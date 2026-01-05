Informáticos advierten por estafas con reservas digitales en vacaciones

Con las vacaciones en marcha, miles de personas realizan la búsqueda de pasajes, alquileres temporarios, hoteles y experiencias turísticas a través de Internet. Plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones móviles se convirtieron en canales preferidos para organizar viajes. Sin embargo, este escenario también es aprovechado por ciberdelincuentes que diseñan estafas cada vez más sofisticadas, especialmente pensadas para usuarios que operan desde su celular.

Ante ese panorama, el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas lanzó una serie de recomendaciones para evitar engaños y sitios falsos, que se aprovechan del apuro en estas fechas para perpetrar el delito.

Las estafas vinculadas a reservas online figuran entre las más denunciadas durante los meses de verano. En muchos casos, las víctimas recién descubren el engaño cuando llegan a destino y comprueban que el alojamiento no existe, ya fue alquilado a otra persona o nunca estuvo disponible.

Los fraudes suelen comenzar con anuncios atractivos: departamentos en zonas turísticas a precios muy por debajo del mercado, fotos profesionales y mensajes que transmiten urgencia (“última semana disponible”, “muchas consultas”). El contacto suele darse por WhatsApp o mensajes privados en redes sociales, evitando plataformas oficiales de reserva.

Según explican, una vez que el interés está asegurado, el estafador solicita una seña o el pago total por transferencia bancaria o billetera virtual, argumentando promociones especiales o descuentos por pago anticipado. Tras concretarse el pago, el supuesto anfitrión desaparece o mantiene el engaño hasta último momento.

La mayoría de estas operaciones se realizan desde teléfonos móviles. Esto implica riesgos adicionales: pantallas pequeñas que dificultan detectar errores, enlaces acortados, perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones apócrifas.

Entre las recomendaciones se incluye: desconfiar de precios demasiado bajos; priorizar plataformas reconocidas; verificar la identidad del oferente; tener cuidado con los enlaces recibidos por WhatsApp; analizar el método de pago.

Algunos datos para tomar en cuenta: ¿El alojamiento existe en Google Maps?; ¿Tiene reseñas reales y consistentes?; ¿El contacto evita llamadas o videollamadas?; ¿Insiste en pagar “ya” para no perder la oportunidad? ¿El CBU o CVU no coincide con el nombre del titular?. Si varias respuestas generan dudas, lo más seguro es no avanzar.

Apps falsas y perfiles clonados

Otra modalidad en crecimiento es la creación de aplicaciones falsas o perfiles clonados de agencias y complejos turísticos. Desde el celular, muchos usuarios descargan apps fuera de las tiendas oficiales o interactúan con cuentas que simulan ser “verificadas”.

Siempre descargar aplicaciones únicamente desde Google Play Store o App Store, revisar el desarrollador, la cantidad de descargas y las opiniones. En redes sociales, verificar antigüedad de la cuenta y actividad real.

¿Qué hacer si se sospecha una estafa?

Ante la mínima sospecha, detener el pago. Si ya se realizó una transferencia, contactar de inmediato a la billetera virtual o banco y realizar la denuncia. En paralelo, guardar capturas de pantalla, conversaciones y comprobantes.

En Argentina, también es recomendable realizar la denuncia en la fiscalía correspondiente o a través de canales oficiales de ciberdelito.

La tecnología facilita la organización de viajes, pero también exige mayor atención. Unos minutos de verificación pueden evitar pérdidas económicas y un inicio de vacaciones frustrante. En ciberseguridad, la regla es clara: la urgencia es aliada de la estafa; la verificación, del usuario.