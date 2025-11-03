La paz a la fuerza: Trump en el camino de Reagan

No hace mucho tiempo, el presidente estadounidense Donald Trump hablaba de construir un legado como “pacificador”. Su gobierno mediría “el éxito no sólo por las batallas que ganamos”, dijo Trump en su discurso de toma de posesión, “sino también por las guerras que terminamos, y quizás lo más importante, las guerras en las que nunca nos involucramos”.

Pero a nueve meses del inicio de su segundo periodo en la Casa Blanca, el mandatario sigue un curioso camino para ejecutar su agenda de política exterior de “paz a través de la fuerza”, una frase que tomó prestada de otro presidente republicano, Ronald Reagan, quien veía la construcción de un Ejército y una economía fuertes como la base para disuadir a la ahora extinta Unión Soviética.

La interpretación de Trump de la doctrina de Reagan incluye amenazas más agudas, bombardeos y no carece de bravuconadas.

Es demasiado pronto para saber cómo la historia juzgará la versión de Trump, pero Reagan, conocido como el Gipper por uno de sus personajes cinematográficos, también tuvo sus detractores.

“Hay mucha gente que le habría dado a Reagan una calificación no aprobatoria alrededor de 1983 o así“, dijo Andrew Busch, académico de Tennessee, señalando el año en que Reagan ordenó la invasión estadounidense a la isla caribeña de Granada. “Para 1989, cuando dejó el cargo, esas mismas personas dijeron: ‘Vaya, ese tipo fue el mayor pacificador del siglo XX en algunos aspectos’”.

El enfoque característico de Trump hacia la diplomacia al estilo Reagan se mostró plenamente durante su viaje a Asia la semana pasada. Cuando se dirigía a Kuala Lumpur, Malasia, para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el presidente republicano anunció a través de las redes sociales que cancelaría las conversaciones comerciales con Canadá e impondría otro arancel del 10% a las importaciones de mercancías del vecino del norte. Expresó su indignación por un anuncio televisivo -pagado por la provincia canadiense de Ontario- en el que se utilizó un audio editado de Reagan donde criticaba los aranceles y que se emitió durante la transmisión de partidos de la Serie Mundial.

Luego, cuando Trump se reunía con mandatarios en Malasia y Corea del Sur, la Marina de Estados Unidos llevó a cabo más ataques letales contra embarcaciones que presuntamente participaban en el tráfico de drogas en el Pacífico.

Pero Trump no había terminado. Esta vez advirtió a Nigeria que ha ordenado al Pentágono comenzar a planificar una posible acción militar allí, e intensificó las acusaciones de que el gobierno nigeriano no está frenando la persecución de cristianos en el país de África Occidental. “Bien podríamos entrar en ese país ahora desacreditado, 'armas en mano', para aniquilar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades”, publicó Trump en las redes sociales.