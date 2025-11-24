Lula vaticinó la fecha del acuerdo UE-Mercosur

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firmará el próximo 20 de diciembre en Brasilia, según reveló ayer el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva.

“Les garantizo que el 20 de diciembre firmaré el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es un momento muy especial para el Mercosur y para la Unión Europea. Posiblemente será el mayor acuerdo comercial del mundo”, declaró Lula, citado por el diario Folha de San Pablo.

De concretarse, el pacto formaría uno de los principales mercados del mundo, con una población combinada de 780 millones de personas.

Desde Johannesburgo, donde asistió a la reunión de líderes del G20, Lula remarcó que la firma se llevará a cabo a pesar de la fuerte oposición manifestada por el gobierno de Emmanuel Macron en Francia, que no logró articular una minoría de bloqueo suficiente dentro de la UE.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, había intentado negociar una cláusula de salvaguarda “robusta” con su par argentino, Pablo Quirno, en el marco del G20, para conseguir el “sí” de París.

Sin embargo, Lula fue categórico al distanciar la negociación de Francia: “No estoy negociando con Francia. Estoy negociando con la Unión Europea, que tiene a [Ursula] von der Leyen y [António] Costa como negociadores”.

El acuerdo, que tardó 25 años en negociarse y fue alcanzado en diciembre de 2024, no se rubricará durante la esperada cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, a la que, hasta el momento, el presidente argentino Javier Milei tiene pensado asistir.

“El Presidente lo tiene en agenda y es muy probable que vaya”, aseguró un funcionario libertario al tanto de la agenda.

Quien no podría concurrir es Santiago Peña, mandatario de Paraguay.

Por eso, Lula sugirió que la firma será en una reunión especial en la capital brasileña: “Lo haré en Brasilia porque, posiblemente, tengamos un problema con Paraguay… firmaremos el 20 de diciembre”, concluyó.