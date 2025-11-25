Perdió todo: el Millo cerró un año sin pena ni gloria

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Deportes |¿IRÁ A LA LIBERTADORES?

El peor año de Gallardo

25 de Noviembre de 2025 | 02:56
River cerró ayer un triste 2025, ya que quedó eliminado del Torneo Clausura en lo que fue su último torneo del año. No estuvo a la altura nuevamente y para colmo depende de un milagro para acceder al repechaje de la Copa Libertadores, ya que actualmente está clasificado a la Sudamericana. Sin dudas, el peor año de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario.

Luego de haber invertido casi 100 millones de dólares en los últimos mercados de pase, el Millonario nunca pudo encontrar una identidad de juego ni llegar lejos en las competiciones. Y ayer, el Torneo Clausura era su única esperanza para clasificar de manera directa a la Libertadores, ya que lo tenía que ganar sí o sí.

Sin embargo y como todo el 2025, se quedó con las manos vacías. En total, fueron seis las competencias en las que el Millonario no pudo coronarse: Torneo Apertura (cayó en Cuartos ante Platense), Clausura cayó ayer con Racing en Octavos), Copa Libertadores (eliminado por Palmeiras en Cuartos), Mundial de Clubes (eliminado en fase de grupos), Copa Argentina (eliminado en semi por Independiente Rivadavia) y además cayó en la Supercopa Internacional ante Talleres por penales.

¿QUÉ NECESITA PARA IR A LA COPA?

River ya no depende de sí mismo, ya que se acabó su año futbolístico. Para alcanzar el repechaje de la Libertadores, deberán salir campeón Boca, Argentinos y Lanús, que liberarían cupo. Caso contrario, el Millonario se quedará sin disputar el máximo certamen internacional después de 11 años.

¿EL ÚLTIMO DE NACHO Y ENZO?

La eliminación de Racing pudo haber marcado el final de varios jugadores en el club. Sobre todo, Enzo Pérez y Nacho Fernández, a quienes se les vence el contrato a fin de año y no hay síntomas de renovación. Más allá de que la continuidad de Gallardo está asegurada por una temporada más, el DT pasará la escoba y serán varias las salidas para el 2026.

En el último latido: Racing eliminó a River con un gol agónico

 

