"El tiempo de las moscas": Carla Peterson y Nancy Dupláa marcan tendencia en la nueva miniserie argentina 

Viene arrasando. La ficción argentina vuelve a pisar fuerte en las plataformas de streaming. “El tiempo de las moscas” es una miniserie argentina dramática y criminal disponible en Netflix, estrenada el 1° de enero de 2026, que es lo más visto de la plataforma, superando incluso al suceso mundial de “Stranger Things”.

La miniserie está basada en dos novelas de Claudia Piñeiro: Tuya, año 2005 y El tiempo de las moscas, cuyas tramas se entrelazan para contar una sola historia centrada en sus protagonistas femeninas. Carla Peterson y Nancy Dupláa vuelven a trabajar juntas en esta nueva miniserie que marca tendencia.



Así, la mencionada serie sigue a Inés y Mariana “La Manca”, dos mujeres que se conocieron en prisión y, tras cumplir su condena, intentan rehacer sus vidas fuera del penal, llevando adelante un negocio de fumigación mientras enfrentan los retos de la reintegración social.

En este contexto, todo cambia cuando aceptan un encargo que parece una oportunidad, pero la intuición les dice que han sido engañadas.

Ante esto, se ven obligadas a convertirse en investigadoras improvisadas para desentrañar qué ocurrió, enfrentando peligros, engaños y situaciones inesperadas. El relato mezcla humor, suspenso y una mirada sobre la amistad, la libertad y la resiliencia femenina.

Finalmente, la historia explora temas sobre las segundas oportunidades, la culpa, la amistad y la lucha por preservar la libertad tras el encarcelamiento.

Vale destacar que, la miniserie está dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, con guion de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, entre otros colaboradores.