"La mayor provocación de la historia": así tituló la prensa mundial el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

"La mayor provocación de la historia": así tituló la prensa mundial el pasillo de Estudiantes a Rosario Central
24 de Noviembre de 2025 | 12:03

El pasillo que le hicieron los jugadores de Estudiantes formando de espaldas a Rosario Central tras ser declarado campeón por decreto de AFA no sólo causó revuelo en la escena local, sino que fue recogido por medios internacionales, que interpretaron la acción como un acto deliberado de protesta institucional.

Distintos medios globales titularon y analizaron este episodio y algunos se animaron a calificar que se trató de "la mayor provocación en la historia del fútbol". 

Brasil: Globo Esporte y el mensaje a la AFA

Los medios brasileños, entre ellos Globo Esporte, interpretaron la acción de Estudiantes como una señal clara hacia la AFA. Titularon que Estudiantes “le da la espalda” a Central, y destacaron que el gesto no fue espontáneo sino parte de un plan de protesta. Según estos portales, la concesión del título a Rosario Central generó indignación, y el pasillo invertido funcionó para expresar ese descontento con la decisión de la dirigencia del fútbol argentino.

Portugal: A Bola y CNN Portugal subrayan la tensión simbólica

En Europa también se hicieron eco: el diario A Bola de Portugal publicó que “Di María observa a jugadores de Estudiantes dar la espalda durante el pasillo de honor”, subrayando el carácter simbólico y desafiante del momento. Por su parte, CNN Portugal calificó la escena como una protesta poco convencional, muy cargada, y reflejó cómo Estudiantes decidió transformar un requisito protocolar en un acto de desobediencia simbólica con repercusión mediática.

Latinoamérica: desde Colombia a Chile, un mensaje potente

En Colombia, el diario El Tiempo afirmó que lo ocurrido con el pasillo es una acción “histórica” y un “mensaje contundente para la dirigencia deportiva y el público”, poniendo el foco ya no solo en lo deportivo, sino en el poder institucional detrás de los títulos.

Elecciones en Gimnasia: uno por uno, todos los nombres de las 4 listas que se oficializaron

El pasillo de espaldas: el árbitro informará que Estudiantes "no cumplió el protocolo"

En Chile, medios como Red Gol fueron más ruidosos y calificaron el pasillo como “la mayor provocación de la historia”, mientras que “24 Horas Deportes” lo consideró “una de las imágenes del año”, destacando el peso mediático del acto y su repercusión más amplia.

En inglés: cobertura en plataformas deportivas internacionales

Medios angloparlantes también captaron la tensión. Un portal deportivo internacional tituló la noticia como una escena "awkward" (incómoda), mostrando cómo el equipo “snubbed” (despreció) a los campeones al volverles la espalda, en lo que definieron como un momento simbólico cargado de crítica hacia la AFA. Esta lectura global proyecta al pasillo como algo más que un gesto táctico: lo ve como una protesta pública y estratégica.

De esta forma, quedó en evidencia que la prensa internacional coincide en que Estudiantes convirtió un ritual futbolístico protocolar -el pasillo de honor- en una demostración de fuerza simbólica. No fue una simple ceremonia, sino una protesta visual con repercusiones mediáticas que trascienden el ámbito local. Para muchos medios fuera de Argentina, la acción dejó claro un mensaje: cuestionar cómo se entregan los títulos y quién tiene el poder de decidir.

