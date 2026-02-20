Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata

Un sismo de 4,9 puntos sorprendió ayer vecinos y turistas de Mar del Plata. El movimiento fue detectado a las 8.15 por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), a una profundidad de 9 kilómetros y con epicentro en el océano Atlántico, a 151 kilómetros al sur de la ciudad.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que la intensidad fue nivel débil. “Puede no reconocerse como un sismo”, señalaron. “Los objetos colgados oscilan levemente y se perciben vibraciones como las que producen los camiones ligeros al pasar”. Aun así, en edificios altos vibraron pisos, paredes y ventanas. Y en algunas oficinas decidieron evacuar de manera preventiva.

Desde el SEGEMAR catalogaron el evento en color rojo porque debió ser revisado por un sismólogo. No obstante no se registraron víctimas, heridos ni daños materiales, y tampoco existió alerta de tsunami para la costa.

Para el sitio especializado Volcano Discovery, que reportó un “sismo moderado” de magnitud 4,6, “la poca profundidad del evento hizo que se sintiera más fuerte que un terremoto más profundo de magnitud similar”.

Especialistas del Conicet coincidieron en que el fenómeno no implico en ningún momento riesgo ni escenario catastrófico. Como explicó el investigador Víctor Ramos explicó, se trata de un margen pasivo y no de una zona de subducción activa como la cordillera.

En ella los sismos “no producená tsunamis”, afirmó el investigador al señalar que en el Atlántico los terremotos son poco frecuentes y de baja intensidad relativa.

Con todo, el temblor reavivó recuerdos recientes: en 2021, durante el terremoto en San Juan, se sintieron réplicas en los pisos altos de la ciudad; y en 2018, durante la cumbre del G20, un sismo de 3,8 grados tuvo epicentro en Ezeiza.

Los expertos sostienen que estos eventos responden al movimiento constante de la placa sudamericana, que libera tensiones acumuladas desde hace millones de años. Son episodios esporádicos, de baja energía comparados con los del oeste argentino, pero suficientes para alterar la rutina en una ciudad que no suele temblar.