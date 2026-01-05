Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino

En la actualidad Estudiantes reforzó su espíritu copero, ese del que tantas veces se jactó en el territorio nacional. Además del plano subjetivo, si compite bien alto o no (cada cual puede pensar lo que quiera), presenta números que son irrefutables: en los últimos 20 años fue el tercer equipo que más veces participó a nivel internacional, detrás de Boca y River. Impresionante.

Desde 2007 a la actualidad, es decir en dos décadas, el Pincha participó de 21 copas entre Libertadores, Sudamericanas, Recopa y Mundial de Clubes, números que lo ponen en el podio de los equipos argentinos, sólo por debajo de los dos clubes más grandes (que están por delante pero no tan lejos en lo numérico) y arriba de San Lorenzo, Racing e Independiente, los que históricamente se denominaron los clubes más grandes.

Jugó las ediciones de la Libertadores en 2008/2009/2010/2011/ 2015/ 2017/2018/2022/2024/2025/ 2026, la Sudamericana en 2007/2008/2010/2011/2014/2016/ 2017/2023, la Recopa 2010 y el Mundial de Clubes 2009.

Es más, en este año disputará su tercera Copa Libertadores de manera consecutiva, lo que no pudo ningún otro club argentino ya que Boca regresa tras dos años (el pasado jugó solo en segunda ronda) y River en esta edición no participará después de seis años seguidos.

El Pincha sólo no tuvo presencia internacional entre 2019 y 2021, tiempos de reconstrucción luego de haber invertido en la construcción de su estadio desde cero y en los años 2012/13, también un tiempo de reformateo tras llegar a lo más alto del continente y el famoso “hay que barrer el salón”.

Es importante remarcar que hasta hace diez años atrás casi los mismos clubes que jugaban una copa podían jugar la otra porque se disputaban en diferentes momentos: una era la que iniciaba la temporada y la otra la otra la cerraba. Es más, Boca y River jugaron las primeras 10 ediciones de la Copa Sudamericana en carácter de invitados.

El otro club de los denominados grandes que se acerca a lo conseguido por Estudiantes es San Lorenzo, que además de haber ganado la Copa Libertadores en 2014 y jugado la Recopa 2015 y el Mundial de Clubes, disputó 18 copas internacionales, es decir una menos. Tuvo un gran momento de máxima presencia pero en los últimos seis años sólo pudo estar en la Libertadores en 2021 y 2024. Este año regresa al plano internacional en la Copa Sudamericana.

Bova vuelve a la Libertadores El Xeneize se perdió la edición de 2024 y el año pasado se quedó afuera por penales en la segunda ronda del repechaje ante Alianza Lima. Tiene 23 copas en 20 años.

River, el de más presencia El Millonario será el gran ausente de esta Libertadores pero en 20 años es el club argentino con más presencia en torneos internacionales.

Pincha copero En las últimas dos décadas se sentó en la mesa de los grandes a nivel continental. En total jugó 19 copas internacionales.

Además de la cosecha económica que al Club le sirve muchísimo en materia de recaudaciones, la continuidad en el plano internacional es una vidriera a la hora de vender jugadores, conseguir sponsors y seguir fortaleciendo la marca. Salvo Nacional y Peñarol que por peso propio juegan todas las ediciones y ahora los clubes de Río de Janeiro, no hay tantos clubes a nivel continental que estén presentes en la mayoría de las ediciones. Está a la altura de esos clubes y se pueden agregar Liga de Quito, San Pablo, Palmeiras y los de La Paz, que siempre con el aliado de la altura repiten en alguna competencia.

Esta presencia en las últimas competiciones de la Libertadores lo ponen a Estudiantes en un lugar expectante de cara a la clasificación al Mundial de Clubes 2029: Palmeiras (Brasil) 49 puntos; Flamengo (Brasil) 48; Liga de Quito (Ecuador) 38; Racing (Argentina) 35; Estudiantes (Argentina) 31, São Paulo (Brasil) 25 y Vélez (Argentina) 24. Clasificarán los cuatro campeones (Flamengo está adentro) y los dos mejores siempre y cuando no se repita un campeón o salga alguno que esté arriba y libere un cupo. Hoy el Pincha pelea con Liga de Quito. Por eso fue tan importante la final que le ganó a Racing, que este año no sumará puntos al no jugarla.

River es el que tiene más participación con 26 participaciones ya que a las 23 copas le tiene que sumar tres Mundiales de Clubes, dos por ser campeón de la Libertadores y el del año pasado por tabla acumulada.

Boca tiene 23, también con la copa de mundo que se estableció en 2025 y que tuvo presencia, con una muy mala cosecha. Este año regresa a la Libertadores luego del fracaso del año pasado y de no jugarla en 2024.

Independiente jugó 16 copas entre Libertadores, Sudamericana (ganó en 2010 y 2017) y Recopa, al tiempo que Racing tiene 13 participaciones pero solo tres en la Libertadores (jugó una Recopa y fue campeón de la Sudamericana 2024)