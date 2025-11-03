Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

TRAS LA HISTÓRICA ELECCIÓN QUE GANÓ CON EL 61,77%

Stefano Di Carlo asume hoy como presidente

Hasta diciembre de 2029 Además dijo que se va a analizar el ciclo de Gallardo y fue autocrítico: “Vemos lo mismo que ve la gente”

Stefano Di Carlo asume hoy como presidente

Di Carlo asume hoy como nuevo presidente de River / Web

3 de Noviembre de 2025 | 01:38
Edición impresa

Tras ganar las elecciones el pasado sábado, Stefano Di Carlo asume hoy la presidencia de River en reemplazado del saliente, Jorge Brito. La asunción será a partir de las 17 en el Monumental.

El candidato del oficialismo obtuvo el 61,77 % de los votos, en una elección que fue histórica. Completaron Carlos Trillo con el 16.22%, Luis Belli con el 9,68%, Daniel Kiper con el 8,29% y Pablo Lunati con el 4,04%.

En la previa a la asunción de su mandato hasta diciembre de 2029, Di Carlo se mostró agradecido con los socios del Millonario por la confianza al proyecto del oficialismo: “Quiero agradecer y destacar al socio que se acercó a votar masivamente construyendo la elección más masiva de la historia de River. Entendemos el peso de la historia y la responsabilidad de administrar lo que es de todos los socios e hinchas”.

Y agregó: “Este resultado ratifica el camino que emprendimos hace más de una década. River debe seguir creciendo institucionalmente y adaptarse a los nuevos tiempos”.

Además, sobre hacerse cargo del club de manera rápida tras ganar las elecciones, lo tomó como un desafío: “Muchas veces estos son momentos en los que tradicionalmente se acostumbra a la celebración. Yo creo que no es este el caso, que es un punto de partida y no de llegada. Comienza una nueva etapa, que a su vez es una continuidad”.

También hizo un balance al proyecto que hace más de una década, comenzó Rodolfo D´Onofrio. “Hemos tenido éxito deportivo y una inversión icónica en infraestructura. Son caminos paralelos. River debe seguir creciendo institucionalmente, una cosa no invalida la otra”.

En lo que respecta a lo futboístico y luego de los fracasos que tuvo River a lo largo del año, señaló que habrá un balance a fin de año sobre la continuidad de Marcelo Gallardo. Si bien elogió al DT, fue autocrítico sobre el nivel que mostró el equipo en el último tiempo: “Al final de la temporada haremos las evaluaciones del caso y la sintonía fina. Vemos lo mismo que ve la gente de River, y cuando hay un problema lo abordamos y corregimos”, afirmó Di Carlo al ser consultado sobre la situación futbolística.

Y cerró: “Creo profundamente en el trabajo como ordenador de todo en la vida. Por eso que tenemos muy claro los desafíos de River para lo que viene y que la forma de abordarlos es trabajando, con dedicación, metodología y disciplina”, cerró, ya de cara a lo que viene.

Entre sus principales ejes para estos próximos cuatro años, figuran la ampliación del Monumental , el desarrollo del Centro de Alto Rendimiento y la modernización del sistema de socios y abonos.

Cabe destacar que Di Carlo, a sus 36 años, es el presidente más joven de la historia de River. Va a estar acompañado por Andrés Ballotta como vicepresidente 1°, Ignacio Villarroel como vicepresidente 2° y Mariano Taratuty como vicepresidente 3°. Para colmo y luego del partido ante Gimnasia de anoche, Di Carlo tendrá un estreno complicado como nuevo mandatario: el Superclásico del domingo ante Boca como visitante.

