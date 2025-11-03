El robo en el Louvre: una pareja con hijos entre los sospechosos

La fiscal de París, Laure Beccuau, informó que dos de los sospechosos detenidos por el robo en el Museo del Louvre son una pareja con hijos. El hecho ocurrió hace dos semanas, cuando un grupo de cuatro hombres ingresó al museo y sustrajo joyas de la corona francesa valuadas en 102 millones de dólares, que continúan sin ser recuperadas.

Beccuau declaró que los perfiles de los detenidos no se corresponden con los “que generalmente se asocian con los niveles más altos de la delincuencia organizada”. Sin embargo, añadió que “hay perfiles poco conocidos en la delincuencia organizada que ascienden con bastante rapidez a delitos extremadamente graves”.

UN RACCONTO SOBRE EL HECHO QUE CONMOCIONÓ AL MUNDO

El día del robo, dos asaltantes accedieron al Louvre mediante un montacargas instalado en la vía pública, forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían las reliquias y escaparon en dos motocicletas conducidas por sus cómplices. El operativo se concretó en pocos minutos y a plena luz del día.

Las autoridades francesas informaron primero la detención de dos individuos, que fueron inculpados y encarcelados el miércoles pasado. En los días siguientes se produjeron cinco nuevos arrestos en la región parisina, pero tres personas fueron liberadas el sábado y dos quedaron bajo prisión preventiva.

Según indicó Beccuau, se trata de “un presunto asaltante, de 37 años, y su pareja, una mujer de 38 años, con la que tiene hijos”. La fiscal añadió que “negaron cualquier implicación”, precisando que “el hombre no quiso declarar”.

El sospechoso fue acusado de robo organizado y conspiración criminal, mientras que su pareja fue imputada de complicidad en robo organizado y conspiración criminal. Durante su audiencia ante el tribunal de París, la mujer compareció llorando y afirmó que temía por sus hijos y por ella.

Ambos fueron arrestados después de que se encontraran rastros de su ADN en el montacargas usado para el atraco. Beccuau explicó que las muestras del hombre son “significativas”, aunque los investigadores temen que las de su pareja “hayan sido transferidas a través del contacto con una persona u objeto”. “Todo esto deberá ser investigado”, concluyó la fiscal.

EL PRONTUARIO DEL PRINCIPAL IMPUTADO

El principal imputado cuenta con 11 condenas anteriores, la mayoría por hurto, y estuvo implicado en otro asalto con uno de los individuos encarcelados el miércoles, recordó Beccuau, “por el que fueron condenados en 2015 en París”.

Al menos uno de los autores del robo sigue prófugo, y los investigadores no descartan la existencia de otros cómplices que habrían utilizado “vehículos de relevo”. El botín, que incluye una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia, sigue sin aparecer.