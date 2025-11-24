Nigeria: más de 300 alumnos secuestrados de un colegio católico

Familiares y estudiantes salen del colegio donde se produjo el secuestro masivo en Bwari, Nigeria / AFP

Cincuenta de los más de 300 alumnos secuestrados el viernes en una escuela católica de Nigeria lograron escapar de sus captores, según anunció ayer una organización cristiana.

“Hemos recibido una buena noticia: 50 alumnos escaparon y se reencontraron con sus padres”, declaró la Asociación Cristiana de Nigeria (ACN) en un comunicado, precisando que la evasión tuvo lugar entre el viernes y el sábado.

Según esta entidad, hombres armados raptaron el viernes a un total de 315 estudiantes (de entre 10 y 18 años) y profesores en una escuela católica del oeste de Nigeria, St. Mary’s, tras haber realizado un secuestro similar a principios de la semana pasada en un liceo del estado de Kebbi, en el noroeste, donde se llevaron a 25 chicas.

“Aunque el regreso de esos 50 niños que lograron escapar nos aporte cierto alivio, los insto a continuar rezando para que se salven y vuelvan sanas y salvas las otras víctimas”, declaró el reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la CAN en el estado nigeriano de Níger y propietario de la escuela, en un comunicado.

En este marco, el papa León XIV pidió la liberación inmediata de los escolares y el personal de la escuela, comentando al final de una misa en la plaza de San Pedro ayer que estaba “profundamente entristecido” por el incidente. “Siento un gran dolor, especialmente por los muchos niños y niñas que han sido secuestrados y por sus familias angustiadas”, dijo el pontífice.

También ayer, el presidente nigeriano Bola Tinubu anunció que las fuerzas de seguridad del país liberaron a 38 fieles que habían sido secuestrados el martes pasado en un ataque ocurrido en una iglesia pentecostal en el oeste, perpetrado durante un servicio transmitido en directo por internet.

El Papa León XIV saluda a la multitud al salir tras la misa del Jubileo de los Coros y la Sociedad Coral, en la Plaza de San Pedro / AFP

El jefe de Estado, que había cancelado sus compromisos internacionales, incluida su participación en la cumbre del G20 este fin de semana en Johannesburgo, a raíz de esta serie de actos de violencia, no dio ninguna indicación sobre los presuntos autores del ataque a la iglesia ni sobre las circunstancias en las que los rehenes fueron liberados.

Las autoridades de Nigeria combaten desde 2009 una insurgencia yihadista en el noreste del país y también enfrentan a bandas criminales fuertemente armadas, que en los últimos años han intensificado en el noroeste y el centro sus ataques mortales, a menudo acompañados de secuestros para obtener rescates.

Los nigerianos siguen marcados por el secuestro en 2014 de casi 300 niñas por los yihadistas de Boko Haram en Chibok, en el noreste del estado de Borno. Algunas de esas niñas siguen desaparecidas.