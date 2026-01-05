Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |EL REPUBLICANO RECLAMÓ ACCESO TOTAL A LOS RECURSOS DEL PAÍS CARIBEÑO. LA TRANSICIÓN, A LOS TIRONES

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

Después de amenazarla de manera severa, el mandatario de EE UU aseguró que la presidenta interina “está cooperando” con Washington. Qué dijo Rodríguez

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez / AFP

5 de Enero de 2026
Edición impresa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó anoche que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez “está cooperando” con Washington en el marco de la transición política que atraviesa Venezuela, tras el arresto y traslado del ex mandatario Nicolás Maduro a territorio estadounidense. Las declaraciones fueron realizadas ante periodistas a bordo del Air Force One.

Trump sostuvo que Estados Unidos está “a cargo” de la situación en Venezuela y que mantiene contactos con “la gente que acaba de asumir el cargo” en el país sudamericano. Consultado sobre quién ejerce actualmente el control político, evitó dar precisiones. “No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta y será muy controvertida”, afirmó.

PRESIÓN POLÍTICA Y ACCESO ESTRATÉGICO

El mandatario estadounidense señaló que aún no mantuvo un diálogo directo con Rodríguez, aunque indicó que otras personas de su entorno sí lo hicieron. “Hablaré con ella en el momento adecuado”, afirmó. En ese contexto, vinculó la cooperación del gobierno venezolano con los intereses estratégicos de Washington, en particular en el plano energético.

“Venezuela es ahora mismo un país muerto. Tenemos que recuperarlo, y vamos a necesitar grandes inversiones de las compañías petroleras para que la infraestructura esté lista para funcionar”, sostuvo Trump, quien remarcó la necesidad de que Estados Unidos tenga “acceso total” a los recursos del país. “Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos que nos permitan reconstruirlo”, agregó.

EL MENSAJE DE DELCY RODRÍGUEZ

Tras el arresto de Maduro, Delcy Rodríguez, quien quedó a cargo del Ejecutivo venezolano, llamó públicamente a Estados Unidos a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido”. El mensaje fue difundido a través de su cuenta en la red social X, acompañado por una fotografía del gabinete de gobierno venezolano.

“Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, escribió Rodríguez.

En un mensaje dirigido directamente a Trump, afirmó que “nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, y sostuvo que esa postura fue siempre la del gobierno de Maduro. “Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida”, concluyó.

Estas declaraciones, en un tono más conciliador, se dieron después de que Trump dijo que si Delcy Rodríguez “no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”. Y dijo que Estados Unidos estaba listo para hacer una nueva intervención militar en Venezuela en caso de ser necesario.

