Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |SPIDERMAN BRILLÓ EN NUEVA YORK

Colorido desfile por el Día de Acción de Gracias

Colorido desfile por el Día de Acción de Gracias

Un globo gigante del Hombre Araña en Nueva York, durante el desfile por el Día de Acción de Gracias / AP

28 de Noviembre de 2025 | 01:15
Edición impresa

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s llevó globos que representaban a Spiderman, Buzz Lightyear y Shrek, entreo otros personajes, a los cielos de Nueva York ayer, mientras carrozas con Labubu y Lego adornaban las calles de la ciudad. El desfile, que comenzó en el Upper West Side de Manhattan y concluyó en la emblemática tienda principal de Macy’s en Herald Square en la Calle 34, incluyó decenas de globos, carrozas, grupos de payasos y bandas de música, en una fría jornada.

Un elenco estelar de actuaciones se distribuyó a lo largo del espectáculo, junto con una gran cantidad de bandas de música, bailarines y animadores.

Los artistas incluyeron a Cynthia Erivo, estrella de “Wicked”, Conan Gray, Lainey Wilson, Foreigner, Lil Jon, y Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami de HUNTR/X, el grupo de chicas ficticio en el centro del éxito de Netflix de este año “KPop Demon Hunters”. También estuvieron las Radio City Rockettes, así como miembros del elenco de los musicales de Broadway “Buena Vista Social Club”, “Just in Time” y “Ragtime”. El desfile presentó algunos globos nuevos, incluido un gran carruaje de cebolla con ocho personajes del mundo de “Shrek”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria

Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?

Hasta acá llegó el amor: dolor en LAM por el adiós a Yanina Latorre

"Acusado por algo que no hice": el Demonio García rompió el silencio tras su condena en La Plata

Visitante Ilustre de La Plata: así será el homenaje a La Mona Jiménez

La Plata: aprobaron el Presupuesto 2026 y el nuevo Sistema de Transporte

Rial vs Joni Viale: el escándalo AFA desató una guerra entre periodistas con acusaciones "millonarias en dólares"
+ Leidas

AFA no quiere aflojar en su “guerra” con el Pincha

Declaran la emergencia económica bonaerense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

La Reserva del Lobo a la final con fútbol y goles

Gallardo pasó la escoba y borró a varios referentes para el 2026

Estudiantes emprende su expedición a Santiago

Día D para la ley de Financiamiento que pide la Provincia

Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”
Últimas noticias de El Mundo

“Se van o los arrasamos”: Putin avisa al ejército ucraniano

El tirador de Washington había trabajado en la CIA

El Papa anima a Turquía a ser una “fuerza de paz”

El Congreso de Francia ratifica su oposición al Mercosur
Policiales
Cada vez más complicado: convalidaron la detención del jardinero
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
Conmoción por la muerte de una periodista egresada en La Plata
Hell’s Angels vs. Tehuelches: ola de allanamientos y giro en la causa
Makintach apelará su destitución ante la Corte
Información General
Identidad arrebatada: la Justicia entregó una beba a un hombre que no era su papá
Salvan la vida de un niño autorizando una cirugía que sus padres rechazaban
Hourcade presentó el Plan 2030: “Queremos que Magdalena crezca y que genere oportunidades reales"
Volkswagen llama a revisión urgente de 55.000 autos en Argentina por fallas en los airbags: los modelos afectados
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Deportes
AFA no quiere aflojar en su “guerra” con el Pincha
Estudiantes emprende su expedición a Santiago
Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”
Gallardo pasó la escoba y borró a varios referentes para el 2026
La idea de Úbeda es repetir el mismo equipo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla