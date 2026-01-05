PAMI cambió su sede en City Bell: dónde queda y en qué horarios atienden

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó
El PAMI inauguró una nueva sede en City Bell, con el objetivo de mejorar la atención a jubilados y pensionados de la zona norte de La Plata. El organismo trasladó su Centro de Atención Personalizada, que hasta ahora funcionaba sobre el Camino Parque Centenario, a un punto más accesible y céntrico de la localidad.
La nueva oficina funciona en calle 474 y 20, a pocos metros de la calle Cantilo, y comenzó a atender al público desde el 26 de diciembre. El horario de atención es de lunes a viernes, de 7 a 14, manteniendo la modalidad habitual de trámites y consultas para los afiliados.
El cambio de sede responde a la necesidad de contar con un espacio más amplio y cómodo, especialmente pensado para las personas mayores. El nuevo edificio ofrece mejores condiciones de accesibilidad, una distribución más ordenada de los puestos de atención y mayor comodidad tanto para los afiliados como para el personal.
Durante el proceso de mudanza, la anterior sede continuó funcionando para evitar inconvenientes, aunque desde la puesta en marcha del nuevo local la atención quedó centralizada en el edificio de calle 474. Desde PAMI destacaron que el traslado permitirá optimizar la atención y brindar un mejor servicio a los vecinos de City Bell y localidades cercanas.
