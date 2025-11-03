El expríncipe Andrés, sin nada: le retiraron hasta el rango militar

Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Alerta oficial por la aparición de casos de tos convulsa en la Provincia
La primera reunión del flamante Gabinete y otro viaje a los EE UU
Calculan que la inflación estuvo otra vez por arriba del 2 por ciento
Causa Cuadernos: quiénes estarán en el banquillo de los acusados
Entre el 40% y el 50% de los vecinos de la periferia se mueve en micro
Discapacidad: organizaciones y prestadores rechazaron la suba
“Intentaron arreglar la calle, pero la destruyeron más”, advirtió un vecino en Gonnet
Ya pusieron en valor más de 8.000 fachadas en distintos barrios de la Ciudad
“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gobierno del Reino Unido anunció que retirará al expríncipe Andrés su título honorífico de vicealmirante, el último rango militar que conservaba. El ministro de Defensa, John Healey, declaró a la BBC que “Andrés ha renunciado a los cargos honoríficos que tenía en las fuerzas armadas (...) Guiados nuevamente por el rey, estamos trabajando ahora para eliminar ese último título restante de vicealmirante que posee”.
Healey agregó que el gobierno también seguirá la opinión del rey Carlos III respecto a si Andrés debe perder sus medallas militares. La medida se produce luego de que el monarca retirara el jueves a su hermano todos los títulos y honores reales que aún mantenía. En 2022, la fallecida reina Isabel II ya lo había despojado de sus títulos militares honoríficos después de que Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes del estadounidense Jeffrey Epstein, presentara una demanda en su contra.
El expríncipe Andrés ha negado las acusaciones de Giuffre, quien afirmó en sus memorias póstumas publicadas en octubre haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con él en tres ocasiones, dos de ellas cuando tenía 17 años.
En paralelo a la decisión sobre sus títulos, el expríncipe será trasladado a una residencia en la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra. El rey Carlos financiará la reubicación con recursos privados y otorgará a su hermano un estipendio anual, lo que implica que Andrés no vivirá con fondos del Estado.
Sandringham, propiedad privada de la familia real desde 1862, se encuentra a unos 180 kilómetros de Londres. La finca ha sido el hogar personal de los últimos seis monarcas británicos y fue adquirida por la reina Victoria para su hijo mayor, el futuro Eduardo VII.
Existen varias opciones de vivienda dentro de la finca para Andrés, entre ellas Wood Farm, Park House, York Cottage, Gardens House o The Folly. Esta última, un pabellón de caza de tres dormitorios, podría ser el destino final del expríncipe.
LE PUEDE INTERESAR
Acuerdo con el Mercosur: sigue el reclamo francés
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí