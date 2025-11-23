Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

La Ciudad

Actividades: carrera, mate y más

Actividades: carrera, mate y más
23 de Noviembre de 2025 | 03:05
Carrera de bici solidaria

Hoy a las 10, en el Parque Ecológico Municipal se realizará la Carrera de Ciclismo Kids Solidaria, organizada por Nómades Club Ciclista. La iniciativa gratuita, que lleva por lema “Colecta Solidaria: es el momento de ayudar”, invita a los asistentes a donar: zapatillas (en talles del 30 al 42) y ropa para niños (desde el talle 10 al 16) o talles de adulto (M al XXL). Todo en buen estado. Lo destinado irá a el hogar infantil de Villa Elisa.

Día del mate: “trae tu mate”

Bajo el lema “Los mates amargos de mi madre fueron los más dulces de mi vida” en el Museo de Abasto, (206 y 516) se festejará el día nacional del mate con la jornada de encuentro “Traé tu mate”. El evento se llevará a cabo el 30 de noviembre, a las 12 del mediodía y se podrá disfrutar de stands de productores, artistas locales, música, canto, poesía y danza, en el patio del Museo. La entrada es gratuita y abierta a todo público.

Recorrida masónica nocturna

“La Plata oculta” invita a una experiencia única con la recorrida masónica nocturna. Bajo el lema “los símbolos cuentan lo que la historia calla” se recorrerá entre otros lugares, el Cementerio de La Plata y culmina con una degustación masónica como cierre de la noche. El circuito parte desde el Palacio Municipal a las 19.30, en 12 entre 51 y 53. Se llevará a cabo el 7 de diciembre y el costo de la entrada es de $30.000. Instagram: @puntoapunto.signature

“Camino del alcaucil”

La experiencia “El Camino del Alcaucil”, centrada en la poscosecha y plantación, que organiza Alcachofas Platenses, se realizará el domingo 7 de diciembre a las 11.30, en el campo “El Recodo”, Villa Garibaldi. La propuesta recorre cultivos, la plantación y se podrá disfrutar de la cocina de los productores. Valor: $55.000. Descuentos para grupos y cumpleañeros. Inscripción: 221 3097153.

Presentación del libro

“El abrazo melódico”, de la escritora y médica jubilada Sandra Anuchnik, se presentará el martes 25, a las 18, en la Casa de Cultura de la Agremiación Médica Platense/ Calle 6 N. 1118. Entrada libre y gratuita.

 

