En la plata, según un estudio de la UNLP

El turismo creció pero sigue por debajo de 2023
5 de Enero de 2026 | 02:13
La actividad turística en La Plata exhibió un crecimiento interanual moderado durante el tercer trimestre de 2025 (julio-septiembre), consolidando la desaceleración de la recuperación económica iniciada en periodos anteriores. Según el “Indicador de Actividades Turísticas La Plata” elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la UNLP junto a la Cámara de Turismo Regional La Plata, el valor agregado bruto de las actividades características del sector creció un 1,5% interanual (i.a.).

A pesar de esa suba, el nivel general de la actividad se mantiene en un punto preocupante: un 13% por debajo de los valores registrados en el mismo periodo de 2023, lo que sugiere que la “nueva normalidad” turística platense aún no alcanza los picos prepandemia recientes. “No obstante, el sector ratifica su importancia, representando un 5,6% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de La Plata en el acumulado de los tres primeros trimestres de 2025”, apunta el trabajo.

El segmento de Hoteles se destacó como la actividad de mayor crecimiento e incidencia en la variación general del indicador. De acuerdo con la “Encuesta Hoteles La Plata III trimestre 2025”, la actividad hotelera experimentó un crecimiento del 38% interanual en su valor.

Ese dinamismo se explica principalmente por una fuerte recuperación en la demanda de viajeros, aunque la estadía promedio sigue siendo baja. La cantidad de viajeros en hoteles alcanzó un promedio mensual de 15.672, lo que implica un crecimiento interanual del 18,3%. Este nivel incluso supera en un 7,6% a los registros de 2023.

Las pernoctaciones, aunque crecieron un 10,8% i.a. en promedio, se mantienen un 29% por debajo de los valores de 2023. Esta brecha se debe a una notoria disminución de la estadía promedio, que se situó en 1,2 noches en el tercer trimestre de 2025, muy por debajo de las 1,7 noches registradas en 2023. La tasa de ocupación-plazas promedio mejoró a un 34% (frente al 30,5% del año anterior), pero sigue 18 puntos porcentuales por debajo de 2023.

En cuanto al perfil del visitante, el 57% de los viajeros alojados en hoteles provino de la Provincia de Buenos Aires, y un 16% de CABA. El turismo extranjero representó un 12% del total, una proporción que se redujo significativamente respecto al 18% del mismo periodo de 2024.

La principal motivación de viaje continúa siendo el Negocio (40%), seguido por Ocio (21%) y Congresos (19%).

Con respecto al turismo emisivo, las actividades relacionadas con el turismo que sale de La Plata, principalmente las Agencias de Viaje, experimentaron un fuerte crecimiento del 15,8% interanual. Esta suba se explica por el aumento en la venta de paquetes al exterior.

Turismo Receptivo: Las actividades enfocadas en la recepción de visitantes (incluyendo hoteles, restaurantes, e industria cultural) crecieron a un ritmo mucho menor: 1,8% i.a..

 

