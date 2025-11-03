El robo en el Louvre: una pareja con hijos entre los sospechosos

Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Alerta oficial por la aparición de casos de tos convulsa en la Provincia
La primera reunión del flamante Gabinete y otro viaje a los EE UU
Calculan que la inflación estuvo otra vez por arriba del 2 por ciento
Causa Cuadernos: quiénes estarán en el banquillo de los acusados
Entre el 40% y el 50% de los vecinos de la periferia se mueve en micro
Discapacidad: organizaciones y prestadores rechazaron la suba
“Intentaron arreglar la calle, pero la destruyeron más”, advirtió un vecino en Gonnet
Ya pusieron en valor más de 8.000 fachadas en distintos barrios de la Ciudad
“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La fiscal de París, Laure Beccuau, informó que dos de los sospechosos detenidos por el robo en el Museo del Louvre son una pareja con hijos. El hecho ocurrió hace dos semanas, cuando un grupo de cuatro hombres ingresó al museo y sustrajo joyas de la corona francesa valuadas en 102 millones de dólares, que continúan sin ser recuperadas.
Beccuau declaró que los perfiles de los detenidos no se corresponden con los “que generalmente se asocian con los niveles más altos de la delincuencia organizada”. Sin embargo, añadió que “hay perfiles poco conocidos en la delincuencia organizada que ascienden con bastante rapidez a delitos extremadamente graves”.
El día del robo, dos asaltantes accedieron al Louvre mediante un montacargas instalado en la vía pública, forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían las reliquias y escaparon en dos motocicletas conducidas por sus cómplices. El operativo se concretó en pocos minutos y a plena luz del día.
Las autoridades francesas informaron primero la detención de dos individuos, que fueron inculpados y encarcelados el miércoles pasado. En los días siguientes se produjeron cinco nuevos arrestos en la región parisina, pero tres personas fueron liberadas el sábado y dos quedaron bajo prisión preventiva.
Según indicó Beccuau, se trata de “un presunto asaltante, de 37 años, y su pareja, una mujer de 38 años, con la que tiene hijos”. La fiscal añadió que “negaron cualquier implicación”, precisando que “el hombre no quiso declarar”.
El sospechoso fue acusado de robo organizado y conspiración criminal, mientras que su pareja fue imputada de complicidad en robo organizado y conspiración criminal. Durante su audiencia ante el tribunal de París, la mujer compareció llorando y afirmó que temía por sus hijos y por ella.
LE PUEDE INTERESAR
Narcos en Río de Janeiro: confiscan un arsenal
LE PUEDE INTERESAR
El expríncipe Andrés, sin nada: le retiraron hasta el rango militar
Ambos fueron arrestados después de que se encontraran rastros de su ADN en el montacargas usado para el atraco. Beccuau explicó que las muestras del hombre son “significativas”, aunque los investigadores temen que las de su pareja “hayan sido transferidas a través del contacto con una persona u objeto”. “Todo esto deberá ser investigado”, concluyó la fiscal.
El principal imputado cuenta con 11 condenas anteriores, la mayoría por hurto, y estuvo implicado en otro asalto con uno de los individuos encarcelados el miércoles, recordó Beccuau, “por el que fueron condenados en 2015 en París”.
Al menos uno de los autores del robo sigue prófugo, y los investigadores no descartan la existencia de otros cómplices que habrían utilizado “vehículos de relevo”. El botín, que incluye una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia, sigue sin aparecer.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí