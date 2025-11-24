El misterioso mensaje en latín de Pablo Toviggino tras el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central

El conflicto entre la AFA y Estudiantes ha sumado un nuevo capítulo tras un posteo realizado por el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, que decidió lanzar un mensaje en latín contra el Pincha.

Toviggino publicó en sus redes la frase en latín, “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, equivalente a “nadie puede ser oído invocando su propia culpa”, al referirse al gesto del plantel de Estudiantes que realizó el pasillo de espaldas a Rosario Central.

En la previa del partido entre Estudiantes y Rosario Central, el Pincha formó el tradicional reconocimiento al campeón, pero lo hizo de espaldas, lo que generó críticas y repercusiones tanto dentro como fuera del país. El gesto fue interpretado como una protesta directa hacia la AFA y su decisión de otorgarle a Central el título de Liga 2025. Junto a la cita en latín, Toviggino añadió: "Fechado febrero de 2025. En fin...".

El mensaje del dirigente no sólo reavivó la tensión con Estudiantes, sino que también abrió una nueva instancia de enfrentamiento institucional al sugerir que el acto del pasillo no era solamente simbólico, sino reproductor de una queja formal contra la conducción de la AFA.