Israel abatió a un alto jefe de Hezbolá en Beirut

Israel abatió al jefe de Estado Mayor de Hezbolá Haytham Ali Tabtabai en un ataque aéreo contra un edificio residencial en la capital libanesa ayer, en una operación que dejó 5 muertos y que el grupo islamista proiraní consideró como el cruce de una línea roja.
En un comunicado, el grupo confirmó la muerte del “gran comandante” Tabtabai en un “traicionero ataque israelí contra la zona de Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut”, sin especificar su cargo dentro del grupo.
Tabtabai es el comandante de mayor rango de Hezbolá asesinado por Israel desde el inicio del alto el fuego de noviembre de 2024, cuyo objetivo era poner fin a más de un año de hostilidades entre ambos.
Israel ha intensificado recientemente sus ataques en los bastiones de Hezbolá en el sur y el este de Líbano, donde afirma tener como objetivo al movimiento chiita al que acusa de violar el alto el fuego rearmándose y reactivando sus infraestructuras.
Las autoridades libanesas, por su parte, acusan a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego concluido bajo mediación estadounidense al seguir atacando su territorio y ocupando cinco puntos estratégicos del sur del territorio libanés. En un comunicado divulgado poco después del ataque, el ejército israelí había asegurado que “eliminó al terrorista Haitham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbolá”.
El ministerio de Salud de Líbano señaló por su parte que el ataque dejó cinco muertos y 28 heridos. El ministerio no proporcionó las identidades de los fallecidos en el ataque, que tuvo lugar en la zona de Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, un área densamente poblada que Hezbolá controla.
El ataque es el quinto contra este bastión de Hezbolá en la capital libanesa desde el alto el fuego acordado entre Israel y el movimiento islamista en noviembre de 2024, y ocurre una semana antes de la visita programada del papa León XIV a Líbano.
