Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell

Los vecinos de Villa Castells se suman a un problema que crece con el correr de los días. La falta crónica de agua en sus viviendas y comercios. Ayer también hubo distintos reclamos de vecinos de City Bell.

A pesar de múltiples reclamos y solicitudes ante las autoridades municipales y ABSA, la situación de penuria por falta de agua en Villa Castells persiste, generando malestar y dificultades en la vida cotidiana de los habitantes del barrio.

Según los testimonios de los residentes, el problema no es reciente, sino que se ha prolongado por varios períodos, afectando tanto a familias como a comercios de la zona. La falta de agua constante obliga a muchas personas a tener que recurrir a alternativas costosas o poco prácticas para cubrir una necesidad básica.

“A nosotros nos dan a veces un bidón de agua por día pero a veces no alcanza. Acá hay otro tema, no es solamente la presión, ahora tenemos que tener bomba. El peligro también que ABSA ignora es que el agua tiene arsénico”, explicó un vecino de la calle 13 y 489, a pocas cuadras de la estación de trenes de Gonnet.

Los vecinos cuentan que las quejas se han presentado en diferentes instancias, desde oficinas municipales hasta la Defensoría del Pueblo de la Provincia y Defensoría Ciudadana de La Plata.

En City Bell los vecinos reclamaron ayer por la “falta total de agua en la zona de 461 entre 19 y 20, y en 19 entre 466 y 467”. Tienen números de reclamos pero las soluciones no llegan a esas zonas afectadas.

AUDIENCIA EN LA MIRA

En el medio de los reclamos por la falta de agua en la Región, desde la Mesa Vecinal del Agua pidieron expresamente que se postergue la realización de la audiencia que está programada para el 9 de enero a las 11 y se pase a la primera semana de marzo desde las 18, para que la gente pueda participar de la misma. “En ese día y horario es imposible que la gente participe. Si no está trabajando, está de vacaciones, por lo tanto serán muy pocos los que realmente puedan participar. Van a pedir aumento y en realidad debieran descontar los días que no tenemos servicio de agua”, sostuvo uno integrante de la asamblea vecinal.

El Gobierno Provincial convocó a una audiencia pública para que Aguas Bonaerenses (ABSA) presente el nuevo régimen tarifario que pretende aplicar para 2026: el pedido para que desde febrero haya un ajuste del 40% y luego se aplique un ajuste del 4% cada dos meses.

EN PUNTA LARA

A pesar de que ABSA aseguró el fin de semana que ya se habilitó el acueducto de Punta Lara, vecinos de esa localidad de Ensenada plantearon ayer que aún no tenían servicio y que llevaban “más de 50 horas sin una gota de agua” y agregaron que en el medio “ interrumpieron el servicio de camiones aguateros”.