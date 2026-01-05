Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Qué pasa

La fría relación entre algunos obispos y Milei

La fría relación entre algunos obispos y Milei
5 de Enero de 2026 | 02:11
Edición impresa

Los reclamos de los obispos por el rumbo económico y social del Gobierno de Javier Milei marcan el eje de una relación fría y distante entre la Iglesia católica y la Casa Rosada. La falta de diálogo institucional, las críticas al ajuste y la ausencia de gestos políticos hacia el Episcopado profundizaron un vínculo que, lejos de recomponerse tras el inicio de la gestión libertaria, se fue deteriorando con el paso de los meses.

Las críticas del Episcopado se concentraron especialmente en los recortes presupuestarios a áreas sensibles, como las universidades nacionales y las políticas destinadas a personas con discapacidad, así como en el deterioro de las condiciones sociales. Voces de peso dentro de la Iglesia advirtieron sobre el riesgo de deshumanizar las decisiones económicas y reducir el debate a cifras sin contemplar su impacto concreto en la vida cotidiana.

Mientras el vínculo con la Iglesia católica se enfriaba, el Presidente profundizó su agenda con referentes de otras confesiones religiosas. Milei recibió varias veces a pastores evangélicos y se convirtió en el primer mandatario en rezar con ellos en la Casa Rosada. También viajó a Resistencia, Chaco, para participar de la inauguración de un mega templo evangélico, donde pronunció un discurso de fuerte tono político que incluso generó cuestionamientos dentro de ese propio espacio religioso. Además, mantuvo encuentros con el pastor estadounidense Franklin Graham, cercano al expresidente Donald Trump, quien encabezó actos multitudinarios en el estadio de Vélez, y con autoridades del judaísmo, como el Gran Rabino Sefardí de Israel, David Yosef, en sintonía con su afinidad por la espiritualidad judía y su alineamiento político con el Estado de Israel.

Apertura selectiva

Desde el Episcopado reconocen la sensibilidad religiosa de Milei, pero cuestionan lo que consideran una apertura selectiva hacia determinadas confesiones, en detrimento del diálogo institucional con la Iglesia católica. En contraste, la vicepresidenta Victoria Villarruel inauguró un oratorio católico en el Senado, decisión que fue criticada por referentes evangélicos que recordaron el carácter no confesional del Estado argentino.

El trasfondo del malestar eclesiástico se vincula con una postura histórica de la Iglesia en materia social. Frente a quienes, desde el oficialismo, sostienen que el clero fue menos crítico durante gobiernos anteriores, los obispos afirman que su rol es denunciar las situaciones de injusticia social con independencia del signo político del Gobierno de turno.

Obispos críticos y escenario futuro

Las principales figuras de la Iglesia católica que accedieron a cargos de relevancia durante el pontificado de Francisco mantienen una posición abiertamente crítica frente a la gestión libertaria. El presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo, cuestionó la asistencia económica de Estados Unidos al Gobierno argentino y se preguntó públicamente qué compromisos implica ese respaldo.

En términos similares se expresó el vicepresidente primero del Episcopado y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, quien manifestó su desconfianza sobre los intereses que rodean ese apoyo internacional y celebró la decisión del Congreso de frenar el recorte de fondos destinados a personas con discapacidad. “Cuando un número es más que un rostro empezamos a rumbear mal”, advirtió.

 

