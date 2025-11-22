Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

Deportes |En la b, montoro enfrenta a for ever

Unidos de Olmos recibe a Everton y en Villa Castells se juega el clásico

Unidos de Olmos recibe a Everton y en Villa Castells se juega el clásico

olmos va por más / s. salomón

22 de Noviembre de 2025 | 02:39
La decimotercera fecha de la Primera División de la Liga Amateur Platense, se pone en juego esta tarde con partidos claves en la lucha del el Torneo Clausura. Además, se juega el clásico de Villa Castells.

A pesar de las condiciones climáticas, la entidad mandó a jugar las jornadas. Cabe mencionar que los partidos están sujetos a como se encuentren los campos de juego.

En este sentido, el líder Unidos de Olmos -29 puntos- que viene de golear por 4-0 a Brandsen, recibe a Everton, que en la fecha anterior derrotó 2-0 a Iris.

Por su parte, ADIP, el escolta de los Azulgranas con 28 unidades se mide ante San Lorenzo que viene en levantada.

A su vez, Fomento, otro de los competidores del certamen visita a Iris que está de capa caída, y se encuentra penúltimo en la tabla. En otro partido de alta importancia, Estrella de Berisso y Tolosano que se sacan tan solo un punto de diferencia. Los de la Capital provincial del Inmigrante tienen 21, contra los 20 del Círculo Cultural.

En otros partidos, Gonnet se enfrenta ante Brandsen, que con un triunfo lo supera en mitad de tabla. Además, CFR el primer equipo en abandonar la máxima categoría del fútbol regional recibe en Ringuelet a CRIBA. Siguiendo esta línea, completan la antepenúltima fecha, Alumni ante Las Malvinas y CRISFA contra Nueva Alianza.

Montoro se quiere encaminar al título en el masculino b

Villa Montoro, líder de la segunda categoría con 31 puntos, visita a For Ever, a falta de tres fechas para el cierre de campeonato. Mientras que su escolta Curuzú Cuatía -tiene 28 unidades- hace lo propio ante Argentino Juvenil.

Por su parte, más abajo con 18 puntos está Tricolores que debe recibir a Villa Lenci. A su vez, La Plata FC se mide ante Defensores de City Bell, y San Martín de Los Hornos se enfrenta a Peñarol.

Completan la decimotercera fecha: Expreso Rojo, el último en la tabla ante 5 de Mayo. Romerense contra Porteño. Y Comunidad Rural ante Talleres, anteúltimo en el Clausura.

torneo proyección

Por el campeonato Proyección, el líder Universitario de Berisso visita a San Juan Bautista. En tanto que su escolta Unidos del Dique reciben a Gonnet.

Por otro lado, Los Dragones, últimos en la tabla, juegan ante 9 de Julio. Mientras que completan la jornada Banco Provincia ante Ateneo Popular.

Cabe mencionar, que Villa Argüello cuenta con fecha libre. El próximo fin de semana jugará ante Los Dragones en condición de visitante.

 

