Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy lunes con el diario EL DIA 

La Ciudad |Ya no funciona en Camino Centenario

PAMI cambió su sede en City Bell: dónde queda y en qué horarios atienden

PAMI cambió su sede en City Bell: dónde queda y en qué horarios atienden
5 de Enero de 2026 | 07:46

Escuchar esta nota

El PAMI inauguró una nueva sede en City Bell, con el objetivo de mejorar la atención a jubilados y pensionados de la zona norte de La Plata. El organismo trasladó su Centro de Atención Personalizada, que hasta ahora funcionaba sobre el Camino Parque Centenario, a un punto más accesible y céntrico de la localidad.

La nueva oficina funciona en calle 474 y 20, a pocos metros de la calle Cantilo, y comenzó a atender al público desde el 26 de diciembre. El horario de atención es de lunes a viernes, de 7 a 14, manteniendo la modalidad habitual de trámites y consultas para los afiliados.

El cambio de sede responde a la necesidad de contar con un espacio más amplio y cómodo, especialmente pensado para las personas mayores. El nuevo edificio ofrece mejores condiciones de accesibilidad, una distribución más ordenada de los puestos de atención y mayor comodidad tanto para los afiliados como para el personal.

Durante el proceso de mudanza, la anterior sede continuó funcionando para evitar inconvenientes, aunque desde la puesta en marcha del nuevo local la atención quedó centralizada en el edificio de calle 474. Desde PAMI destacaron que el traslado permitirá optimizar la atención y brindar un mejor servicio a los vecinos de City Bell y localidades cercanas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Casaquintas en La Plata: del sur accesible al norte más consolidado

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia

Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas

Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer

En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden

VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados

Los impactos de una decisión central en el peronismo y los planes bonaerenses de Karina
+ Leidas

Las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

Matías Melluso se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo: detalles de su continuidad

Más rumores que realidades en el Pincha

Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino

Vaca Muerta e inflación: el impacto en Argentina tras la caída de Maduro

Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro

Boca busca la salida de un plantel completo
Últimas noticias de La Ciudad

Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy lunes con el diario EL DIA 

VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell

La informalidad acorta la vida: mortalidad, empleo y salud, en el foco

Hospitales de la Ciudad sumaron dos tomógrafos
Policiales
¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso
Nueva junta médica para evaluar la salud mental de “Pity Álvarez”
Reclamaron el sobreseimiento de D’Onofrio por el borrado de multas
Asalto sorpresa a una jubilada cuando dormía
Casi matan de un puntazo a un vecino en Los Hornos
Información General
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Pinamar busca esta temporada disputarle turistas a Brasil
Reencuentro de leyendas del boxeo: una tarde de recuerdos y grandes batallas sobre el ring
El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro
Intentos de suicidio: alerta por un flagelo que crece
Espectáculos
Para agendar: Oscar, Globos de Oro, Grammy, Critics Choice Awards y BAFTA, las fechas de los premios destacados de cine, tv y música
“Familia en renta”: un fenómeno japonés sobre las conexiones humanas
¿Embarazo y boda?: Duki y Emilia juegan al misterio
“Avatar: fuego y cenizas”: la épica de Cameron que logró romper la taquilla
Noelia Marzol, furiosa: recibió críticas por besar a su esposo frente a su hija
Deportes
Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino
Más rumores que realidades en el Pincha
VIDEO. El Pincha celebró Reyes con los hinchas en Ensenada
Matías Melluso se iba libre pero tendrá otra chance en el Lobo: detalles de su continuidad
Las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla