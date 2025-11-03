Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |BUSCAN LAS JOYAS REALES VALUADAS EN US$ 102 MILLONES

El robo en el Louvre: una pareja con hijos entre los sospechosos

El robo en el Louvre: una pareja con hijos entre los sospechosos

Un soldado patrulla el patio del museo del Louvre / AP

3 de Noviembre de 2025 | 02:29
Edición impresa

La fiscal de París, Laure Beccuau, informó que dos de los sospechosos detenidos por el robo en el Museo del Louvre son una pareja con hijos. El hecho ocurrió hace dos semanas, cuando un grupo de cuatro hombres ingresó al museo y sustrajo joyas de la corona francesa valuadas en 102 millones de dólares, que continúan sin ser recuperadas.

Beccuau declaró que los perfiles de los detenidos no se corresponden con los “que generalmente se asocian con los niveles más altos de la delincuencia organizada”. Sin embargo, añadió que “hay perfiles poco conocidos en la delincuencia organizada que ascienden con bastante rapidez a delitos extremadamente graves”.

UN RACCONTO SOBRE EL HECHO QUE CONMOCIONÓ AL MUNDO

El día del robo, dos asaltantes accedieron al Louvre mediante un montacargas instalado en la vía pública, forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían las reliquias y escaparon en dos motocicletas conducidas por sus cómplices. El operativo se concretó en pocos minutos y a plena luz del día.

Las autoridades francesas informaron primero la detención de dos individuos, que fueron inculpados y encarcelados el miércoles pasado. En los días siguientes se produjeron cinco nuevos arrestos en la región parisina, pero tres personas fueron liberadas el sábado y dos quedaron bajo prisión preventiva.

Según indicó Beccuau, se trata de “un presunto asaltante, de 37 años, y su pareja, una mujer de 38 años, con la que tiene hijos”. La fiscal añadió que “negaron cualquier implicación”, precisando que “el hombre no quiso declarar”.

El sospechoso fue acusado de robo organizado y conspiración criminal, mientras que su pareja fue imputada de complicidad en robo organizado y conspiración criminal. Durante su audiencia ante el tribunal de París, la mujer compareció llorando y afirmó que temía por sus hijos y por ella.

LE PUEDE INTERESAR

Narcos en Río de Janeiro: confiscan un arsenal

LE PUEDE INTERESAR

El expríncipe Andrés, sin nada: le retiraron hasta el rango militar

Ambos fueron arrestados después de que se encontraran rastros de su ADN en el montacargas usado para el atraco. Beccuau explicó que las muestras del hombre son “significativas”, aunque los investigadores temen que las de su pareja “hayan sido transferidas a través del contacto con una persona u objeto”. “Todo esto deberá ser investigado”, concluyó la fiscal.

EL PRONTUARIO DEL PRINCIPAL IMPUTADO

El principal imputado cuenta con 11 condenas anteriores, la mayoría por hurto, y estuvo implicado en otro asalto con uno de los individuos encarcelados el miércoles, recordó Beccuau, “por el que fueron condenados en 2015 en París”.

Al menos uno de los autores del robo sigue prófugo, y los investigadores no descartan la existencia de otros cómplices que habrían utilizado “vehículos de relevo”. El botín, que incluye una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia, sigue sin aparecer.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación

Una derrota increíble: se le escapó y se lo sacaron

“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica

“Bienvenido, Colo”; sorpresa: Santilli será ministro

Al fin le regaló a su gente justo lo que tanto quería

Lucho Zaniratto: “Insfrán hizo justicia, atajó un penal muy importante”

Noche soñada del Lobo en un final para el infarto

La dura autocrítica del DT por Meza
Últimas noticias de El Mundo

La paz a la fuerza: Trump en el camino de Reagan

El ataque en Londres no fue un acto terrorista

Narcos en Río de Janeiro: confiscan un arsenal

El expríncipe Andrés, sin nada: le retiraron hasta el rango militar
Policiales
“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad
Un menor asesinó a otro en una pelea en Necochea
Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa
Ánimos crispados: de un choque a las trompadas
Información General
“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica
Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus
Los números de la suerte del lunes 3 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
Deportes
Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación
Al fin le regaló a su gente justo lo que tanto quería
Noche soñada del Lobo en un final para el infarto
Lucho Zaniratto: “Insfrán hizo justicia, atajó un penal muy importante”
Insfrán: “El triunfo lo tenemos bien merecido”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla