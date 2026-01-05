Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy lunes con el diario EL DIA 

Espectáculos |El calendario de las estrellas

Para agendar: Oscar, Globos de Oro, Grammy, Critics Choice Awards y BAFTA, las fechas de los premios destacados de cine, tv y música

5 de Enero de 2026 | 07:16

Escuchar esta nota

Ahora, los premios que tienen pendiente a todo el mundo ya tienen fecha y lugar. La industria audiovisual hace foco en películas, series, artistas y discos que se destacaron durante 2025.

Los Oscar, Globos de Oro, Grammy, Critics Choice Awards y BAFTA ya tienen precisiones en el calendario. Así, los ojos del mundo estarán puestos en las alfombras rojas para ver a sus estrellas favoritas. 

El puntapié inicial llegó este domingo 4 de enero, con la entrega de los Critics Choice Awards. Otorgados por la crítica especializada de los Estados Unidos, estos premios suelen anticipar tendencias. 

Allí, el domingo 11 de enero, será el turno de los Globos de Oro, históricamente considerados la antesala de los Oscar.

La ceremonia se realizará en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y podrá seguirse desde el país a través de TNT y HBO Max, desde las 22, hora argentina.

Por otra parte, la música tendrá su lugar el domingo 1 de febrero, cuando se celebren los Premios Grammy, en su edición número 68.

Organizados por la Academia de Grabación, los galardones se entregarán nuevamente en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y se transmitirán en vivo para la Argentina por TNT y HBO Max a partir de las 23 horas.

En la recta final de la temporada aparecen dos paradas claves: los Premios BAFTA, que se entregarán el domingo 22 de febrero en Londres y suelen tener fuerte influencia en la carrera hacia el Oscar; y los Premios SAG, otorgados por el Sindicato de Actores, se realizarán el domingo 1 de marzo y podrán verse en vivo por Netflix desde las 22, hora argentina.

Finalmente llegarán los Premios Oscar, el evento más prestigioso del calendario cinematográfico. La ceremonia se celebrará el domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles y será transmitida en la Argentina por HBO Max y TNT desde las 21.

