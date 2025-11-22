San Carlos inicia el camino en el Reducido

Villa San Carlos recibe esta tarde desde las 17 a Acassuso, por la ida de los cuartos de final del Torneo Reducido, en busca del segundo ascenso a la Primera Nacional.

El Celeste viene de caer en la última fecha del Clausura, 2-0 ante Comunicaciones como visitante. Pese a la caída en el barrio de Agronomía, los dirigidos por Pablo Miranda clasificaron a esta instancia de la Primera B Metropolitana.

Siguiendo esta línea, el equipo se quedó con la sexta colocación de la tabla anual, con 57 unidades, producto de 15 victorias, 12 empates y 13 derrotas. En tanto que en el campeonato décimo con 27 puntos, 3 menos de los que logró en el Apertura.

Con lo que respecta al equipo, el DT realizará una variante obligada, la de Ferro por Zaguet, quien fue expulsado ante Comu.

De esta forma, el equipo sería: Tomás Akimenco; Alejo Lloyaiy, Luciano Machín, Franco Ojeda y Nicolás Benavídez; Ángel Acosta, Juan Ignacio Silva, Francisco Cairo y Matias Samaniego; Alejandro Lugones, Luca Ferro.