Casi matan de un puntazo a un vecino en Los Hornos

La tranquilidad nocturna de Los Hornos volvió a quebrarse en circunstancias tan violentas como confusas. Un episodio ocurrido en la noche del viernes 3 de enero de 2026 mantiene en alerta a los investigadores y abre una serie de interrogantes que, por el momento, no tienen respuestas claras.

Todo comenzó cerca de las 19.30, cuando en la comisaría tercera de La Plata se recibió un llamado telefónico proveniente del UPA de 66 y 153. Del otro lado de la línea, un policía afectado al servicio de custodia en ese centro de salud, alertó sobre el ingreso de un hombre con una grave herida en el pecho, aparentemente provocada por un arma blanca.

El herido fue identificado como Alberto Daniel Correa, de 35 años, quien llegó al centro asistencial es estado crítico.

Tras las primeras evaluaciones médicas, los profesionales constataron que presentaba el pulmón derecho perforado, una lesión de extrema gravedad que obligó a su inmediato traslado a un hospital de mayor complejidad.

La derivación se realizó en una ambulancia del SAME hacia el hospital San Juan de Dios. Durante el traslado, Correa fue acompañado por un hermano, de 20 años, quien aportó los primeros -y escasos- datos sobre lo ocurrido.

Según relató el joven, encontró a su hermano herido y ensangrentado en la vía pública, más precisamente en 159 entre 64 y 65, donde alcanzó a decirle que había sido agredido por un sujeto conocido y aportó sus datos, sin otras precisiones sobre cómo se produjo el ataque ni en qué contexto.

Ese silencio, cargado de urgencia y dolor, es uno de los elementos que rodean de misterio el hecho. No hubo, hasta el momento, referencias claras a testigos, discusiones previas ni escenarios concretos del ataque. Tampoco se detalló si la agresión ocurrió durante un conflicto personal, un intento de robo o una emboscada repentina.

Ya en el Hospital San Juan de Dios, se confirmó el diagnóstico para Correa, aunque informaron que su vida, en principio, no corría peligro, quedando internado a la espera de su evolución clínica.

Por estas horas, el ataque permanece rodeado de incógnitas. ¿Dónde ocurrió exactamente la agresión? ¿Hubo testigos que aún no se animaron a hablar? ¿Cuál fue el motivo del violento enfrentamiento que terminó con un hombre al borde de la muerte?

Las respuestas, por ahora, se esconden entre versiones incompletas y una noche que dejó más preguntas que certezas en Los Hornos.

La investigación quedó en marcha, y no se descarta que en las próximas horas surjan nuevos datos clave que permitan reconstruir qué ocurrió realmente en esas calles oscuras, donde una puñalada rompió el silencio y encendió las alarmas.

El análisis de las cámaras de seguridad del sector podría ser una de las vías más rápidas para comenzar a reconstruir este verdadero rompecabezas.