Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |DIJO QUE SERÁ EL PRÓXIMO 20 DE DICIEMBRE

Lula vaticinó la fecha del acuerdo UE-Mercosur

Lula vaticinó la fecha del acuerdo UE-Mercosur

El presidente Lula da Silva

24 de Noviembre de 2025 | 02:23
Edición impresa

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firmará el próximo 20 de diciembre en Brasilia, según reveló ayer el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva.

“Les garantizo que el 20 de diciembre firmaré el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es un momento muy especial para el Mercosur y para la Unión Europea. Posiblemente será el mayor acuerdo comercial del mundo”, declaró Lula, citado por el diario Folha de San Pablo.

De concretarse, el pacto formaría uno de los principales mercados del mundo, con una población combinada de 780 millones de personas.

Desde Johannesburgo, donde asistió a la reunión de líderes del G20, Lula remarcó que la firma se llevará a cabo a pesar de la fuerte oposición manifestada por el gobierno de Emmanuel Macron en Francia, que no logró articular una minoría de bloqueo suficiente dentro de la UE.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, había intentado negociar una cláusula de salvaguarda “robusta” con su par argentino, Pablo Quirno, en el marco del G20, para conseguir el “sí” de París.

Sin embargo, Lula fue categórico al distanciar la negociación de Francia: “No estoy negociando con Francia. Estoy negociando con la Unión Europea, que tiene a [Ursula] von der Leyen y [António] Costa como negociadores”.

LE PUEDE INTERESAR

Una nieta de John F. Kennedy reveló que padece cáncer terminal

LE PUEDE INTERESAR

Eslovenia suspende una nueva ley de eutanasia

El acuerdo, que tardó 25 años en negociarse y fue alcanzado en diciembre de 2024, no se rubricará durante la esperada cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, a la que, hasta el momento, el presidente argentino Javier Milei tiene pensado asistir.

“El Presidente lo tiene en agenda y es muy probable que vaya”, aseguró un funcionario libertario al tanto de la agenda.

Quien no podría concurrir es Santiago Peña, mandatario de Paraguay.

Por eso, Lula sugirió que la firma será en una reunión especial en la capital brasileña: “Lo haré en Brasilia porque, posiblemente, tengamos un problema con Paraguay… firmaremos el 20 de diciembre”, concluyó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?

Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia

VIDEO. De espaldas al “campeón” y una polémica mundial

Estudiantes recupera un jugador y espera novedades por Carrillo

Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones, hora y TV

A modo de homenaje, una escuela cambia de nombre
Últimas noticias de El Mundo

Rusia - Ucrania: un acuerdo muy conversado

Nigeria: más de 300 alumnos secuestrados de un colegio católico

Un momento de “paranoia” llevó a Bolsonaro a quemar la tobillera

Israel abatió a un alto jefe de Hezbolá en Beirut
Deportes
VIDEO. Clasificó de guapo: el Pincha, a cuartos de final
Desafiante y volviendo a ser muy bravo, gestó una alegría que hará historia
Preocupación en el León por Núñez, Piovi y Farías ¿Llegan a los cuartos?
Fue, ganó, se clasificó y se volvió a La Plata feliz pero sin declaraciones
VIDEO. De espaldas al “campeón” y una polémica mundial
Información General
Deudas personales: aumentaron un 75% en un año
Emotivo retorno de la Fragata Libertad
La cumbre del clima cerró sin un acuerdo sustancial
La Fragata Libertad completó su 53° viaje y desató la emoción en Buenos Aires
Las inundaciones provocan graves daños en la Provincia
Policiales
Betty Martínez y Nelly Dozo: el recuerdo de dos mujeres asesinadas
Meridiano V, un barrio golpeado por los robos
Tenía una condicional, chocó alcoholizado y quedó detenido
En lo que va del año en la Región se registraron 70 tragedias viales
“Delito XXL”: angustia en el regreso de una familia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla