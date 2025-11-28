Colorido desfile por el Día de Acción de Gracias

Un globo gigante del Hombre Araña en Nueva York, durante el desfile por el Día de Acción de Gracias / AP

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s llevó globos que representaban a Spiderman, Buzz Lightyear y Shrek, entreo otros personajes, a los cielos de Nueva York ayer, mientras carrozas con Labubu y Lego adornaban las calles de la ciudad. El desfile, que comenzó en el Upper West Side de Manhattan y concluyó en la emblemática tienda principal de Macy’s en Herald Square en la Calle 34, incluyó decenas de globos, carrozas, grupos de payasos y bandas de música, en una fría jornada.

Un elenco estelar de actuaciones se distribuyó a lo largo del espectáculo, junto con una gran cantidad de bandas de música, bailarines y animadores.

Los artistas incluyeron a Cynthia Erivo, estrella de “Wicked”, Conan Gray, Lainey Wilson, Foreigner, Lil Jon, y Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami de HUNTR/X, el grupo de chicas ficticio en el centro del éxito de Netflix de este año “KPop Demon Hunters”. También estuvieron las Radio City Rockettes, así como miembros del elenco de los musicales de Broadway “Buena Vista Social Club”, “Just in Time” y “Ragtime”. El desfile presentó algunos globos nuevos, incluido un gran carruaje de cebolla con ocho personajes del mundo de “Shrek”.