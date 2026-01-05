¿Embarazo y boda?: Duki y Emilia juegan al misterio

Emilia Mernes y Duki eligieron pasar el año nuevo lejos de la Argentina, en un exclusivo rincón de las Montañas Rocosas, en Colorado, Estados Unidos, y desde ahí generaron una ola de rumores que los fans viralizaron en las redes sociales: el más sonado fue la versión de que estarían esperando a su primer hijo.

Todo se desató por un gesto que, en cuestión de minutos, encendió las especulaciones sobre un posible embarazo. La escena ocurrió durante un brindis íntimo, rodeados de amigos, música y risas. En medio del clima festivo, Duki lanzó una frase que quedó registrada en un video compartido por la propia Emilia en sus redes: “Se viene el pibe”.

Lejos de incomodarse, la reacción de la cantante fue cómplice, con un beso en donde sellaron el momento, lo que muchos interpretaron como una confirmación del nuevo paso de la pareja. Como si eso no fuera suficiente, horas más tarde Emilia sumó un nuevo ingrediente al misterio al publicar una imagen con un número tres y velas de fondo, una postal que para algunos fue una pista más.

¿EMILIA Y DUKI, CAMINO AL ALTAR?

Cabe destacar que esta no es la primera vez que los artistas alimentan rumores con humor y silencios estratégicos. En los días previos, Emilia ya había generado revuelo con un video en el que señalaba su dedo anular y dejaba flotando la pregunta sobre un posible compromiso. “¿Y el anillo para cuándo?”, había dicho en clip de TikTok en el que señalaba su dedo en una indirecta para su pareja.

Lejos de desentenderse del tema, Duki siguió el juego y lanzó unas tremendas frases dando cuenta de que la relación está cada vez más cerca de formalizarse en el altar: “La última Navidad te di mi corazón, turra, qué lindo te queda el blanco” y “Me gusta cómo te queda el vestido blanco”.

Por ahora, ninguno de los dos salió a confirmar ni a desmentir las versiones que ellos mismos desataron.

DE UNA COLABORACIÓN A LA HISTORIA DE AMOR

Aunque ambos frecuentaban los mismos círculos de la música urbana en Argentina, el punto de inflexión ocurrió a mediados de 2021. La pareja se reunió para trabajar en “Como si no importara”, un éxito que no solo rompió récords de audiencia, sino que sirvió como el escenario ideal para su primer acercamiento íntimo.

Emilia contó en diversas entrevistas que fue durante esas largas jornadas de grabación donde descubrió la esencia de Mauro (Duki), más allá de su imagen de referente del trap. Por su parte, la química natural que proyectaron en el videoclip de la canción alimentó durante meses los rumores de un romance que ellos prefirieron mantener en secreto por un tiempo.

Tras meses de especulaciones y “likes” en redes sociales, la confirmación oficial llegó el 9 de diciembre de 2021. Duki rompió el internet al publicar una foto besando a Emilia y desde ese momento, la pareja dejó de esconderse y comenzó a compartir su día a día.