La Academia sacó chapa y cortó un maleficio

El festejo de Solari, durante el primer gol de la Academia / Fotobaires

Racing sacó chapa y en una definición para el infarto, volvió a quedarse con un mano a mano ante River, después de 12 años. La última que había eliminado al Millonario fue por la semifinal de la Copa Argentina 2012, donde avanzó por penales.

Sin dudas, River siempre es un duro escollo para Racing y sobre todo, con Marcelo Gallardo en el banco de suplentes del elenco de Núñez. Sin embargo y con mucho corazón, la Academia lo dio vuelta en la última del partido, para seguir firme en el Torneo Clausura.

Más allá que en el historial de partidos disputados, el elenco de Avellaneda está muy abajo, en los duelos directos lidera claramente: con la eliminación que logró ayer, estiró la ventaja de 13 a 8 en los duelos directos entre todas las competencias.

Sin embargo, tuvo que esperar doce años para volver a triunfar, ya que los últimos enfrentamientos se los quedó el Millonario. Desde aquella Copa Argentina 2012, donde la particularidad fue que River estuvo en la Primera Nacional, Racing sufrió tres eliminaciones consecutivas: en 2018, por los octavos de final de la Libertadores (0-0 en Avellaneda y 3-0 en Núñez), 5-0 por la Supercopa Argentina 2021 y 1-0 en octubre pasado, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Más allá de cortar este maleficio, fue la primera vez que la Academia eliminó al Millonario con el Muñeco Gallardo en el banco de suplentes, en un total de cuatro duelos directos (tres fueron para el técnico del elenco de Núñez).

ESPERA RIVAL Y POSIBLE LOCALÍA

Si bien clasificó a la Copa Sudamericana, Racing está obligado a ganar el Torneo Clausura para poder clasificar a la Libertadores. Con su pasaje asegurado a los cuartos de final, la Academia conocerá recién mañana su rival que saldrá de Lanús y Tigre.

En caso de que avance el Granate, el duelo se disputará el próximo fin de semana en el Estadio Ciudad de Lanús, mientras que si avanza el Matador, Racing hará de local en el Cilindro de Avellaneda.

Por su parte, con la victoria de ayer, el elenco dirigido por Gustavo Costas alcanzó los 10 encuentros sin perder en el Torneo Clausura, producto de siete victorias y tres empates. Por su parte, entre todas las competencias, arrastra cinco partidos sin conocer la derrota.

“ES UN PREMIO A LA ENTREGA”

El autor del gol de la clasificación para Racing, Gastón Martiarena, señaló que fue una revancha luego de un 2025 irregular en lo personal: “No se me venía dando porque esto es fútbol y es así. Venía de un año espectacular, pero a eveces es complicado y desafiante rendir como uno quiere. Estoy contento, porque siempre son desafíos que los afronto. Estoy muy contento por mis compañeros y por Santi Sosa, que le quedan 20 días de recuperación y jugó igual”.

Además elogió que la Academia es un equipo que nunca se rinde: “Siempre nos queda una y ganamos. Por suerte me quedó a mí y pude convertir”.

Y elogió al entrenador Costas: “Gustavo le transmite al equipo mucho compromiso y entrega. Mucho corazón y realmente es eso. Nos pueden criticar por no jugar bien, pero siempre tenemos algo especial. Esto fue un regalo y una premiación para mí y el grupo por el trabajo”.

Por su parte, otro de los que habló tras la victoria fue Santiago Sosa, quien jugó con una máscara protectora tras la fractura del hueso malar derecho. Más allá de que le quedan varios días de recuperación, el volante quiso estar igual ante River.

“Fue un partido inolvidable e hicimos un gran primer tiempo. En tres minutos nos dieron vuelta el partido, pero luchamos hasta el final y por suerte lo pudimos ganar un partido importante”, señaló.

Y señaló: “No jugar la vuelta con Flamengo fue un golpe duro. Cuando me enteré de este partido, quise estar como sea. Le agradezco al DT, a mis compañeros y a los médicos”.