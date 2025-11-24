Lula vaticinó la fecha del acuerdo UE-Mercosur

Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
Semana clave para el pedido de endeudamiento en la Provincia
El costo para construir ya supera los $1,9 millones el metro cuadrado
Gimnasia ante Unión, con toda la Santa Fe: formaciones, hora y TV
El aumento en los micros será de 14,3 por ciento desde diciembre
Estiman que hay casi 12.000 venezolanos en La Plata: el aporte económico, laboral y profesional
Sin freno para el robo de bicicletas y falta de una acción policial
Califican de “audaz” la designación de un jefe militar en Defensa
Empresarios critican el avance de China a través de las importaciones
La financiación de autos nuevos y usados cayó al mínimo del año
Última reunión del Consejo de Mayo, con el foco en la reforma laboral
La 2º edición del Festival de tango reunió a los bailarines de la Región
En lo que va del año en la Región se registraron 70 tragedias viales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firmará el próximo 20 de diciembre en Brasilia, según reveló ayer el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva.
“Les garantizo que el 20 de diciembre firmaré el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es un momento muy especial para el Mercosur y para la Unión Europea. Posiblemente será el mayor acuerdo comercial del mundo”, declaró Lula, citado por el diario Folha de San Pablo.
De concretarse, el pacto formaría uno de los principales mercados del mundo, con una población combinada de 780 millones de personas.
Desde Johannesburgo, donde asistió a la reunión de líderes del G20, Lula remarcó que la firma se llevará a cabo a pesar de la fuerte oposición manifestada por el gobierno de Emmanuel Macron en Francia, que no logró articular una minoría de bloqueo suficiente dentro de la UE.
El canciller francés, Jean-Noël Barrot, había intentado negociar una cláusula de salvaguarda “robusta” con su par argentino, Pablo Quirno, en el marco del G20, para conseguir el “sí” de París.
Sin embargo, Lula fue categórico al distanciar la negociación de Francia: “No estoy negociando con Francia. Estoy negociando con la Unión Europea, que tiene a [Ursula] von der Leyen y [António] Costa como negociadores”.
LE PUEDE INTERESAR
Una nieta de John F. Kennedy reveló que padece cáncer terminal
LE PUEDE INTERESAR
Eslovenia suspende una nueva ley de eutanasia
El acuerdo, que tardó 25 años en negociarse y fue alcanzado en diciembre de 2024, no se rubricará durante la esperada cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, a la que, hasta el momento, el presidente argentino Javier Milei tiene pensado asistir.
“El Presidente lo tiene en agenda y es muy probable que vaya”, aseguró un funcionario libertario al tanto de la agenda.
Quien no podría concurrir es Santiago Peña, mandatario de Paraguay.
Por eso, Lula sugirió que la firma será en una reunión especial en la capital brasileña: “Lo haré en Brasilia porque, posiblemente, tengamos un problema con Paraguay… firmaremos el 20 de diciembre”, concluyó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí