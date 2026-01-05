¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
VIDEO. Tras la detención de Maduro, venezolanos volvieron a congregarse en Plaza Moreno
La informalidad acorta la vida: mortalidad, empleo y salud, en el foco
VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
Reyes Magos: ventas moderadas y expectativas puestas en las promos
Cómo es el circuito internacional de los fondos del fútbol argentino
De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Matías Melluso: se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo
Vaca Muerta e inflación: cayó Maduro, el impacto en Argentina
Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro
El Gobierno busca volver a poner en el foco la reforma laboral
Cristina reapareció y dijo que Estados Unidos “secuestró” a Maduro
Murió Horacio Usandizaga, ex intendente de Rosario y dirigente de la UCR
El Congreso de EE UU alerta por la alianza entre Trump y Milei
Los desvíos de la AFA a empresas vinculadas a particulares de Bariloche
Informáticos advierten por estafas con reservas digitales en vacaciones
Piden la reparación de las calles en el barrio Las Banderitas de City Bell
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los dólares generados por la Selección que fueron cobrados y administrados en el exterior a través de una empresa privada
Documentación bancaria incorporada a una causa judicial en Estados Unidos permitió reconstruir el circuito financiero a través del cual se administraron durante años los dólares generados por la Selección argentina. Las planillas surgieron de un discovery ordenado por tribunales de Miami y exhiben transferencias millonarias, destinos ajenos al fútbol local y el rol central de una empresa privada radicada en Estados Unidos que operó por cuenta y orden de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
Los registros detallan movimientos anteriores y posteriores a 2023, aunque señalan que entre 2023 y 2024 el esquema alcanzó su mayor volumen y regularidad. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien reclamó el incumplimiento de un contrato para la organización de partidos amistosos. A partir de esa presentación, la Justicia estadounidense accedió a información bancaria que permitió identificar un circuito paralelo de gestión de los ingresos internacionales del fútbol argentino.
Si bien el monto inicialmente bajo análisis ronda los 260 millones de dólares, fuentes judiciales indicaron que nuevas medidas podrían ampliar significativamente esa cifra.
Según la documentación, los ingresos internacionales de la Selección —provenientes de sponsors, derechos comerciales y partidos amistosos— no ingresaron de manera directa a cuentas de la AFA. En su lugar, fueron canalizados hacia TourProdEnter LLC, una empresa con sede en Florida controlada por Javier Faroni y Erica Gillette.
El vínculo entre la AFA y TourProdEnter fue formal: la empresa firmó un contrato de exclusividad como agente comercial internacional, con una comisión del 30% sobre los ingresos cobrados en el exterior y un 10% adicional por logística. Ese acuerdo quedó acreditado durante un allanamiento realizado en la sede de la AFA, en la calle Viamonte. No obstante, de acuerdo con las planillas bancarias, TourProdEnter no solo gestionó contratos sino que concentró el cobro y la redistribución de los fondos, sin registros públicos de auditorías o controles externos.
Las transferencias relevadas, cursadas a través de entidades como Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JPMorgan, muestran un flujo continuo de ingresos y egresos, con montos elevados y pagos recurrentes, que convirtieron a TourProdEnter en el principal nodo financiero de los negocios internacionales de la AFA.
LE PUEDE INTERESAR
De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni
LE PUEDE INTERESAR
Cristina reapareció y dijo que Estados Unidos “secuestró” a Maduro
Uno de los primeros ingresos relevantes se registró en julio de 2023, cuando una cuenta de TourProdEnter en Bank of America recibió una transferencia por USD 5.750.000, asociada a un contrato comercial de la Selección. El concepto consignado fue genérico (commercial agreement), aunque el monto coincide con pagos de sponsors y derechos vinculados a partidos amistosos. En las mismas cuentas se registran ingresos por más de USD 26 millones provenientes de la empresa que viste a la Selección argentina.
El patrón se repite en los meses siguientes. El 14 de septiembre de 2023, ingresaron USD 4.200.000 a una cuenta de TourProdEnter en Synovus Bank, con Citibank como corresponsal. En noviembre de ese año, se sumó otra transferencia por USD 6.100.000 bajo el concepto sponsorship payment. En ninguno de los casos los fondos pasaron por cuentas a nombre de la AFA.
Desde esas cuentas, el dinero comenzó a salir casi de inmediato hacia distintos destinos.
Las planillas también reconstruyen transferencias vinculadas a la adquisición del club italiano Perugia Calcio. El 18 de diciembre de 2023, una cuenta de TourProdEnter en Bank of America giró dos transferencias consecutivas de USD 150.000 a Sports NextGen Ltd, una sociedad vinculada a Javier Faroni. En marzo de 2024 se repitió el esquema con dos envíos de USD 412.500 desde Synovus Bank.
Según la reconstrucción presentada por los denunciantes, esos fondos fueron derivados posteriormente a Europa y utilizados como parte del esquema financiero para la compra del club italiano. En todos los casos, el origen del dinero fue el mismo: cuentas de TourProdEnter alimentadas por ingresos de la Selección argentina.
La documentación no distingue subcuentas ni compartimentos separados para actividades deportivas y otros usos. Además, al menos cuatro empresas calificadas como “fantasma”, con titulares radicados en Bariloche y sin respaldo financiero conocido, recibieron transferencias por un total de USD 42 millones. El destino final de esos fondos continúa bajo investigación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí