Opinión |Editorial

La Plata con más casos de hantavirus en la Provincia

La Plata con más casos de hantavirus en la Provincia
5 de Enero de 2026 | 02:17
Edición impresa

Pese a ser el polo médico más importante de la Provincia, nuestra ciudad pasó a ser en 2025 la que lideró en primer término la cantidad de casos de hantavirus, con uno de ellos mortal, tal como lo determinó el Boletín Epidemiológico bonaerense de la cartera de Salud.

En el período analizado se notificaron 390 casos sospechosos de hantavirus en la Provincia, de los cuales 25 fueron confirmados por laboratorio. Seis personas fallecieron a causa de la enfermedad, lo que representa una letalidad del 26,1 por ciento y según se indicó, uno de esos fallecimientos correspondió a un paciente residente en La Plata. Cabe recordar que a mediados del mes pasado se había alertado desde este diario sobre un incremento de casos de hantavirus en el país, detallado por el Boletín Epidemiológico Nacional.

Los informes subrayan que la transmisión se vincula con la circulación de roedores silvestres —reservorios naturales del virus— y con actividades humanas que generan exposición, especialmente en áreas rurales y periurbanas. La limpieza de espacios cerrados, la remoción de materiales en desuso y el ingreso a estructuras abandonadas son los momentos de mayor riesgo de inhalación de partículas contaminadas.

Se conoce que para prevenir el hantavirus, no se debe entrar en contacto con la orina y excrementos de las ratas y evitar la acumulación de basura. También se recomienda utilizar guantes y botas para desratizar y no bañarse en aguas que pudieran estar contaminadas. En el caso de La Plata no cabe sino aludir a la enorme cantidad de microbasurales que se forman en las esquinas de muchos barrios, en situaciones que obedecen a la irresponsabilidad de no pocos vecinos que arrojan desperdicios en cualquier lugar.

En el caso de la periferia platense, los habitantes de distintas zonas vienen reclamando desde hace muchos años por la ausencia del servicio de recolección de basura o, en el mejor de los casos, por la irregularidad con la que se cumple allí por donde pasa. La proliferación de basura en la vía pública –originada en algunos casos por las deficiencias del servicio de recolección y, en su mayoría por la desaprensión absoluta de muchos vecinos que arrojan residuos en cualquier lugar- agrava notablemente el cuadro de por sí ya preocupante.

Pero también está planteada en otros puntos de la periferia la incompatibilidad existente ahora, a partir del mantenimiento de técnicas de producción en algunos criaderos de pollos, que acumulan el estiércol para emplearlo como abono.

Edmundo pide que se respete su triunfo, pero...

Opinan los lectores

Lo cierto es que el hantavirus, en definitiva, se ha transformado en un mal endémico en nuestra región. Y desde 1998 -cuando se detectó el primer caso- hasta ahora ya ha cobrado más de una veintena e vidas, sólo en nuestro distrito. No hay margen, entonces, para la indiferencia. Distintos organismos del Estado deben comprometerse, tanto en la órbita provincial como municipal, para levantar barreras y disponer medidas de defensa muy enérgicas ante el avance de esta amenaza.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

