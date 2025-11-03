Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |SERÁ REUBICADO EN SANDRINGHAM, LEJOS DE LONDRES

El expríncipe Andrés, sin nada: le retiraron hasta el rango militar

El expríncipe Andrés, sin nada: le retiraron hasta el rango militar

3 de Noviembre de 2025 | 02:27
El gobierno del Reino Unido anunció que retirará al expríncipe Andrés su título honorífico de vicealmirante, el último rango militar que conservaba. El ministro de Defensa, John Healey, declaró a la BBC que “Andrés ha renunciado a los cargos honoríficos que tenía en las fuerzas armadas (...) Guiados nuevamente por el rey, estamos trabajando ahora para eliminar ese último título restante de vicealmirante que posee”.

Healey agregó que el gobierno también seguirá la opinión del rey Carlos III respecto a si Andrés debe perder sus medallas militares. La medida se produce luego de que el monarca retirara el jueves a su hermano todos los títulos y honores reales que aún mantenía. En 2022, la fallecida reina Isabel II ya lo había despojado de sus títulos militares honoríficos después de que Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes del estadounidense Jeffrey Epstein, presentara una demanda en su contra.

El expríncipe Andrés ha negado las acusaciones de Giuffre, quien afirmó en sus memorias póstumas publicadas en octubre haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con él en tres ocasiones, dos de ellas cuando tenía 17 años.

En paralelo a la decisión sobre sus títulos, el expríncipe será trasladado a una residencia en la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra. El rey Carlos financiará la reubicación con recursos privados y otorgará a su hermano un estipendio anual, lo que implica que Andrés no vivirá con fondos del Estado.

Sandringham, propiedad privada de la familia real desde 1862, se encuentra a unos 180 kilómetros de Londres. La finca ha sido el hogar personal de los últimos seis monarcas británicos y fue adquirida por la reina Victoria para su hijo mayor, el futuro Eduardo VII.

Existen varias opciones de vivienda dentro de la finca para Andrés, entre ellas Wood Farm, Park House, York Cottage, Gardens House o The Folly. Esta última, un pabellón de caza de tres dormitorios, podría ser el destino final del expríncipe.

