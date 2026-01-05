Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Transferencias millonarias, intermediarios financieros y destinos ajenos a la AFA

Cómo es el circuito internacional de los fondos del fútbol argentino

Los dólares generados por la Selección que fueron cobrados y administrados en el exterior a través de una empresa privada

Cómo es el circuito internacional de los fondos del fútbol argentino

El empresario Javier Faroni / web

5 de Enero de 2026 | 02:18
Edición impresa

Documentación bancaria incorporada a una causa judicial en Estados Unidos permitió reconstruir el circuito financiero a través del cual se administraron durante años los dólares generados por la Selección argentina. Las planillas surgieron de un discovery ordenado por tribunales de Miami y exhiben transferencias millonarias, destinos ajenos al fútbol local y el rol central de una empresa privada radicada en Estados Unidos que operó por cuenta y orden de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

Los registros detallan movimientos anteriores y posteriores a 2023, aunque señalan que entre 2023 y 2024 el esquema alcanzó su mayor volumen y regularidad. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien reclamó el incumplimiento de un contrato para la organización de partidos amistosos. A partir de esa presentación, la Justicia estadounidense accedió a información bancaria que permitió identificar un circuito paralelo de gestión de los ingresos internacionales del fútbol argentino.

Si bien el monto inicialmente bajo análisis ronda los 260 millones de dólares, fuentes judiciales indicaron que nuevas medidas podrían ampliar significativamente esa cifra.

Ingresos fuera de las cuentas de la AFA

Según la documentación, los ingresos internacionales de la Selección —provenientes de sponsors, derechos comerciales y partidos amistosos— no ingresaron de manera directa a cuentas de la AFA. En su lugar, fueron canalizados hacia TourProdEnter LLC, una empresa con sede en Florida controlada por Javier Faroni y Erica Gillette.

El vínculo entre la AFA y TourProdEnter fue formal: la empresa firmó un contrato de exclusividad como agente comercial internacional, con una comisión del 30% sobre los ingresos cobrados en el exterior y un 10% adicional por logística. Ese acuerdo quedó acreditado durante un allanamiento realizado en la sede de la AFA, en la calle Viamonte. No obstante, de acuerdo con las planillas bancarias, TourProdEnter no solo gestionó contratos sino que concentró el cobro y la redistribución de los fondos, sin registros públicos de auditorías o controles externos.

Las transferencias relevadas, cursadas a través de entidades como Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JPMorgan, muestran un flujo continuo de ingresos y egresos, con montos elevados y pagos recurrentes, que convirtieron a TourProdEnter en el principal nodo financiero de los negocios internacionales de la AFA.

LE PUEDE INTERESAR

De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni

LE PUEDE INTERESAR

Cristina reapareció y dijo que Estados Unidos “secuestró” a Maduro

Transferencias millonarias desde el exterior

Uno de los primeros ingresos relevantes se registró en julio de 2023, cuando una cuenta de TourProdEnter en Bank of America recibió una transferencia por USD 5.750.000, asociada a un contrato comercial de la Selección. El concepto consignado fue genérico (commercial agreement), aunque el monto coincide con pagos de sponsors y derechos vinculados a partidos amistosos. En las mismas cuentas se registran ingresos por más de USD 26 millones provenientes de la empresa que viste a la Selección argentina.

El patrón se repite en los meses siguientes. El 14 de septiembre de 2023, ingresaron USD 4.200.000 a una cuenta de TourProdEnter en Synovus Bank, con Citibank como corresponsal. En noviembre de ese año, se sumó otra transferencia por USD 6.100.000 bajo el concepto sponsorship payment. En ninguno de los casos los fondos pasaron por cuentas a nombre de la AFA.

Desde esas cuentas, el dinero comenzó a salir casi de inmediato hacia distintos destinos.

Derivaciones a sociedades privadas y al exterior

Las planillas también reconstruyen transferencias vinculadas a la adquisición del club italiano Perugia Calcio. El 18 de diciembre de 2023, una cuenta de TourProdEnter en Bank of America giró dos transferencias consecutivas de USD 150.000 a Sports NextGen Ltd, una sociedad vinculada a Javier Faroni. En marzo de 2024 se repitió el esquema con dos envíos de USD 412.500 desde Synovus Bank.

Según la reconstrucción presentada por los denunciantes, esos fondos fueron derivados posteriormente a Europa y utilizados como parte del esquema financiero para la compra del club italiano. En todos los casos, el origen del dinero fue el mismo: cuentas de TourProdEnter alimentadas por ingresos de la Selección argentina.

La documentación no distingue subcuentas ni compartimentos separados para actividades deportivas y otros usos. Además, al menos cuatro empresas calificadas como “fantasma”, con titulares radicados en Bariloche y sin respaldo financiero conocido, recibieron transferencias por un total de USD 42 millones. El destino final de esos fondos continúa bajo investigación.

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Los pagos al entorno personal y los gastos no deportivos

Allanamiento polémico y “el uso de la justicia amiga”

“Chiqui” Tapia y Toviggino buscan un amplio apoyo

Los desvíos de la AFA a empresas vinculadas a particulares de Bariloche
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Casaquintas en La Plata: del sur accesible al norte más consolidado

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia

Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas

Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer

En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden

VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
+ Leidas

Vaca Muerta e inflación: cayó Maduro, el impacto en Argentina

Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro

El plan de Trump, con obstáculos para tomar el control del petróleo

Un ataque con al menos 40 muertos y serios daños

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro

Las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9

El operativo de EE UU genera muchas dudas jurídicas
Últimas noticias de Política y Economía

Vaca Muerta e inflación: cayó Maduro, el impacto en Argentina

Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro

El Gobierno busca volver a poner en el foco la reforma laboral

De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni
Deportes
Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino
Más rumores que realidades en el Pincha
El Pincha celebró Reyes con los hinchas en Ensenada
Matías Melluso: se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo
Las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9
Espectáculos
“Sos un fuego": filtran chat íntimo de Martín Demichelis con una modelo en pleno Punta del Este
Romina Gaetani reaparece en escena tras el grave episodio de violencia de género que vivió
Murió la hija de Tommy Lee Jones: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora
¡Nació Amadeo!: Julián Álvarez fue papá y su foto de bienvenida en redes enterneció a todos
Estilo BB: Brigitte Bardot y sus marcas en la moda
Información General
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Pinamar busca esta temporada disputarle turistas a Brasil
Reencuentro de leyendas del boxeo: una tarde de recuerdos y grandes batallas sobre el ring
El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro
Intentos de suicidio: alerta por un flagelo que crece
Policiales
¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso
Nueva junta médica para evaluar la salud mental de “Pity Álvarez”
Reclamaron el sobreseimiento de D’Onofrio por el borrado de multas
Asalto sorpresa a una jubilada cuando dormía
Casi matan de un puntazo a un vecino en Los Hornos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla