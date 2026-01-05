Cómo es el circuito internacional de los fondos del fútbol argentino

Documentación bancaria incorporada a una causa judicial en Estados Unidos permitió reconstruir el circuito financiero a través del cual se administraron durante años los dólares generados por la Selección argentina. Las planillas surgieron de un discovery ordenado por tribunales de Miami y exhiben transferencias millonarias, destinos ajenos al fútbol local y el rol central de una empresa privada radicada en Estados Unidos que operó por cuenta y orden de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

Los registros detallan movimientos anteriores y posteriores a 2023, aunque señalan que entre 2023 y 2024 el esquema alcanzó su mayor volumen y regularidad. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien reclamó el incumplimiento de un contrato para la organización de partidos amistosos. A partir de esa presentación, la Justicia estadounidense accedió a información bancaria que permitió identificar un circuito paralelo de gestión de los ingresos internacionales del fútbol argentino.

Si bien el monto inicialmente bajo análisis ronda los 260 millones de dólares, fuentes judiciales indicaron que nuevas medidas podrían ampliar significativamente esa cifra.

Ingresos fuera de las cuentas de la AFA

Según la documentación, los ingresos internacionales de la Selección —provenientes de sponsors, derechos comerciales y partidos amistosos— no ingresaron de manera directa a cuentas de la AFA. En su lugar, fueron canalizados hacia TourProdEnter LLC, una empresa con sede en Florida controlada por Javier Faroni y Erica Gillette.

El vínculo entre la AFA y TourProdEnter fue formal: la empresa firmó un contrato de exclusividad como agente comercial internacional, con una comisión del 30% sobre los ingresos cobrados en el exterior y un 10% adicional por logística. Ese acuerdo quedó acreditado durante un allanamiento realizado en la sede de la AFA, en la calle Viamonte. No obstante, de acuerdo con las planillas bancarias, TourProdEnter no solo gestionó contratos sino que concentró el cobro y la redistribución de los fondos, sin registros públicos de auditorías o controles externos.

Las transferencias relevadas, cursadas a través de entidades como Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JPMorgan, muestran un flujo continuo de ingresos y egresos, con montos elevados y pagos recurrentes, que convirtieron a TourProdEnter en el principal nodo financiero de los negocios internacionales de la AFA.

Transferencias millonarias desde el exterior

Uno de los primeros ingresos relevantes se registró en julio de 2023, cuando una cuenta de TourProdEnter en Bank of America recibió una transferencia por USD 5.750.000, asociada a un contrato comercial de la Selección. El concepto consignado fue genérico (commercial agreement), aunque el monto coincide con pagos de sponsors y derechos vinculados a partidos amistosos. En las mismas cuentas se registran ingresos por más de USD 26 millones provenientes de la empresa que viste a la Selección argentina.

El patrón se repite en los meses siguientes. El 14 de septiembre de 2023, ingresaron USD 4.200.000 a una cuenta de TourProdEnter en Synovus Bank, con Citibank como corresponsal. En noviembre de ese año, se sumó otra transferencia por USD 6.100.000 bajo el concepto sponsorship payment. En ninguno de los casos los fondos pasaron por cuentas a nombre de la AFA.

Desde esas cuentas, el dinero comenzó a salir casi de inmediato hacia distintos destinos.

Derivaciones a sociedades privadas y al exterior

Las planillas también reconstruyen transferencias vinculadas a la adquisición del club italiano Perugia Calcio. El 18 de diciembre de 2023, una cuenta de TourProdEnter en Bank of America giró dos transferencias consecutivas de USD 150.000 a Sports NextGen Ltd, una sociedad vinculada a Javier Faroni. En marzo de 2024 se repitió el esquema con dos envíos de USD 412.500 desde Synovus Bank.

Según la reconstrucción presentada por los denunciantes, esos fondos fueron derivados posteriormente a Europa y utilizados como parte del esquema financiero para la compra del club italiano. En todos los casos, el origen del dinero fue el mismo: cuentas de TourProdEnter alimentadas por ingresos de la Selección argentina.

La documentación no distingue subcuentas ni compartimentos separados para actividades deportivas y otros usos. Además, al menos cuatro empresas calificadas como “fantasma”, con titulares radicados en Bariloche y sin respaldo financiero conocido, recibieron transferencias por un total de USD 42 millones. El destino final de esos fondos continúa bajo investigación.