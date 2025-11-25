Perdió todo: el Millo cerró un año sin pena ni gloria

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas
En el último latido: Racing eliminó a River con un gol agónico
Presupuesto y reformas: Santilli reanuda diálogo con gobernadores
Pesar por Juan José Mussi, un histórico del PJ e intendente de Berazategui
La condena a Cristina: fiscalía tendría en la mira el edificio de San José 1111
La morosidad en las familias, “en el porcentaje más alto en 15 años”
Críticas en Arquitectura al Plan de Ordenamiento Territorial en La Plata
Misa mensual “por los enfermos” en la Parroquia Nuestra Sra. de Pompeya
Jornada gratuita en el Colegio de Médicos sobre tumores cutáneos
Crece la incertidumbre y las quejas por el cierre del paso nivel de 1 y 38
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
“Policía hot”: piden investigar presunta red de prostitución
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
River cerró ayer un triste 2025, ya que quedó eliminado del Torneo Clausura en lo que fue su último torneo del año. No estuvo a la altura nuevamente y para colmo depende de un milagro para acceder al repechaje de la Copa Libertadores, ya que actualmente está clasificado a la Sudamericana. Sin dudas, el peor año de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario.
Luego de haber invertido casi 100 millones de dólares en los últimos mercados de pase, el Millonario nunca pudo encontrar una identidad de juego ni llegar lejos en las competiciones. Y ayer, el Torneo Clausura era su única esperanza para clasificar de manera directa a la Libertadores, ya que lo tenía que ganar sí o sí.
Sin embargo y como todo el 2025, se quedó con las manos vacías. En total, fueron seis las competencias en las que el Millonario no pudo coronarse: Torneo Apertura (cayó en Cuartos ante Platense), Clausura cayó ayer con Racing en Octavos), Copa Libertadores (eliminado por Palmeiras en Cuartos), Mundial de Clubes (eliminado en fase de grupos), Copa Argentina (eliminado en semi por Independiente Rivadavia) y además cayó en la Supercopa Internacional ante Talleres por penales.
River ya no depende de sí mismo, ya que se acabó su año futbolístico. Para alcanzar el repechaje de la Libertadores, deberán salir campeón Boca, Argentinos y Lanús, que liberarían cupo. Caso contrario, el Millonario se quedará sin disputar el máximo certamen internacional después de 11 años.
La eliminación de Racing pudo haber marcado el final de varios jugadores en el club. Sobre todo, Enzo Pérez y Nacho Fernández, a quienes se les vence el contrato a fin de año y no hay síntomas de renovación. Más allá de que la continuidad de Gallardo está asegurada por una temporada más, el DT pasará la escoba y serán varias las salidas para el 2026.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí