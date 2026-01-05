El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
VIDEO. Tras la detención de Maduro, venezolanos volvieron a congregarse en Plaza Moreno
La informalidad acorta la vida: mortalidad, empleo y salud, en el foco
VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
Reyes Magos: ventas moderadas y expectativas puestas en las promos
Cómo es el circuito internacional de los fondos del fútbol argentino
De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Matías Melluso: se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo
Vaca Muerta e inflación: cayó Maduro, el impacto en Argentina
Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro
El Gobierno busca volver a poner en el foco la reforma laboral
Cristina reapareció y dijo que Estados Unidos “secuestró” a Maduro
Murió Horacio Usandizaga, ex intendente de Rosario y dirigente de la UCR
El Congreso de EE UU alerta por la alianza entre Trump y Milei
Los desvíos de la AFA a empresas vinculadas a particulares de Bariloche
Informáticos advierten por estafas con reservas digitales en vacaciones
Piden la reparación de las calles en el barrio Las Banderitas de City Bell
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El mandatario venezolano se va “acostumbrando” a su nueva vida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn
Nicolás Maduro no cayó en cualquier cárcel. Después del impactante operativo desplegado por Estados Unidos en Venezuela, el presidente quedó alojado en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC), una prisión federal ubicada en Brooklyn que carga con una de las peores reputaciones del sistema penitenciario estadounidense.
Entre abogados, ex reclusos y organismos de derechos humanos, el MDC es conocido sin rodeos como “el infierno en la Tierra”. Y ahora, ese escenario de pesadilla se convirtió en el nuevo hogar del líder chavista, que pasó a integrar un selecto —y perturbador— club de presos VIP.
El MDC es la única prisión federal activa en Nueva York desde el cierre del Centro Correccional Metropolitano del sur de Manhattan. Allí, unos 1.200 detenidos esperan juicio en tribunales federales, en condiciones que han sido denunciadas reiteradamente como inhumanas.
Falta de personal, violencia interna, celdas diminutas, negligencia médica y problemas estructurales con los servicios básicos forman parte del prontuario del penal, comparable en fama oscura con la emblemática cárcel de Rikers Island.
Por los pasillos del MDC desfilaron algunos de los nombres más rimbombantes del crimen y el espectáculo internacional. Allí estuvo Joaquín “El Chapo” Guzmán, antes de ser condenado a cadena perpetua, y también el rapero Sean “Diddy” Combs, envuelto en uno de los escándalos judiciales más explosivos del show business estadounidense.
El penal también alojó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por vínculos con el narcotráfico, y al exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, quien denunció haber presenciado homicidios y apuñalamientos dentro de la prisión.
El Chapo Guzmán
Una de las descripciones más impactantes fue la de Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del depredador sexual Jeffrey Epstein. La británica calificó las condiciones de detención como “inhumanas, crueles y degradantes” y comparó su celda con la de Hannibal Lecter en “El silencio de los inocentes”.
Por su parte, Michael Cohen, exabogado y exasesor de Donald Trump, recordó su paso por el MDC en 2020 y describió con crudeza el encierro de Diddy: “Se despierta en una cama de acero, con un colchón de una pulgada y media, sin almohada, en una celda repugnante”, afirmó, revelando además que en los primeros días no se permite el acceso a libros.
La nómina de internos parece sacada de una serie de streaming: R. Kelly, condenado por delitos sexuales; Martin Shkreli, el infame “Pharma Bro”; Fetty Wap, estrella del rap; Keith Raniere, líder de la secta sexual NXIVM; Sam Bankman-Fried, el prodigio de las criptomonedas caído en desgracia, acusado de fraudes por al menos 3.000 millones de dólares.
En el universo narco, el peso pesado no es menor: Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa; y Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, también esperan juicio en el mismo complejo.
Sean “Diddy” Combs
En 2019, el MDC fue noticia mundial tras un apagón que dejó a los presos siete días sin electricidad ni calefacción, con temperaturas que llegaron a 15 grados bajo cero. Videos viralizados mostraron a reclusos golpeando las ventanas para pedir ayuda, mientras abogados denunciaban la ausencia total de atención médica.
El escándalo derivó en una investigación del Departamento de Justicia y en una demanda colectiva, que terminó con una indemnización de 10 millones de dólares para 1.600 detenidos.
Lejos del Palacio de Miraflores y rodeado de algunos de los nombres más oscuros —y mediáticos— del siglo, Nicolás Maduro enfrenta ahora su capítulo más inesperado: convertirse en un preso VIP en la cárcel más temida de Nueva York, donde el poder, el dinero, la fama y el crimen conviven bajo las peores condiciones posibles.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí