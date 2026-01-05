Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Es productora teatral

Roly Serrano habría iniciado una relación con una joven 44 años menor: la foto

5 de Enero de 2026 | 08:05

Roly Serrano estaría iniciando un romance con una joven productora teatral 44 años menor que estaría involucrada en la obra teatral que encabeza en Carlos Paz.

Según se pudo constatar. la noticia fue revelada en Infama dónde se aseguró que el actor de 70 años estaría iniciando una relación sentimental con Candelaria Vicente, una joven de 26 años vinculada al ambiente artístico

Además, agregaron que ambos fueron vistos muy cercanos durante el casamiento de Coco Sily, lo que despertó comentarios entre los invitados que afirmaron que habrían compartido gran parte del evento juntos.

Por otra parte, si bien ninguno de los protagonistas confirmó públicamente el vínculo, la marcada diferencia de edad, generó un gran debate entre los panelistas del ciclo que no acreditaban que se pueda mantener una relación amorosa con tamaña diferencia de edad.

Recordemos que, Serrano atravesó en los últimos años uno de los momentos más difíciles de su vida tras sufrir un grave accidente de tránsito que lo mantuvo internado durante varios meses. El episodio, implicó una larga estadía en terapia intensiva y un proceso de recuperación complejo, con seguimiento médico constante y una exigente rehabilitación._

Por último, vale destacar que a casi dos años del accidente, el actor se encuentra trabajando en Carlos Paz, donde integra el elenco de la obra Suspendan la boda, y en el marco de sus compromisos laborales, habría surgido el vínculo. La joven colabora en producciones teatrales junto a Nazarena Vélez, lo que habría facilitado el acercamiento.

