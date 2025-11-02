Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |No hubo heridos

Volvió a descarrilar un tren de cargas y cortó la calle 120 en Tolosa

Volvió a descarrilar un tren de cargas y cortó la calle 120 en Tolosa

Las chatas cargadas de bobinas cortan 120, en Tolosa / el dia

2 de Noviembre de 2025 | 03:34
Un tren de cargas descarriló este sábado en la zona de 117 y 527, Tolosa. Se trata de una formación que transportaba bobinas de acero hacia la planta de Siderar, en Ensenada.

Según informaron fuentes del lugar, no se registraron heridos ni daños mayores, aunque el incidente generó preocupación entre los vecinos debido al tamaño y peso de los vagones involucrados.

El tren circulaba a baja velocidad, ya que se trata de un tramo urbano donde el tránsito ferroviario es reducido por precaución. Sin embargo, los residentes remarcaron que no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo: en los últimos años se han registrado descarrilamientos similares en la misma zona.

Las autoridades ferroviarias investigan las causas del incidente y trabajan en el retiro de los vagones afectados.

El hecho ocurrió cerca de las 15 y los maquinistas aguardaban en el lugar sobre el final de la tarde, cuando ya se veía a patrullas de Control Urbano en la zona del paso a niel sobre 120. Según los reportes del caso, no hubo heridos ni daños fuera del área ferroviaria.

Se especulaba anoche con la aplicación de un operativo de magnitud para mover los vagones y la pesada carga de chapa.

Una vecina de la zona informó a este medio que el descarrilamiento comenzó en calle 117 y que la cantidad de vagones descarrilados cargados con bobinas de acero se extendía a lo largo de dos cuadras.

“Llevaban seis cilindros por vagón, si alguno de esos se desprende a las casas que están a los costados las hace añicos.

Necesitamos que estén pintadas las vías de nuevo”, dijeron desde la Asamblea vecinal de Tolosa. Un hecho de la mismas características ya sucedió en 2019.

 

