indicó, el ticket promedio osciló entre los 30.000 y 40.000 pesos y los productos más buscados son los de temporada: “Se llevan mucho cosas para el agua, pero un poco de todo”.

Por su parte, Valentín Gilitchensky, miembro de la Federación de Empresarios de La Plata (FELP) e integrante de la Asociación Comercial de Calle 8, coincidió en que la demanda se concentró en rubros infantiles. “Se vio gente en jugueterías y productos para chicos”, señaló, aunque advirtió que el contexto general sigue siendo complejo. “La ciudad está más vacía por las vacaciones y al sueldo de diciembre se le suman los pagos de tarjetas”, explicó.

Con la expectativa puesta en las promociones bancarias, los comerciantes aguardan que las últimas compras permitan mejorar el balance.

 

Algunas jugueterías abrieron ayer con la esperanza de sumar ventas por los reyes / Roberto Acosta

