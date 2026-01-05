De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes
Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes
En La Plata, venezolanos se volvieron a manifestar: "No es invasión, es la extinción de un criminal
Se fue el calor en La Plata pero el flagelo por la falta de agua sigue
Fotos y video | Cientos de chicos e hinchas en la jornada de Reyes del Pincha: Verón llevó a su hija Mila
Inseguridad en Parque Saavedra: le robaron el estéreo y la billetera tras romperle el auto
Casos de hantavirus en La Plata: recomendaciones y lo que hay que saber
Tapia y Toviggino reclutan a la tropa: arman una movida para mostrar respaldo en pleno avance judicial
Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer
VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados
Rige el aumento de peajes en Autopista y la Ruta 2: cuánto cuesta viaja de La Plata hacia Capital y la Costa Atlántica
Conmoción en La Plata: encontraron un cráneo humano en el patio de una casa
Motochorros le tiraron a matar a una mujer para robarle el auto en La Plata
Muslera reveló detalles desconocidos de su amistad con Scaloni: “Esas cosas no tienen precio”
“Sos un fuego": filtran chat íntimo de Martín Demichelis con una modelo en pleno Punta del Este
Murió la hija de Tommy Lee Jones: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora
Agujero negro: alerta por el pozo sin fin en una de las diagonales de La Plata
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los tambores del candombe vuelven a sonar en Tolosa con la llamada colectiva de San Baltasar
Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia
Romina Gaetani reaparece en escena tras el grave episodio de violencia de género que vivió
VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara
VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata
Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
Desde "El Chapo Guzmán" a "Diddy Combs": ¿cómo es la cárcel donde está alojado Maduro?
Cristina Kirchner condenó el “secuestro” de Maduro: “EE. UU. volvió a cruzar un límite”
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
La agenda deportiva del domingo llena de actividad internacional: partidos, horarios y TV
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Documentación bancaria la ubica en una posición clave en el manejo de millones de dólares en el exterior
Erica Gabriela Gillette deberá comparecer el próximo 19 de enero ante la Justicia federal junto a su esposo, el empresario Javier Faroni, en el marco de la investigación por el presunto desvío internacional de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Ambos están bajo la órbita del juez federal Luis Armella, uno de los tres magistrados que intervienen en la causa, que apunta a la operatoria de la firma TourProdEnter LLC.
La audiencia fue fijada para que los investigados sean formalmente informados de la causa en su contra. Por el momento, no fueron citados a declaración indagatoria y llegarán en libertad al Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, pese a que la investigación evalúa maniobras por montos que superarían los 300 millones de dólares.
El avance del expediente incluyó un episodio clave ocurrido el martes 30 de diciembre. Ese día, mientras el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina se preparaba para allanar la vivienda de Faroni y Gillette en el barrio El Yacht de Nordelta, el empresario intentó abordar un vuelo con destino a Uruguay.
La maniobra fue frustrada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Según fuentes de seguridad, en ese contexto Faroni habría intentado descartar un teléfono celular, aunque desde su entorno sostuvieron que se trató de un olvido. Horas más tarde, el juez Armella dictó la prohibición de salida del país para Faroni y ordenó una serie de allanamientos.
Entre ellos, la Policía ingresó a la sede de la AFA, en la calle Viamonte, donde fue hallado el contrato que une a la entidad con TourProdEnter LLC, la empresa radicada en Florida designada como agente comercial exclusivo para los negocios internacionales del organismo.
El acuerdo establece que TourProdEnter LLC percibe el 30% de los ingresos generados por la Selección argentina fuera del país. La AFA defendió públicamente la legalidad del contrato mediante un comunicado oficial, en el que justificó la operatoria desde el punto de vista contable.
LE PUEDE INTERESAR
Cristina reapareció y dijo que Estados Unidos “secuestró” a Maduro
LE PUEDE INTERESAR
Murió Horacio Usandizaga, ex intendente de Rosario y dirigente de la UCR
Días después, el magistrado levantó la prohibición de salida del país para Faroni. Mientras tanto, la defensa del empresario y de Gillette, a cargo del abogado Maximiliano Rusconi y su equipo, aguarda conocer la imputación concreta que formulará la Justicia federal.
En medio de la compleja trama financiera, el rol de Erica Gillette aparece como uno de los ejes centrales de la investigación. Además de ser la esposa de Faroni, figura como fundadora de TourProdEnter LLC y como firmante en varias de sus cuentas bancarias.
Su trayectoria previa contrasta con la magnitud de los fondos investigados. Hasta hace pocos años, durante la pandemia, Gillette estaba registrada como monotributista y desarrollaba actividades vinculadas a la venta de productos de belleza, entre ellos el sistema NuSkin, que fue posteriormente multado por el Estado argentino. En redes sociales, ella misma promocionaba esos tratamientos desde Nordelta.
Registros de entidades financieras estadounidenses como JPMorgan Chase y Bank of America, incorporados a la investigación, indican que Gillette y Faroni figuran como manager y firmantes de cuentas asociadas a TourProdEnter LLC.
En una de ellas, abierta en Chase Bank, se registraron movimientos entre septiembre de 2023 y agosto de 2024 por poco más de 20 millones de dólares. Las operaciones muestran un flujo constante de ingresos y egresos, con transferencias hacia otras sociedades radicadas en Estados Unidos.
Entre mayo y agosto de 2024, la cuenta emitió seis transferencias por cerca de 895 mil dólares a firmas como Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velpasalt Global LLC. Marmasch aparece como una de las principales destinatarias de fondos.
Esa sociedad, registrada en Florida, recibió transferencias desde al menos cuatro bancos: Bank of America: 22 operaciones por USD 4.983.350; Synovus Bank: 11 transferencias por USD 2.611.000; JP Morgan Chase: 5 transferencias por USD 1.080.000; Citibank: 17 transferencias por USD 4.803.000. En total, Marmasch LLC recibió USD 13.477.350.
Su titular es Mariela Marisa Schmalz, con domicilio fiscal en Bariloche, pareja de Javier Alejandro Ojeda Jara, vinculado a Soagu Services LLC, que a su vez habría recibido desde las cuentas de TourProdEnter alrededor de 10,8 millones de dólares.
La investigación detectó al menos tres cuentas del Bank of America con la firma de Gillette. En una de ellas se registraron 773 transferencias entre noviembre de 2022 y el 30 de octubre de 2025 por un total de 335,6 millones de dólares, con giros vinculados a China, Hong Kong y el Reino Unido. Dos de esas transferencias superaron los 25 millones de dólares.
Entre las cofirmantes figura una joven de 25 años, con domicilio en Nordelta y antecedentes laborales en la Cámara de Diputados bonaerense, actualmente radicada en Miami según los registros fiscales. Su nombre aparece vinculado a antiguos contenidos promocionales de Gillette en redes sociales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí