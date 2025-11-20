Sin Sinner, Italia arrasó a Austria y está en semis

20 de Noviembre de 2025 | 02:01 Edición impresa

Sin la presencia de Jannik Sinner, que desistió de participar de la competencia, el equipo italiano no tuvo problemas de acceder a semifinales de la Copa Davis.

En tal sentido, Italia le dio una verdadera paliza a Austria al ganar ambos singles de la fase de cuartos de final de dicha competencia que se juega en Bolonia.

Matteo Berrettini abrió el camino a la siguiente ronda del torneo por equipos batiendo a Juriy Rodionov por 6-3 y 7-6 (4); mientras que posteriormente, Flavio Cobolli hizo lo propio con Filip Misolic por 6-1 y 6-3.

Italia se enfrentará en semifinales contra su par de Bélgica