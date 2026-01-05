Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Causa AFA: Erica Gillette deberá presentarse ante la Justicia federal junto a su marido

De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni

Documentación bancaria la ubica en una posición clave en el manejo de millones de dólares en el exterior

De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni

Gillette en su época de vendedora de tratamientos de belleza / web

5 de Enero de 2026 | 02:17
Edición impresa

Erica Gabriela Gillette deberá comparecer el próximo 19 de enero ante la Justicia federal junto a su esposo, el empresario Javier Faroni, en el marco de la investigación por el presunto desvío internacional de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Ambos están bajo la órbita del juez federal Luis Armella, uno de los tres magistrados que intervienen en la causa, que apunta a la operatoria de la firma TourProdEnter LLC.

La audiencia fue fijada para que los investigados sean formalmente informados de la causa en su contra. Por el momento, no fueron citados a declaración indagatoria y llegarán en libertad al Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, pese a que la investigación evalúa maniobras por montos que superarían los 300 millones de dólares.

El intento de salida del país y los allanamientos

El avance del expediente incluyó un episodio clave ocurrido el martes 30 de diciembre. Ese día, mientras el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina se preparaba para allanar la vivienda de Faroni y Gillette en el barrio El Yacht de Nordelta, el empresario intentó abordar un vuelo con destino a Uruguay.

La maniobra fue frustrada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Según fuentes de seguridad, en ese contexto Faroni habría intentado descartar un teléfono celular, aunque desde su entorno sostuvieron que se trató de un olvido. Horas más tarde, el juez Armella dictó la prohibición de salida del país para Faroni y ordenó una serie de allanamientos.

Entre ellos, la Policía ingresó a la sede de la AFA, en la calle Viamonte, donde fue hallado el contrato que une a la entidad con TourProdEnter LLC, la empresa radicada en Florida designada como agente comercial exclusivo para los negocios internacionales del organismo.

El contrato bajo la lupa

El acuerdo establece que TourProdEnter LLC percibe el 30% de los ingresos generados por la Selección argentina fuera del país. La AFA defendió públicamente la legalidad del contrato mediante un comunicado oficial, en el que justificó la operatoria desde el punto de vista contable.

Días después, el magistrado levantó la prohibición de salida del país para Faroni. Mientras tanto, la defensa del empresario y de Gillette, a cargo del abogado Maximiliano Rusconi y su equipo, aguarda conocer la imputación concreta que formulará la Justicia federal.

El perfil de Gillette

En medio de la compleja trama financiera, el rol de Erica Gillette aparece como uno de los ejes centrales de la investigación. Además de ser la esposa de Faroni, figura como fundadora de TourProdEnter LLC y como firmante en varias de sus cuentas bancarias.

Su trayectoria previa contrasta con la magnitud de los fondos investigados. Hasta hace pocos años, durante la pandemia, Gillette estaba registrada como monotributista y desarrollaba actividades vinculadas a la venta de productos de belleza, entre ellos el sistema NuSkin, que fue posteriormente multado por el Estado argentino. En redes sociales, ella misma promocionaba esos tratamientos desde Nordelta.

Registros de entidades financieras estadounidenses como JPMorgan Chase y Bank of America, incorporados a la investigación, indican que Gillette y Faroni figuran como manager y firmantes de cuentas asociadas a TourProdEnter LLC.

En una de ellas, abierta en Chase Bank, se registraron movimientos entre septiembre de 2023 y agosto de 2024 por poco más de 20 millones de dólares. Las operaciones muestran un flujo constante de ingresos y egresos, con transferencias hacia otras sociedades radicadas en Estados Unidos.

Transferencias cruzadas y sociedades vinculadas

Entre mayo y agosto de 2024, la cuenta emitió seis transferencias por cerca de 895 mil dólares a firmas como Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velpasalt Global LLC. Marmasch aparece como una de las principales destinatarias de fondos.

Esa sociedad, registrada en Florida, recibió transferencias desde al menos cuatro bancos: Bank of America: 22 operaciones por USD 4.983.350; Synovus Bank: 11 transferencias por USD 2.611.000; JP Morgan Chase: 5 transferencias por USD 1.080.000; Citibank: 17 transferencias por USD 4.803.000. En total, Marmasch LLC recibió USD 13.477.350.

Su titular es Mariela Marisa Schmalz, con domicilio fiscal en Bariloche, pareja de Javier Alejandro Ojeda Jara, vinculado a Soagu Services LLC, que a su vez habría recibido desde las cuentas de TourProdEnter alrededor de 10,8 millones de dólares.

La “nave madre” de los movimientos

La investigación detectó al menos tres cuentas del Bank of America con la firma de Gillette. En una de ellas se registraron 773 transferencias entre noviembre de 2022 y el 30 de octubre de 2025 por un total de 335,6 millones de dólares, con giros vinculados a China, Hong Kong y el Reino Unido. Dos de esas transferencias superaron los 25 millones de dólares.

Entre las cofirmantes figura una joven de 25 años, con domicilio en Nordelta y antecedentes laborales en la Cámara de Diputados bonaerense, actualmente radicada en Miami según los registros fiscales. Su nombre aparece vinculado a antiguos contenidos promocionales de Gillette en redes sociales.

 

