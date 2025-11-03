Godoy Cruz y San Martín no salieron del empate

En el Estadio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz y San Martín de San Juan igualaron 0-0 el clásico cuyano. El empate no le sirvió a ninguno, ya que el Tomba sigue cerca del descenso y el Santo, directamente en zona roja.

El encuentro fue bastante disputado y de poco fútbol, donde el elenco mendocino tuvo un poco más de iniciativa. Para colmo, le anularon un gol bastante polémico en el primer tiempo.

Tras un centro de Andino, Agustín Auzmendi marcaba el primero con un exquisito cabezazo. Sin embargo, el VAR analizó la jugada y le señaló al árbitro, Andrés Gariano, la posición adelantada de Andino antes de enviar el centro, con un offside milimétrico.

El complemento, fue bastante trabado y cortado, donde San Martín apostó más al orden defensivo y cuidar el punto de cara a los dos partidos finales que le quedan. En un encuentro chato, el que estuvo más cerca fue Godoy Cruz: tras un buen desborde, Barrea mandó un centro que se direccionó al arco y que mandó al córner de gran manera, Matías Borgogno. De esta forma, ambos definirán su permanencia en las últimas dos fechas.