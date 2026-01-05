¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro
Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro
Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes
VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
Matías Melluso se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo: detalles de su continuidad
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Roly Serrano habría iniciado una relación con una joven 44 años menor, la foto
El clima arranca tranqui la semana en La Plata: cuándo sube la temperatura, según el SMN
PAMI cambió su sede en City Bell: dónde queda ahora y en qué horarios atienden
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Cómo es el circuito internacional de los fondos del fútbol argentino
De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Reyes Magos: ventas moderadas y expectativas puestas en las promos
Para agendar: Oscar, Globos de Oro, Grammy, Critics Choice Awards y BAFTA, las fechas de los premios destacados de cine, tv y música
"El tiempo de las moscas": Carla Peterson y Nancy Dupláa marcan tendencia en la nueva miniserie argentina
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Informáticos advierten por estafas con reservas digitales en vacaciones
Los números de la suerte del lunes 5 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Murió Horacio Usandizaga, ex intendente de Rosario y dirigente de la UCR
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Viene arrasando. La ficción argentina vuelve a pisar fuerte en las plataformas de streaming. “El tiempo de las moscas” es una miniserie argentina dramática y criminal disponible en Netflix, estrenada el 1° de enero de 2026, que es lo más visto de la plataforma, superando incluso al suceso mundial de “Stranger Things”.
La miniserie está basada en dos novelas de Claudia Piñeiro: Tuya, año 2005 y El tiempo de las moscas, cuyas tramas se entrelazan para contar una sola historia centrada en sus protagonistas femeninas. Carla Peterson y Nancy Dupláa vuelven a trabajar juntas en esta nueva miniserie que marca tendencia.
Así, la mencionada serie sigue a Inés y Mariana “La Manca”, dos mujeres que se conocieron en prisión y, tras cumplir su condena, intentan rehacer sus vidas fuera del penal, llevando adelante un negocio de fumigación mientras enfrentan los retos de la reintegración social.
En este contexto, todo cambia cuando aceptan un encargo que parece una oportunidad, pero la intuición les dice que han sido engañadas.
Ante esto, se ven obligadas a convertirse en investigadoras improvisadas para desentrañar qué ocurrió, enfrentando peligros, engaños y situaciones inesperadas. El relato mezcla humor, suspenso y una mirada sobre la amistad, la libertad y la resiliencia femenina.
Finalmente, la historia explora temas sobre las segundas oportunidades, la culpa, la amistad y la lucha por preservar la libertad tras el encarcelamiento.
Vale destacar que, la miniserie está dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, con guion de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, entre otros colaboradores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí