El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro

Nicolás Maduro no cayó en cualquier cárcel. Después del impactante operativo desplegado por Estados Unidos en Venezuela, el presidente quedó alojado en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC), una prisión federal ubicada en Brooklyn que carga con una de las peores reputaciones del sistema penitenciario estadounidense.

Entre abogados, ex reclusos y organismos de derechos humanos, el MDC es conocido sin rodeos como “el infierno en la Tierra”. Y ahora, ese escenario de pesadilla se convirtió en el nuevo hogar del líder chavista, que pasó a integrar un selecto —y perturbador— club de presos VIP.

LA CÁRCEL DONDE NADIE QUIERE CAER

El MDC es la única prisión federal activa en Nueva York desde el cierre del Centro Correccional Metropolitano del sur de Manhattan. Allí, unos 1.200 detenidos esperan juicio en tribunales federales, en condiciones que han sido denunciadas reiteradamente como inhumanas.

Falta de personal, violencia interna, celdas diminutas, negligencia médica y problemas estructurales con los servicios básicos forman parte del prontuario del penal, comparable en fama oscura con la emblemática cárcel de Rikers Island.

DE “EL CHAPO” A DIDDY: UN PRONTUARIO DE ALTO VOLTAJE

Por los pasillos del MDC desfilaron algunos de los nombres más rimbombantes del crimen y el espectáculo internacional. Allí estuvo Joaquín “El Chapo” Guzmán, antes de ser condenado a cadena perpetua, y también el rapero Sean “Diddy” Combs, envuelto en uno de los escándalos judiciales más explosivos del show business estadounidense.

El penal también alojó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por vínculos con el narcotráfico, y al exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, quien denunció haber presenciado homicidios y apuñalamientos dentro de la prisión.

El Chapo Guzmán

CELDAS DIGNAS DE UNA PELÍCULA DE TERROR

Una de las descripciones más impactantes fue la de Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del depredador sexual Jeffrey Epstein. La británica calificó las condiciones de detención como “inhumanas, crueles y degradantes” y comparó su celda con la de Hannibal Lecter en “El silencio de los inocentes”.

Por su parte, Michael Cohen, exabogado y exasesor de Donald Trump, recordó su paso por el MDC en 2020 y describió con crudeza el encierro de Diddy: “Se despierta en una cama de acero, con un colchón de una pulgada y media, sin almohada, en una celda repugnante”, afirmó, revelando además que en los primeros días no se permite el acceso a libros.

SECTAS SEXUALES, FRAUDES CRIPTO Y ESTRELLAS CAÍDAS

La nómina de internos parece sacada de una serie de streaming: R. Kelly, condenado por delitos sexuales; Martin Shkreli, el infame “Pharma Bro”; Fetty Wap, estrella del rap; Keith Raniere, líder de la secta sexual NXIVM; Sam Bankman-Fried, el prodigio de las criptomonedas caído en desgracia, acusado de fraudes por al menos 3.000 millones de dólares.

En el universo narco, el peso pesado no es menor: Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa; y Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, también esperan juicio en el mismo complejo.

Sean “Diddy” Combs

APAGONES, FRÍO EXTREMO Y MILLONES EN INDEMNIZACIONES

En 2019, el MDC fue noticia mundial tras un apagón que dejó a los presos siete días sin electricidad ni calefacción, con temperaturas que llegaron a 15 grados bajo cero. Videos viralizados mostraron a reclusos golpeando las ventanas para pedir ayuda, mientras abogados denunciaban la ausencia total de atención médica.

El escándalo derivó en una investigación del Departamento de Justicia y en una demanda colectiva, que terminó con una indemnización de 10 millones de dólares para 1.600 detenidos.

EL NUEVO VECINO INCÓMODO

Lejos del Palacio de Miraflores y rodeado de algunos de los nombres más oscuros —y mediáticos— del siglo, Nicolás Maduro enfrenta ahora su capítulo más inesperado: convertirse en un preso VIP en la cárcel más temida de Nueva York, donde el poder, el dinero, la fama y el crimen conviven bajo las peores condiciones posibles.