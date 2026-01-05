Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Tenía 85 años

Murió Horacio Usandizaga, ex intendente de Rosario y dirigente de la UCR

Murió Horacio Usandizaga, ex intendente de Rosario y dirigente de la UCR

Horacio Usandizaga

5 de Enero de 2026 | 02:15
Edición impresa

Horacio Usandizaga, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) y primer intendente de Rosario tras el retorno de la democracia, falleció a los 85 años. La noticia fue confirmada por el Club Atlético Rosario Central, institución que presidió entre 2007 y 2010.

A través de un comunicado oficial, el club expresó sus condolencias a familiares y allegados y recordó su paso por la conducción de la entidad. El fallecimiento generó múltiples expresiones de pesar en el ámbito político, deportivo e institucional de Rosario y de la provincia de Santa Fe.

Abogado de profesión, Usandizaga —conocido popularmente como “El Vasco”— había nacido el 15 de junio de 1940 en la localidad santafesina de Juan Bernabé Molina. Inició su carrera política a temprana edad: en 1963, con apenas 23 años, fue electo concejal, convirtiéndose en el edil más joven de la ciudad hasta ese momento.

Su mayor protagonismo público llegó con la recuperación democrática. En 1983 fue electo intendente de Rosario por la UCR con más del 50% de los votos y asumió el 11 de diciembre de ese año, en un contexto marcado por la reconstrucción institucional tras la última dictadura militar. En 1987 fue reelecto para un segundo mandato.

Durante su gestión, Rosario atravesó un escenario social y económico complejo, signado por el aumento del desempleo, la expansión de los barrios más vulnerables, el deterioro del entramado industrial y una creciente conflictividad laboral.

El momento más crítico de su intendencia se produjo en mayo de 1989, cuando Rosario fue uno de los epicentros de los saqueos registrados en distintas ciudades del país, en medio de la crisis económica que precipitó el final anticipado del gobierno de Raúl Alfonsín. Ante esa situación, se decretó el estado de sitio, se militarizó la ciudad, se suspendieron las clases y el transporte público, y se estableció un toque de queda.

LE PUEDE INTERESAR

El Congreso de EE UU alerta por la alianza entre Trump y Milei

LE PUEDE INTERESAR

Bullrich dijo que la caída del dictador es “histórica”

En el marco de la campaña presidencial de ese año, Usandizaga había anunciado que renunciaría a su cargo si Carlos Menem resultaba electo presidente. Tras el triunfo del candidato justicialista, dejó la intendencia en diciembre de 1989. Desde entonces, el radicalismo no volvió a gobernar el municipio rosarino.

Luego de su paso por la intendencia, continuó su carrera política a nivel provincial y nacional. En 1991 impulsó en Santa Fe la Ley de Lemas, reforma electoral que terminó perjudicándolo: pese a haber sido el candidato individual más votado a gobernador, perdió la elección frente a la suma de los sublemas del peronismo. En 1993 fue electo diputado provincial y en 1995 asumió como senador nacional por Santa Fe, cargo que ocupó hasta 2001.

Durante su etapa como senador, quedó involucrado en la causa judicial por las presuntas coimas pagadas para aprobar la ley de flexibilización laboral durante el gobierno de la Alianza. Usandizaga negó siempre las acusaciones y, tras más de una década de proceso, fue absuelto en 2012 junto al resto de los imputados.

En el plano deportivo, presidió Rosario Central entre 2007 y 2010, luego de imponerse en las elecciones al frente de la agrupación “Mística Canalla”. Su gestión estuvo marcada por conflictos institucionales y una delicada situación deportiva. Tras el descenso del club a la Primera B Nacional, presentó su renuncia. Posteriormente, fue investigado por una presunta administración fraudulenta vinculada a la transferencia del futbolista Ángel Di María al Benfica.

Poco tiempo después de dejar la conducción del club, sufrió varios accidentes cerebrovasculares que lo alejaron definitivamente de la vida pública.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Casaquintas en La Plata: del sur accesible al norte más consolidado

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia

Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas

Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer

En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden

VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
+ Leidas

Vaca Muerta e inflación: cayó Maduro, el impacto en Argentina

Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro

El plan de Trump, con obstáculos para tomar el control del petróleo

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

Un ataque con al menos 40 muertos y serios daños

El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro

Las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9

El operativo de EE UU genera muchas dudas jurídicas
Últimas noticias de Política y Economía

Vaca Muerta e inflación: cayó Maduro, el impacto en Argentina

Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro

El Gobierno busca volver a poner en el foco la reforma laboral

Cómo es el circuito internacional de los fondos del fútbol argentino
Policiales
¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso
Nueva junta médica para evaluar la salud mental de “Pity Álvarez”
Reclamaron el sobreseimiento de D’Onofrio por el borrado de multas
Asalto sorpresa a una jubilada cuando dormía
Casi matan de un puntazo a un vecino en Los Hornos
Espectáculos
“Familia en renta”: un fenómeno japonés sobre las conexiones humanas
¿Embarazo y boda? Duki y Emilia juegan al misterio
“Avatar: fuego y cenizas” La épica de Cameron que logró romper la taquilla
Noelia Marzol, furiosa: recibió críticas por besar a su esposo frente a su hija
“No encajaba”: el curioso motivo por el que Calu Rivero no manda a su hijo al jardín
Deportes
Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino
Más rumores que realidades en el Pincha
VIDEO. El Pincha celebró Reyes con los hinchas en Ensenada
Matías Melluso: se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo
Las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9
Información General
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Pinamar busca esta temporada disputarle turistas a Brasil
Reencuentro de leyendas del boxeo: una tarde de recuerdos y grandes batallas sobre el ring
El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro
Intentos de suicidio: alerta por un flagelo que crece

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla