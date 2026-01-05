Murió Horacio Usandizaga, ex intendente de Rosario y dirigente de la UCR

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
Horacio Usandizaga, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) y primer intendente de Rosario tras el retorno de la democracia, falleció a los 85 años. La noticia fue confirmada por el Club Atlético Rosario Central, institución que presidió entre 2007 y 2010.
A través de un comunicado oficial, el club expresó sus condolencias a familiares y allegados y recordó su paso por la conducción de la entidad. El fallecimiento generó múltiples expresiones de pesar en el ámbito político, deportivo e institucional de Rosario y de la provincia de Santa Fe.
Abogado de profesión, Usandizaga —conocido popularmente como “El Vasco”— había nacido el 15 de junio de 1940 en la localidad santafesina de Juan Bernabé Molina. Inició su carrera política a temprana edad: en 1963, con apenas 23 años, fue electo concejal, convirtiéndose en el edil más joven de la ciudad hasta ese momento.
Su mayor protagonismo público llegó con la recuperación democrática. En 1983 fue electo intendente de Rosario por la UCR con más del 50% de los votos y asumió el 11 de diciembre de ese año, en un contexto marcado por la reconstrucción institucional tras la última dictadura militar. En 1987 fue reelecto para un segundo mandato.
Durante su gestión, Rosario atravesó un escenario social y económico complejo, signado por el aumento del desempleo, la expansión de los barrios más vulnerables, el deterioro del entramado industrial y una creciente conflictividad laboral.
El momento más crítico de su intendencia se produjo en mayo de 1989, cuando Rosario fue uno de los epicentros de los saqueos registrados en distintas ciudades del país, en medio de la crisis económica que precipitó el final anticipado del gobierno de Raúl Alfonsín. Ante esa situación, se decretó el estado de sitio, se militarizó la ciudad, se suspendieron las clases y el transporte público, y se estableció un toque de queda.
En el marco de la campaña presidencial de ese año, Usandizaga había anunciado que renunciaría a su cargo si Carlos Menem resultaba electo presidente. Tras el triunfo del candidato justicialista, dejó la intendencia en diciembre de 1989. Desde entonces, el radicalismo no volvió a gobernar el municipio rosarino.
Luego de su paso por la intendencia, continuó su carrera política a nivel provincial y nacional. En 1991 impulsó en Santa Fe la Ley de Lemas, reforma electoral que terminó perjudicándolo: pese a haber sido el candidato individual más votado a gobernador, perdió la elección frente a la suma de los sublemas del peronismo. En 1993 fue electo diputado provincial y en 1995 asumió como senador nacional por Santa Fe, cargo que ocupó hasta 2001.
Durante su etapa como senador, quedó involucrado en la causa judicial por las presuntas coimas pagadas para aprobar la ley de flexibilización laboral durante el gobierno de la Alianza. Usandizaga negó siempre las acusaciones y, tras más de una década de proceso, fue absuelto en 2012 junto al resto de los imputados.
En el plano deportivo, presidió Rosario Central entre 2007 y 2010, luego de imponerse en las elecciones al frente de la agrupación “Mística Canalla”. Su gestión estuvo marcada por conflictos institucionales y una delicada situación deportiva. Tras el descenso del club a la Primera B Nacional, presentó su renuncia. Posteriormente, fue investigado por una presunta administración fraudulenta vinculada a la transferencia del futbolista Ángel Di María al Benfica.
Poco tiempo después de dejar la conducción del club, sufrió varios accidentes cerebrovasculares que lo alejaron definitivamente de la vida pública.
