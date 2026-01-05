¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
Groenlandia, Cuba y Colombia, en los planes de Trump: tras la caída de Maduro, ¿quién sigue?
El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro
Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes
¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso a una nena en La Plata
VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber
Roly Serrano habría iniciado una relación con una joven 44 años menor: la foto
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
El clima arranca tranqui la semana en La Plata: cuándo sube la temperatura, según el SMN
Djokovic anunció que abandona el sindicato de jugadores de tenis
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
PAMI cambió su sede en City Bell: dónde queda ahora y en qué horarios atienden
Anses inicia el pago de haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026
De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni
Cómo es el circuito internacional de los fondos del fútbol argentino
Reyes Magos: ventas moderadas y expectativas puestas en las promos
Para agendar: Oscar, Globos de Oro, Grammy, Critics Choice Awards y BAFTA, las fechas de los premios destacados de cine, tv y música
"El tiempo de las moscas": Carla Peterson y Nancy Dupláa marcan tendencia en la nueva miniserie argentina
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Informáticos advierten por estafas con reservas digitales en vacaciones
Los números de la suerte del lunes 5 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ahora, los premios que tienen pendiente a todo el mundo ya tienen fecha y lugar. La industria audiovisual hace foco en películas, series, artistas y discos que se destacaron durante 2025.
Los Oscar, Globos de Oro, Grammy, Critics Choice Awards y BAFTA ya tienen precisiones en el calendario. Así, los ojos del mundo estarán puestos en las alfombras rojas para ver a sus estrellas favoritas.
El puntapié inicial llegó este domingo 4 de enero, con la entrega de los Critics Choice Awards. Otorgados por la crítica especializada de los Estados Unidos, estos premios suelen anticipar tendencias.
Allí, el domingo 11 de enero, será el turno de los Globos de Oro, históricamente considerados la antesala de los Oscar.
La ceremonia se realizará en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y podrá seguirse desde el país a través de TNT y HBO Max, desde las 22, hora argentina.
Por otra parte, la música tendrá su lugar el domingo 1 de febrero, cuando se celebren los Premios Grammy, en su edición número 68.
LE PUEDE INTERESAR
“Familia en renta”: un fenómeno japonés sobre las conexiones humanas
LE PUEDE INTERESAR
¿Embarazo y boda?: Duki y Emilia juegan al misterio
Organizados por la Academia de Grabación, los galardones se entregarán nuevamente en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y se transmitirán en vivo para la Argentina por TNT y HBO Max a partir de las 23 horas.
En la recta final de la temporada aparecen dos paradas claves: los Premios BAFTA, que se entregarán el domingo 22 de febrero en Londres y suelen tener fuerte influencia en la carrera hacia el Oscar; y los Premios SAG, otorgados por el Sindicato de Actores, se realizarán el domingo 1 de marzo y podrán verse en vivo por Netflix desde las 22, hora argentina.
Finalmente llegarán los Premios Oscar, el evento más prestigioso del calendario cinematográfico. La ceremonia se celebrará el domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles y será transmitida en la Argentina por HBO Max y TNT desde las 21.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí